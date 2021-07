5 modi per rendere più accogliente (e meno freddo) il tuo ufficio

S e il tuo ufficio è freddo e impersonale, aggiungi il tuo tocco (davvero irrinunciabile): dall'illuminazione fino alla scelta dei colori delle pareti, dai carattere al tuo home office, o in azienda.

Come rendere l’ufficio più accogliente e “caldo”? Il luogo di lavoro non dovrebbe mai essere freddo: dovrebbe piuttosto comunicare delle emozioni positive, per permetterci di entrare nel “mood”, così da lavorare e stare bene al contempo. Mai sottovalutare l’ambiente lavorativo, soprattutto se pratichi lo Smart Working: sì ai colori e alla personalizzazione. Devi sentire "tuo" l'ufficio, renderlo la tua comfort zone.

Alzarsi ogni mattina e andare in ufficio – a casa o in azienda – sarà decisamente più emozionante se avremo la possibilità di vivere in una stanza serena e rilassata. In questo caso il design suggerisce di rompere gli schemi, di puntare sul tuo carattere, su ciò che ti piace. Il risultato finale, dopo i nostri consigli, ti sorprenderà: ecco come rendere l’ufficio accogliente (e super originale).

Il colore delle pareti

In materia di interior design, i colori sono imprescindibili: ridipingere le pareti dell’ufficio, se troppo freddo, è il primo passo per ottenere un ambiente lavorativo rilassato. Quale colore scegliere in questo caso? Di solito, gli uffici presentano delle tonalità fredde o chiare – bianco, grigio – ma perché non puntare su un più elettrizzante arancione? Talvolta osare nel design è una regola fondamentale.

Sono da prediligere i colori vivaci, come per esempio il menta, davvero unico nel suo genere: è anche “rilassante” per gli occhi. Le nuance pastello ti permetteranno di realizzare un ufficio molto trendy e alla moda, e ben si adatteranno con diversi stili, dal moderno allo shabby chic. Scegli il tuo colore preferito per l’ufficio in casa: nessuno te lo proibisce, anzi.

Zona relax (e snack)

Questa regola vale per gli uffici in azienda tanto quanto per i cosiddetti home office: non c’è solo il lavoro nella vita, ci sono anche e soprattutto le pause, la possibilità di fermarsi per fare uno snack e ricaricare le energie. Ammettiamolo: quanto sarebbe bello, poi, avere un mini biliardo in ufficio? O semplicemente una zona dedicata allo svago?

Pensa in grande: angolo caffè? Certo, e naturalmente i tuoi snack preferiti non possono mancare. La personalizzazione è la tua ispirazione: ciò che ti piace, portalo con te sul lavoro. Non sentirti giudicata dai colleghi in azienda, non ce n’è bisogno. Molto spesso, si ha l’impressione di dover essere rigorosi e ci si dimentica che si lavora molto meglio se si è felici.

Illuminazione? Fondamentale

Se lavori in ufficio per parecchie ore al giorno, avrai bisogno sicuramente di un’illuminazione maggiormente naturale. Quando non è possibile ricevere però una costante luce solare, è possibile optare per delle lampade da scrivania. Essenziali per lavorare al meglio, ti permetteranno di non sforzare troppo gli occhi e saranno un irrinunciabile oggetto di design.

Rendere un ufficio accogliente dal punto di vista dell’illuminazione è spesso una sfida: per quanto la tecnologia LED sia la più conveniente e rappresenti un risparmio non da poco, altri preferiscono decisamente una tonalità più calda, che possa donare all'atmosfera un'impronta meno glaciale. La resa cromatica, alla fine, ti permetterà di avere un maggiore benessere psicofisico (e non è da poco).

Cancelleria, una passione

Molte donne provano un irrefrenabile desiderio di fare acquisti in cartoleria per l’ufficio. In effetti, la vita da ufficio sarebbe molto più triste senza penne, matite e cartoncini, che rendono la scrivania un luogo magico e incantato dove sfogare la propria creatività e originalità. Gli articoli di cancelleria sono un ottimo modo per rendere un ufficio meno freddo e più vivo. E poi spesso sono anche particolari, il che non guasta mai.

La fornitura da ufficio è abbastanza classica, ed è il motivo per cui sarai tu a dover dare quel tocco unico. Anche nel tuo home office: non risparmiarti. Scegli qualche penna eccentrica, magari simpatica o divertente. Pensa fuori dagli schemi: nell'arredamento, la creatività è un perno portante. Ancor di più, lo è il tuo carattere, la tua anima, che riverserai nel tuo ufficio, solitamente triste e vuoto di emozioni o sentimenti.

Postazione di lavoro

In ultimo, veniamo al punto cruciale: dopo aver visto qualche idea per l’illuminazione o per l’area relax, è giunto il momento di parlare della postazione di lavoro. Scrivania, sedia ergonomica (in assoluto l'aspetto più importante per prevenire il mal di schiena). Se trascorri tanto tempo al computer, scegli solo il meglio: non acquistare un arredo scadente. Oltre a rovinarsi prima del tempo, una sedia poco comoda ti porterà a soffrire di cervicale e mal di testa al termine del lavoro.

Per quanto riguarda la scrivania, punta su un color legno. Risulterà molto più calda nel complesso e otterrai un’atmosfera quasi casalinga. Naturalmente deve essere funzionale e spaziosa, super pratica. Aggiungi pure degli elementi decorativi, come delle fotografie o delle cartoline colorate. E non dimenticare la cancelleria che ti abbiamo consigliato: amerai il tuo home office, andare al lavoro non ti renderà più triste, ma non vedrai l'ora di vivere lo spazio che ti sarai ritagliata.