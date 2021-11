5 modi in cui i social ci distaccano dalla realtà (e come imparare a evitarlo)

L e nuove tecnologie hanno cambiato il tuo modo di lavorare, di studiare e di pensare. Tuttavia, non si può negare che i social network abbiano modificato anche la tua maniera di vivere la realtà, dalla quale potrebbero averti distaccata (anche senza che tu te ne renda conto). Vediamo insieme come assumere consapevolezza e come imparare a uscirne

La sempre più ampia diffusione dei social network ha portato a una modifica del modo in cui ti rapporti con la realtà. Le parole hanno assunto un significato diverso e, spesso, sei portata a mescolare quello che accade sulle più disparate piattaforme con la vita vera.

Se ti sei accorta di vivere in un mondo nel quale non è prevista l’assenza dei social network, allora devi iniziare a pensare a una soluzione. Potresti partire dalla consapevolezza di essere finita in un vortice, in un limbo che non ti permette di scindere la realtà dalla rete. E iniziare a uscirne. Scopriamo insieme come si manifesta e come imparare ad andare oltre.

Ti fanno trascurare la vita privata e professionale

Potresti aver iniziato da un comportamento innocuo che si è evoluto nel tempo. La dipendenza da social network si manifesta, infatti, in diversi modi, a cominciare dal bisogno irrefrenabile di accedere alle diverse piattaforme in qualsiasi momento della giornata.

Dedichi tutto il tuo tempo a quest'attività, compromettendo l'impegno che invece dovrebbe essere riservato alla tua vita privata e a quella professionale. I minuti scorrono veloci ma il tuo sguardo è sempre fisso sullo smartphone, alla ricerca spasmodica di novità, di notifiche e di qualcosa che potrebbe esserti sfuggito nei rari momenti in cui non stringi il telefono tra le mani.

Ti cambiano l'umore

Passi dalla gioia più totale allo sconforto più nero. L'uso intenso dei social network può infatti portarti a degli sbalzi d'umore molto importanti e che sono legati ai contenuti con i quali ti interfacci quotidianamente. Potrebbe bastare un like mancato o un post che non incontra il tuo gusto per cambiare completamente la tua giornata.

Di contro, potrebbe anche accadere il contrario. La ricezione di novità o di notifiche da parte di Facebook, Instagram o Twitter potrebbe favorire il rilascio di dopamina, facendoti stare bene a livello chimico. Potrebbe quindi essere questa la ragione che ti spinge a fare un uso così intenso dei social network.

Ti isolano

Ti senti circondata da una moltitudine di persone, tra messaggi, richieste di contatto e like. In realtà, i social media ti isolano dalla realtà e potrebbero farti sentire sempre più sola. Non è infatti raro che ti facciano rinunciare a un incontro di persona, illudendoti di trarre la massima soddisfazione dalle piattaforme che frequenti.

Ti portano così a trascurare la vita privata, per mancanza di tempo o perché consideri irrilevante, precludendoti quella fetta di esistenza che rimane destinata alla sola socialità di persona, come un incontro con gli amici di sempre o con la famiglia.

Ti fanno dubitare del tuo corpo

Confrontarti con abiti di lusso e corpi perfettamente modellati, potrebbe non risultare semplice tenere il contatto con la realtà. L'immagine del corpo diventa così un problema che si scontra con lo standard delle società, facendoti sentire diversa.

Tutto questo ti spinge a una forma di negatività che si riversa sul tuo aspetto estetico, che talvolta tendi a considerare con un giudizio distorto. Ti osservi in un modo che non corrisponde al vero, poiché ti confronti con un modello che - talvolta - non è reale.

Cerca di avere sempre un'immagine di te che sia in linea con il tuo essere, senza rimanere vittima di assurdi confronti che potrebbero farti perdere contatto con il mondo che ti circonda. E ricorda: non è tutto oro quello che luccica.

Ti tolgono il sonno

L'uso intenso dei social network non solo ti distacca dalla realtà, facendo aumentare gli episodi di ansia e depressione, ma potrebbe portarti anche a dormire male. Incide infatti sulla qualità del sonno e, questo, potrebbe anche essere un primo campanello d'allarme.

Questo succede soprattutto se utilizzi il telefono durante la notte, nonostante il tuo intento sia quello di scorrere le notifiche per 5 minuti appena. Senza che te ne sia accorta, potrebbe essere passata un'ora.

Le luci blu dei dispositivi elettronici non sono di certo un toccasana per il riposo, anche quando il tempo di utilizzo è ridotto. La situazione peggiora se releghiamo queste attività alle ore che precedono il sonno, andando a comprometterlo completamente.

Come gestire il tuo rapporto con i social

Prevenire è sempre meglio che curare, ma - alcune volte - potrebbe non essere semplice. Puoi iniziare a disattivare alcune notifiche, almeno quelle che non ritieni indispensabili, e iniziare a entrare nell'ottica di una vita nella quale i social network possono anche non essere una costante imprescindibile.

Datti un tempo di permanenza in rete, che non dovresti mai superare. Scegli anche un momento della giornata che dedichi alla connessione, senza andare oltre per non compromettere il raggiungimento del tuo obiettivo.

Puoi anche pensare di aggiungere delle attività reali, come per esempio acquisti o relazioni sociali, in modo che la rete non diventi l'unico momento di svago della tua giornata. Prova inoltre a programmare la tua attività, senza inserire necessariamente il tempo che trascorri sui social.