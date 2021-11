5 modi per trasformare il tuo make up da ufficio in un perfetto look serale

L a giornata in ufficio sta per terminare lasciando il posto a una serata in compagnia di amiche/i o fidanzato/a? Benissimo? Allora è il momento di trasformare il vostro make up da ufficio in un super look serale, in poche e semplicissime mosse. Ecco quali!

C’è chi ama abbandonarsi sul divano tra pop corn e serie tv e chi, invece, per concludere una giornata di lavoro, preferisce staccare la testa e lasciarsi andare a qualche ora in compagnia, tra aperitivi, cene e serate improvvisate. Che l’abbiate programmato o no, però, una cosa non deve mai essere trascurata, il make up. Quel tocco di stile in più capace di valorizzare e impreziosire il vostro volto in poche e semplici mosse di pura bellezza. Ma come fare se dall’ufficio dovete passare direttamente al locale che vi hanno appena whatsappato le vostre amiche?

Ovviamente modificando il vostro make up da giorno con un beauty look serale davvero unico e strepitoso. Basta davvero poco, infatti, per ottenere un make up perfetto per la sera in pochissimi minuti, evitandovi la noia di dover rinunciare o posticipare la vostra uscita e permettendovi di essere sempre perfette per qualsiasi occasione con una sola passata di trucco nel punto giusto. Ecco, allora, come trasformare il vostro make up da ufficio in un concentrato di sensualità e glam in perfetto mood serale.

Illumina il volto

La prima cosa da fare per ottenere un make up davvero irresistibile per la sera è donargli luminosità. Come? Con un tocco di illuminante da applicare solo dove necessario, per un aspetto sano e naturalmente luminoso. Per farlo in pochissimi secondi vi basterà avere una base di partenza fresca e naturale, da sfoggiare già durante il giorno. Utilizzando un fondotinta leggero, idratante, che non appesantisca la pelle e che la mantenga sempre compatta, omogenea e libera da fastidiose lucidità (nel caso assicuratevi di avere con voi delle veline per tamponare il volto).

Un fondo leggero, infatti, vi consente di agire in due modi:

ritoccarlo leggermente e integrarlo, appunto, con una passata di illuminante;

Per poi utilizzare una formulazione di fondotinta illuminante che, oltre a uniformare l’incarnato, gli donerà un piacevole effetto di luce assolutamente irresistibile.

Make up serale? Punta sugli occhi con lo smokey eyes

E se con un toco di illuminante il vostro volto sembrerà molto più radioso, con un perfetto smokey eyes l’unica cosa che verrà notata in tutta la serata sarà il vostro sguardo. E non per la stanchezza accumulata durante la giornata in ufficio o tra i mille impegni che avere dovuto affrontare. Ma per quell’alone di mistero e fascino che solo questo make up sa donare.

Per farlo vi basterà portare nella vostra beauty bag una palette smokey eyes, applicando le tonalità più scure di ombretto nella parte più vicina alle ciglia, per poi sfumarle verso l’esterno con un pennellino o direttamente con le dita. A questo punto, non vi resta che sfumare i colori più metallici e chiari sulla palpebra, allungandolo leggermente verso l’esterno. Un tocco di mascara e il make up serale è fatto.

Ombretti glam

Sempre restando con l’attenzione puntata allo sguardo, un altro modo per valorizzarlo e trasformare il vostro make up da ufficio in un tripudio di sensualità e carisma serale, è quello di utilizzare degli ombretti glam, che donano un leggero luccichio alle palpebre ma sempre senza esagerare. Per un look che ammalia con sobrietà E questo anche a seconda della serata che dovrete vivere!

Ma quali colori scegliere? Ovviamente quelli di maggior tendenza in questa stagione:

rosso nella tonalità borgogna, verde e oro , ideali per valorizzare lo sguardo di chi ha gli occhi neri, marroni o nocciola;

, ideali per valorizzare lo sguardo di chi ha gli occhi neri, marroni o nocciola; bronzo o mattone , fino a tutte le tonalità del marrone , per chi ha gli occhi verdi;

, fino a tutte le tonalità del , per chi ha gli occhi verdi; giallo, oro e arancione per enfatizzare gli occhi azzurri.

Per regalare al vostro sguardo nude da giorno una ventata di colore e di luce per la sera.

Eyeliner grafico

Ma non è finita qui! Se non avete a portata di mano né una palette di ombretti né la voglia o il tempo di utilizzarla, niente paura. Il vostro make up da ufficio può comunque trasformarsi in un capolavoro di originalità per la sera.

Come? Puntando tutto sull’eyeliner e sul trend dell’autunno, l’effetto grafico. Giocando con le linee e i colori per impreziosire la classica linea nera di eyeliner sugli occhi, sempre perfetta ed elegante, con un tocco di originalità in più. Donando magnetismo e intensità al vostro sguardo.

E per farlo basta davvero poco, per esempio optando per una seconda linea da aggiungere a quella principale, seguendone il corso o sbizzarrendovi con la creatività. E da scegliere nelle tonalità che più preferite, fluo, metalliche, bianca, nei colori di tendenza. Insomma, come più vi piace.

Make up serale, mai senza rossetto

Infine, per trasformare il vostro make up da ufficio in un concentrato di sensualità e charme perfetto per la sera, non può assolutamente mancare lui, il rossetto. Il vero must have di ogni beauty look che punti a valorizzare il proprio stile con semplicità ma anche tantissimo fascino. Capace di impreziosire anche il make up più basico con una sola passata di sicuro effetto. Ma quale colore scegliere?

Il rosa, il pesca o il ciliegia per un trucco delicato, il rosso borgogna, caldo, elegante e intenso, il bordeaux perfetto per l’autunno e il marrone in tutte le sue varianti. Oltre poi all’intramontabile e sempre adatto rosso fuoco. Da utilizzare con un finish opaco, perfetto anche per il giorno, o da impreziosire con una passata di gloss, l’ideale per la sera e la notte.

Non vi resta che infilare un paio di tacchi (trasformando anche l’outfit più casual in un look super chic) e il vostro miglior sorriso. Per trascorrere delle giornate con un make up impeccabile dalla mattina alla sera. E sfoggiare uno stile unico e irresistibile in ogni occasione che deciderete di vivere dopo il tramonto.