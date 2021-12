5 motivi per cui è bellissimo viaggiare durante l’inverno

P aesaggi innevati, capitali europee low cost, luci e colori di Natale: quando viaggiare in inverno fa per te

Qual è la stagione ideale per viaggiare? La risposta più adatta potrebbe essere “dipende”. A determinare la risposta è senza dubbio la meta che abbiamo in mente di raggiungere, e dalle condizioni climatiche che possiamo trovare, quindi dai periodi ideali per il soggiorno. Ma visto che siamo in inverno, ecco i motivi per viaggiare d'inverno e godersi una vacanza meravigliosa e rilassante.

Le amanti della colonnina di mercurio in picchiata, della neve, e delle atmosfere fiabesche dei borghi vestiti a festa, concorderanno, punto dopo punto, essendo le viaggiatrici ideali della stagione fredda.

Addio caldo, e viva la neve!

Le temperature torride dei mesi estivi lasciano spazio ad aria frizzantina, candidi fiocchi e sole caldo, anche in inverno. Senza afa, né sudore, avvolti da cappotti morbidi e caldi berretti di lana (che, lo sappiamo: vengono bene anche in foto!), passeggiare per le strade delle capitali europee, o in fiabeschi borghi alpini, sarà meraviglioso. Le sostenitrici del "team inverno" approveranno di certo.

Durante la stagione invernale, infatti, molte destinazioni sono più vivibili: meno afflusso di turisti di massa, più possibilità di vedere mostre senza lunghe attese in coda, ristoranti e locali accoglienti. Senza contare il cambio di scenario: coltre bianca che copre prati e alberi, le giornate che si accorciano e regalano romanticismo. Per le amanti del grande Nord, poi, questo è davvero il periodo ideale: ci sono alte probabilità di vedere le famose northern lights, l'aurora boreale, che si manifesta e danza in cielo da ottobre a marzo. Il fenomeno naturale è visibile in Lapponia, Norvegia del Nord, Svezia, Islanda, Irlanda e Scozia, soprattutto.

La stagione della montagna

Se avete atteso tutto l'anno per mettere gli sci ai piedi, e affrontare così le discese più adrenaliniche, ecco uno dei motivi per viaggiare in inverno: la neve in montagna. Il trekking in quota dei mesi caldi, lascia spazio a sci alpinismo, fondo, pattinaggio sul ghiaccio, ciaspole, slittino. I panorami candidi lasceranno a bocca aperta. Le notti stellate, poi, saranno un incanto.

E poi, vogliamo parlare di quanto sia rigenerante stare al calduccio sotto le coperte, immersi nella lettura silenziosa, in compagnia di un buon libro, davanti al fuoco del camino? Suona come una poesia, quella voglia di hygge che tanto rende felici. D'altronde, l'hanno inventata in Danimarca questa parolina magica che definisce quella sensazione di benessere confortevole tipico degli inverni più freddi.

Relax nelle spa più belle

Mentre fuori e freddo e scende la neve, entrare in spa e lasciarsi scaldare dal caldo di una sauna o da un bagno nel fieno, è un'esperienza di benessere assoluto. Un altro dei motivi per viaggiare in inverno è la piacevolezza di provare i riti nordici del post sciata o giornata sulla neve.

Concedersi qualche ora al centro benessere vi rimetterà al mondo: le saune sono diffusissime negli hotel e spesso comprese nel prezzo della stanza.

Un toccasana per ritemprarsi. Certo, non è per forza indispensabile seguire le regole finlandesi che vogliono il tuffo in acqua gelida dopo aver immagazzinato il calore della sauna, ma venti minuti di caldo secco, inalando aromi balsamici, è davvero rigenerante. Così come il bagno in acqua calda nelle piscine esterne, avvolti dalla neve e dalle luci della sera.

La magia del Natale

Piccoli borghi e grandi città, durante i mesi invernali si vestono di luci e colori. Il periodo delle festività natalizie e di fine anno è quello perfetto per visitare alcune mete italiane ed europee. Alcuni esempi classici: i paesini di montagna dell'Alto Adige, le capitali come Parigi, Londra, Berlino, Budapest, Salisburgo o Strasburgo. Ma anche la pittoresca Colmar, ma anche Matera, i borghi della Valle d'Itria, sono destinazioni invernali ideali. Gli ingredienti per una vacanza in questo periodo: shopping, le leccornie tipiche delle festività natalizie, i mercatini di Natale, luci e colori per spiriti romantici, balocchi, piste di pattinaggio sul ghiaccio e giostrine per i bimbi.

Le capitali low cost

Viaggiare in inverno non significa necessariamente raggiungere mete sciistiche da vip (e costosissime!), oppure organizzare una vacanza nell'Artico da migliaia di euro: molte destinazioni, passato il Capodanno, sono davvero low cost. Ecco un altro dei motivi per viaggiare in inverno: il portafoglio non si alleggerisce troppo. Basta scegliere le mete invernali giuste, ossia le tipiche destinazioni estive che, in questi mesi, sono nel pieno della bassa stagione, ma possono rivelare bellissime sorprese.

Gennaio e febbraio sono mesi perfetti per viaggiare low cost, apprezzare l'essenza di un luogo ed evitare la ressa che, oggettivamente, nessuno sopporta. E poi le foto: le amanti degli scatti da cartolina, senza la post produzione per eliminare il turista che invade l'inquadratura, potranno gioire. Strade tutte per te, monumenti da immortalare con calma, paesaggi incantati e pressoché deserti. E il tempo di mettersi in posa (e non dover cancellare decine di foto fatte di fretta e con poco senso). Non resta che infilare sciarpe e cappelli in valigia, e lasciarsi contagiare dalla magia dell'inverno.