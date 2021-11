C olori, texture e mood: il mondo del Natale è fatto anche di tendenze che rendono unica e speciale la casa di ognuno per un periodo all’insegna della gioia e dell’amore.

Non è mai troppo presto per iniziare a vivere e respirare l’atmosfera natalizia che, come ben sai, non deve mancare mai in nessuna casa. Stelle, palline luccicanti, festoni, lucine: perdersi tra le mille proposte è davvero facile e per questo è bene conoscere le tendenze che renderanno ancor più unico questo periodo di festa.

Dai nuovi stili passando per gli stili più eccentrici ed eclettici: le tendenze per gli addobbi di Natale non sono poche e CASA ha stilato i trend di stagione che renderanno unica la casa grazie al sapiente uso di accessori, colori e piccoli complementi che diventeranno veri e propri ricordi di Natale presenti e anche futuri.

Immancabile il verde muschio, per gli amanti del mood rustico in abbinamento al lego sia chiaro che scuro, oppure il rosso che, come vuole la tradizione, è un vero e proprio protagonista per tutto il periodo dell’Avvento, che combinandosi con l’oro, il verde e tessuti sontuosi crea un’atmosfera ricca, accogliente e calda. Da non sottovalutare, poi, la parte divertente del Natale che si slega dalla tradizione e dai tratti classici per diventare un tripudio di palline pazze per l’albero e colori unconventional.

Ma il Natale è fatto di calore, abbracci che scaldano il cuore e serate con amici e famiglia scartando regali e sorseggiando thè o cioccolata calda. Piccoli momenti magici che rendono unico questo periodo accendendo ricordi e le luci dentro le case che entrano in contrasto con le temperature rigide esterne. Veri e propri rifugi dove passare le ore guardando la neve cadere all’esterno e lasciarsi coccolare dai tipici colori invernali che caratterizzano il paesaggio natalizio.

Già perché un viaggio andata e ritorno per Rovaniemi tra neve, renne e laghi ghiacciati alla ricerca di Babbo Natale potrebbe essere un po’ complicato, ma nulla ci vieta di portare l’atmosfera in pieno stile winter wonderland anche in casa. E quale momento perfetto se non il mese di dicembre e il classico bianco Natale.

Tessuti caldi, pellicce morbide, il bianco della neve: sono solo alcuni degli elementi che puoi rubare al mondo esterno e al magico periodo natalizio per arricchire la tua casa e rendere unici gli addobbi natalizi.

Dal camino all'albero passando per la tavola: le inspo da usare sono tantissime e, insieme a CASA, abbiamo trovato i complementi e le idee must have per rendere unica qualsiasi stanza della casa.

L'albero

Non è Natale senza albero. Che sia mini o maxi, l'albero è un must delle feste natalizie, e per il 2021 saranno i toni del bianco, le trasparenze e i piccoli led luminosi bianchi. Ad aggiungere calore i dettagli in legno: stelle dall'essenza chiara che creano giochi di volumi grazie agli intrecci che costituiscono la stella stessa.

Elegante, chic e mai banale: l'albero giusto che si sposerà sia con l'arredo moderno che il più classico fino a quello ispirato al Nord e al sentimento Hygge.

La tavola

La cena del 24 dicembre, il pranzo di Natale e non solo: uno degli elementi principali del Natale è la tavola, impossibile negarlo. Ed è anche in questo caso che è bene scegliere quali saranno gli addobbi e gli ingredienti che arricchiranno l'intero ambiente e il momento di festa.

I colori della natura, come il verde salvia e il color paglia, si mischieranno alle essenze del legno e ai complementi che richiamano le tonalità della terra, come il marrone, il rame e il terra bruciata. Non dimenticare di giocare con i tessuti che renderanno ancor più unica la tua tavola e, sovrapponendo texture diverse, daranno vita a un ambiente nuovo e inaspettato.

La casa

Chi più ne ha più ne metta, anche quando si parla di winter wonderland e di paesaggi innevati non è necessario ricorrere al minimal o, meglio ancora, al minimo indispensabile (specialmente se si parla di addobbi). Anche in questo caso è bene puntare sui toni tenui che vanno dal beige al color corda passando per il carta da zucchero, sfumature impercettibili che porteranno l'inverno in casa.

Qualche idea? La natività in legno grezzo o una piccola renna in attesa di Babbo Natale e da posizionare all'ingresso dando così il benvenuto agli ospiti. Le tonalità delicate e i materiali basici, riempiranno la casa diventando quasi parte integrante dell'arredo.

Pronta per lo shopping natalizio grazie alle nostre idee e quelle di CASA? Allora non lasciarti sfuggire lo sconto esclusivo del 30% (applicabile su 1 prodotto e valido dal 22/11 fino al 22/12) con il codice DONNAMODERNA30 sullo store online o mostrando in negozio il codice a barre che trovi qui.