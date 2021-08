N on solo back to school, cancelleria e libri scolastici: ecco tutte le occasioni da non perdere selezionate per voi tra le offerte di settembre di Amazon





Le vacanze sono finite e per consolarti vuoi dedicarti a un po’ di sano shopping? Le offerte di settembre Amazon, allora, possono essere davvero l’occasione giusta.

Fino al 7 settembre, infatti, ogni giorno puoi trovare una selezione di prodotti a prezzi scontati fino al 40%, tra elettrodomestici, articoli di cancelleria per il back to school e accessori di bellezza. E ricorda che puoi acquistare anche i libri scolastici! Di seguito tutte le offerte:

Come orientarti nella scelta? Niente paura: ci abbiamo pensato noi!

Qui sotto trovi infatti una selezione di prodotti in offerta da non lasciarti scappare. Eccoli!

Le offerte beauty

Settembre è il momento migliore per regalarsi qualche trattamento di bellezza per la pelle, messa a dura prova dal sole e dal mare. In offerta su Amazon trovi moltissimi prodotti ad hoc, tra creme nutrienti e scrub per rimuovere impurità e cellule morte. Non solo, per ridare splendore alla tua chioma puoi puntare anche su ottimi prodotti per capelli, come il kit riparatore Garnier Fructis Hair Food Papaya. Infine, per completare la tua beauty routine, immancabile anche un nuovo make-up. Ecco allora i prodotti di bellezza da non perdere.

Equilibra corpo Aloe

Hawaiian Tropic COCONUT BODY BUTTER

L'Oreal Paris Mascara Volumizzante e Allungante

Tesori di Provenza Crema Viso Anti-età

Kit Garnier Fructis Hair Food Papaya

Equilibra Scrub Salino Tonificante

Essie Smalto Rosso

Elettrodomestici da cucina

Continui a rimandare l'acquisto di un robot da cucina super accessoriato? Ebbene, con le offerte di settembre Amazon non ci sono più scuse: è arrivato il momento per regalarsi un valido aiutante da cucina. Tra i prodotti in offerta trovi, per esempio, il Robot Bosch MultiTalent 3, ideale per tagliare, macinare, affettare, impastare ma anche grattugiare o tritare il ghiaccio. E se sei invece un'amante del caffè, l'elettrodomestico in offerta da non perdere è la bellissima Mokona Bialetti con capsule. Dai un'occhiata qui sotto:

Gli aspirapolvere in offerta

Tornare alla routine quotidiana significa anche tornare alle tanto odiate faccende domestiche. Per rendere tutto meno traumatico, allora, l'idea giusta può essere quella di rottamare il vecchio aspirapolvere per regalarsene uno nuovo e super potente. In offerta su Amazon trovi diversi modelli, tra cui Xiaomi Mi Vacuum Cleaner G10, una scopa elettrica senza fili, leggera ma efficiente con sistema di filtraggio e display smart che fornisce tutte le info di utilizzo in tempo reale. Non solo, a prezzo scontato c'è anche l'iconico iRobot Roomba... per dire finalmente addio alla fatica delle pulizie!

Back to school

Conto alla rovescia per l'inizio delle lezioni: è arrivato allora il momento di acquistare tutto il necessario per il ritorno a scuola o in ufficio. Tantissimi anche i prodotti di cancelleria che puoi trovare tra le offerte di settembre Amazon. Dalle intramontabili Moleskine ai mitici prodotti Pigna fino alle matite Stabilo. Clicca sul pulsante qui sotto per dare un'occhiata alla vetrina Pronti per la scuola:

Per non perdere la bussola, ecco dove cercare tutto ciò che ti serve (NB: trovi in offerta anche la gettonatissima linea di articoli per la scuola di Chiara Ferragni)

Diario di Chiara Ferragni

Penne colorate

Quaderni Pigna

Agende Moleskine

Colori a matita

Zaino Vans Old Skool

Libri scolastici

Lo sapevi? Su Amazon puoi acquistare in modo facile e veloce anche i libri per il back to school! Basta scegliere la scuola e la classe, selezionando in modo pratico i testi adottati e completando in pochi click il tuo acquisto, per ricevere comodamente a casa i libri nel giro di pochi giorni.

Ecco dove guardare:

Offerte Philips

Epilatori a luce pulsata, spazzolini elettrici o lampade smart: tra le offerte Amazon di settembre trovi anche molti prodotti a marchio Philips, per te o da regalare alle persone che ami. Da non perdere, per esempio, la lampada-sveglia Sleep and Wake-Up Light, progettata per favorire il rilassamento e aiutare a dormire bene svegliandosi pieni di energia.

Accessori hairstyle GHD

Per la cura dei capelli, lo sappiamo tutte, ci vogliono gli accessori giusti. Quelli firmati GHD sono ormai una garanzia di qualità: in offerta puoi trovarne diversi. Un esempio? Ghd Curve Creative Curl Wan, ovvero l'aricciacapelli professionale con fusto conico che ti permette di creare in poche mosse capelli voluminosi e riccioli elastici dall'aspetto naturale.

Accessori di design Alessi

Tra i buoni propositi di settembre hai annotato quello di regalare alla casa un tocco di design? Allora abbiamo buone notizie per te: in offerta su Amazon puoi trovare tanti accessori firmati Alessi. Dai un'occhiata qui:

Candele Yankee Candle

Per regalare alla casa una nuova atmosfera a volte può bastare anche una candela profumata. Non perdere allora le offerte che trovi su Amazon targate Yankee Candle... noi sentiamo già il loro profumo!

Borse Kipling

Per tornare in ufficio con stile e praticità, perché non regalarsi uno zaino o una borsa tattica? Gli accessori Kipling possono essere la soluzione ideale perché offrono modelli vivaci e colorati, oltre che comodissimi da utilizzare.

Se vuoi trovare quello che fa per te, puoi guardare tra queste offerte di settembre Amazon:

Smartphone Xiaomi

Se da tempo pensi che è ora di cambiare lo smartphone le offerte Xiaomi sono da cogliere al volo: trovi mega sconti su diversi modelli su fasce di prezzo diverse, dai più economici ai top di gamma. Ecco gli smartphone in offerta:

Notebook Huawei

... se infine hai bisogno di un nuovo pc, le offerte da tenere d'occhio sono quelle di Huawei, tra cui trovi anche HUAWEI MateBook D 15 dotato di schermo FullView e di Intel Core i3-10110U che rende il portatile ideale sia per lavorare che nel tempo libero.

Contenuto sponsorizzato: Donnamoderna.com presenta prodotti e servizi che si possono acquistare online su Amazon e/o su altri e-commerce. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Donnamoderna.com potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. Vi informiamo che i prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, vi invitiamo quindi a verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.