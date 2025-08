Si sa che studiare una lingua straniera fin da piccoli offra maggiori possibilità di apprendimento, l’acquisizione di una pronuncia e di una fluidità di espressione come madrelingua. Il cervello dei bambini è molto plastico e ha una maggiore capacità di assorbire nuove informazioni linguistiche. Quindi, prima si comincia, meglio è ai fini del raggiungimento dell’obiettivo.

Ma i vantaggi – cognitivi e sociali – che ne derivano vanno oltre al mero risultato.

Oltre ad “attrezzare” i bambini di uno strumento linguistico che si rivelerà per loro utile da grandi, sia nella vita personale sia in quella professionale, lo studio precoce di una lingua straniera stimola il cervello, migliorando la memoria, la capacità di problem solving e di adattamento, la flessibilità mentale.

Sempre dal punto di vista cognitivo, l’apprendimento di una lingua straniera stimola il pensiero critico e molti studi dimostrano che i bambini bilingui tendono ad avere migliori risultati anche in altre materie di studio e una maggiore capacità di concentrazione.

A questi si aggiungono poi i vantaggi sociali ed educativi. In un mondo sempre più interconnesso, la conoscenza di una lingua straniera apre le porte alla comunicazione con persone di culture diverse, favorendo l’empatia e promuovendo un atteggiamento più aperto e tollerante. Non ultimo, l’esperienza di imparare una seconda lingua da piccoli facilita l’apprendimento di altre lingue, grazie alla flessibilità cognitiva e alla sensibilità al suono sviluppate.

Ecco che, sommando tutto insieme, lo studio di una lingua straniera si traduce in un ottimo investimento per il futuro del bambino. Un’opportunità, insomma, da non lasciare andare.

