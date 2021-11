Orologi, gioielli e accessori moda: le tendenze più cool di stagione

N essun look è completo senza i giusti accessori che, come ogni anno, seguono le tendenze di stagione diventando, a volte, veri e propri protagonisti

Non c’è stagione senza tendenze e non c’è autunno/inverno senza novità anche a tema accessori. Bijoux, collane, orecchini, orologi e non solo, sono ormai diventati il focus di tantissime tendenze che, col passare del tempo, cambiano e si evolvono per dare carattere a qualsiasi look e outfit del giorno.

Se hai sempre sottovalutato gli accessori, forse è il caso di cambiare idea, infatti sono proprio loro che, con i finish, le pietre o i volumi, possono cambiare radicalmente il tuo stile e il tuo look del giorno. Basti pensare alla differenza tra un maxi pull total black indossato da solo, o con un paio di orecchini colorati e sgargianti: la seconda opzione porterà subito luce e vitalità al viso, anche con un capo che rischia di incupire e ingrigire la pelle.

I trend cambiano ed è bene non farsi trovare impreparati, facendo acquisti mirati e attenti. E il posto perfetto per trovare tantissime opzioni e le migliori novità è eBay che, per i mesi di novembre e dicembre, ha in serbo tantissime offerte e novità grazie agli edays.

Non parliamo quindi solo di Cyber Week , ma di più periodi davvero convenienti! Infatti, sia nel periodo del Black Friday che in quello successivo, sarà possibile usufruire di tantissimi sconti su numerosi prodotti: si parte da sconti fino al 70% e spedizione gratuita durante la Cyber Week, per poi proseguire con tantissime altre offerte fino alla fine dell’anno.

Il momento perfetto, non solo per un bijoux per sé, ma anche per trovare i migliori regali luccicanti da mettere sotto l’albero. Il tutto, ovviamente, seguendo le tendenze di stagione che vi sveliamo qui.

Chavalier ring

Da sempre indossato al mignolo e principalmente dagli uomini, oggi il chavalier ring si indossa su tutte le dita e, in base al gusto e alla mano della persona, cambia forma, colore e dimensione. Perfetto per le mani più grandi, magari indossato all’indice, fino alle più sottili, scegliendo un modello sottile e satinato. Da regalare, poi, i modelli con incisione per suggellare un momento o un legame importante.

Maxi orecchini con perle

Le perle, da sempre simbolo di eleganza e raffinatezza, tornano di tendenza diventando maxi e abbinandosi a strutture dedicate agli orecchini. Da usare singoli in coppia, questi orecchini si indossano con i look formali, ma anche quelli più casual per dare luce al viso.

Maxi orologi

Grandi, importanti e ben visibili: oggi gli orologi analogici sono sempre meno presenti lasciando posto agli smartwatch. Quindi, quando si sceglie un modello classico, meglio optare per un modello ben visibile, con struttura in acciaio e, perché no, qualche piccolo cristallo Swarovski.

Bracciali a catena

Chian bracialet o chain necklace: sono la tendenza dell’anno. Maxi catene, con volumi importanti e impossibili da non notare. Perfette da indossare a pelle con un pull con scollo a V, o sopra il colletto di una camicia bianca per dare luce.

Berretto di lana

Quando l'inverno arriva è impossibile non pensare anche al mondo dei cappelli e berretti di lana. Caldi e avvolgenti, per la stagione fredda tornano i volumi maxi e gli intrecci classici fatti con i ferri. Sì al bianco che diventa il colore dell'anno.

Borsa da donna

Non c'è stagione senza borse di tendenza e, ancora una volta, le tracolle accompagneranno le più cool tra impegni e liste di To Do. Opta per colori neutri per non arricchire troppo il tuo look d'inverno.