O spiti vegetariani e vegani a cena? È un’eventualità tutt’altro che remota. Ecco perché devi sapere come comportarti per mostrarti educata ed evitare figuracce. Le dritte del galateo

Sono sempre più numerose le persone che scelgono di rinunciare, in parte o del tutto, ai cibi di origine animale. Prima o poi, dunque, ti capiterà sicuramente di avere ospiti vegetariani e vegani (se non ti è già successo) a cena. Come devi comportarti? Se non vuoi commettere errori, affidati a ciò che ti suggerisce il galateo.

Quando inviti qualcuno a casa tua, è tuo dovere impegnarti il più possibile per farlo sentire ben accolto e a proprio agio. Questo significa prestare attenzione anche alle sue esigenze alimentari e rispettarle, proponendo piatti adatti alle sue richieste.

Indaga con largo anticipo

Prima ancora di pensare a come comportarti se hai ospiti vegetariani e vegani, devi sapere qual è il modo migliore per scoprire le esigenze alimentari di tutti i tuoi invitati. Il galateo suggerisce di indagare a monte, fin dal momento in cui mandi i tuoi inviti.

Sia che tu abbia scelto degli inviti tradizionali scritti sia che tu abbia optato per un più veloce e moderno messaggio WhatsApp, aggiungi una frase del tipo “per favore fatemi sapere se avete intolleranze, allergie o se seguite diete particolari”.

In questo modo se la tua amica ha deciso improvvisamente di non mangiare carne e non te l’ha ancora comunicato o se il nuovo fidanzato del tuo collega è vegano e nessuno te l’aveva mai detto prima, non rischi di fare brutte figure al momento della cena.

Informati su cosa possono mangiare

Se, grazie alle tue “indagini preliminari”, scopri che avrai ospiti vegetariani e vegani informati bene su ciò che possono e non possono consumare. Non si tratta, infatti, della stessa cosa. I vegani mangiano solo cibi di provenienza vegetale. Dalla loro dieta sono, dunque, esclusi tutti gli alimenti di origine animale: non solo carne, pesce, uova, formaggi, ma nemmeno il miele per esempio perché è prodotto dagli animali.

Un menù vegano, quindi, può includere pietanze come verdure alla griglia, torte salate con zucchine e formaggi vegetali, curry di ceci e broccoli, patate, risotto ai funghi. Ovviamente tutto preparato rigorosamente senza né burro né formaggi tradizionali.

La dieta vegetariana, invece, ammette le uova, il latte non vegetale, i formaggi tradizionali, il miele. Quindi, in un menù vegetariano puoi inserire anche delle lasagne con radicchio e taleggio, per esempio, delle pizzette con mozzarella e olive, una pasta ai quattro formaggi.

Vai alla ricerca di ricette sfiziose

Se alla sola idea di avere ospiti vegetariani e vegani entri nel panico, fai un respiro profondo e rilassati. Non è così impossibile pensare a delle proposte vegetali, nemmeno se sei una carnivora convinta. Fra l’altro, i piatti “verdi” sono sempre più apprezzati anche dagli onnivori, per cui ti aiuteranno a fare una bella figura con tutti.

Non cadere nell’errore di pensare che tutti i piatti vegetali siano complessi e impossibili. Ti basti pensare che la semplicissima e amatissima pasta con pomodoro e basilico è un piatto vegano doc. E non è sicuramente il solo.

Se ti sembra di essere a corto di idee, naviga un po’ in rete o comprati un libro di cucina vegana: ti si aprirà un mondo. E scoprirai tante cose che torneranno utili anche a te nella vita di tutti i giorni, perché ridurre il consumo di carne e aumentare quello di vegetali è una scelta salutare per chiunque.

Non affrontare l’argomento davanti a tutti

Al momento della cena, puoi parlare liberamente delle scelte alimentari dei commensali? Ni. Il galateo suggerisce di prestare massima attenzione e di usare molto tatto e delicatezza, perché rischi di entrare in un campo minato.

Puoi sicuramente chiedere ai tuoi ospiti vegetariani e vegani le motivazioni che stanno dietro alla loro scelta, ma solo se loro si mostrano ben disposti ad affrontare l’argomento. Se vedi che sono reticenti, in imbarazzo, rispondono a monosillabi, evita di insistere e cambia con diplomazia il tema della conversazione.

In ogni caso, si tratta di domande che non dovresti mai porre davanti agli altri, ma solo in privato per non urtare la sensibilità di nessuno. La discussione può diventare pubblica solo se i diretti interessati gradiscono. Però, ricorda, secondo il galateo non si dovrebbe mai parlare di cibo a tavola.

Ospiti vegetariani e vegani, due errori da evitare

Secondo il galateo, ma anche il buon senso, ci sono due errori che non dovresti mai commettere. Innanzitutto, non costringere mai i tuoi ospiti vegetariani e vegani ad assaggiare piatti che contengano ingredienti esclusi dalla loro dieta. Se vuoi essere educata e cortese, non proporglieli nemmeno.

Secondo sbaglio da evitare: non tentare di raggirare i tuoi invitati. Se sai di aver usato il burro nella preparazione di un piatto, non far finta di nulla davanti a un vegano. Sarebbe davvero molto scorretto e irrispettoso. Dichiara sempre se ci sono piatti “ingannevoli” che non sono adatti a certi regimi alimentari. È tuo dovere di padrona di casa.

Non offenderti se vegani e vegetariani non mangiano proposte a base di prodotti che loro non mangiano. Non sono loro che si stanno comportando male, bensì tu.