E state, sole, mare: è finalmente tempo di rimettere a nudo i piedi. In poche mosse, e con gli strumenti giusti, ecco come prendervi cura di loro e prepararli in vista della bella stagione

Con l'estate alle porte è tempo di tirar fuori dall'armadio gli abiti più leggeri e i sandali più belli.

Ma dopo l'inverno, il corpo ha bisogno di qualche cura per tornare a splendere. Soprattutto i piedi, costretti per mesi dentro scarpe e calze pesanti.

In venti minuti e con il kit di strumenti messi a punto da Scholl, vi spieghiamo come fare a restituire loro luce e bellezza.

Step 1: pediluvio ed esfoliazione

Non è solo il primo step per avere piedi più belli. Oltre ad ammorbidire e preparare la pelle all'eliminazione indolore di calli, duroni e cellule morte, il pediluvio è una parentesi personale di relax e benessere che ciascuno dovrebbe regalarsi alla fine di una giornata di lavoro o almeno nel fine settimana.

Ecco come. Basta riempire una bacinella di acqua tiepida, immergere i piedi e immediatamente il piacere è servito. Dopo cinque minuti, tira fuori i piedi dall'acqua, tamponali e lascia che sia il rullo Velvet con Cristalli di diamante di Scholl a fare la magia.

Questo strumento rimuove la pelle secca e le callosità, restituendo subito la morbidezza e lucentezza alla pelle dei piedi.

Ha tre diversi tipi di testine che offrono tre livelli di esfoliazione. Il nostro consiglio è di usare quella più forte sui talloni, una delle aree più dure da trattare.

Step 2: talloni

Dopo aver ammorbidito la pelle con il pediluvio e l'esfoliazione, dedicati al passo successivo: l'idratazione.

Tra i punti più critici, i talloni sono i più inclini a screpolarsi, soprattutto se sono spesso costretti nelle scarpe. Il campanello d'allarme è l'ispessimento della pelle secca e il suo scolorimento.

Ad avere la meglio anche sui talloni più malconci è la Crema Talloni Screpolati Active Repair K+ di Scholl. La sua formula è arricchita con cheratina, che aiuta il processo di rinnovamento della pelle e crea una barriera che ripara la pelle screpolata e protegge il tallone.

Step 3: parola d'ordine "idratazione"

Forse non tutti sanno che lo stress termico può accentuare i fenomeni di secchezza della pelle, soprattutto quella dei piedi che perde facilmente la sua elasticità. Anche le unghie possono risentire di questa secchezza.

Scholl ha trovato una soluzione per risolvere in maniera pratica ed efficace il problema dell'idratazione dei piedi. Anzi, due: la PediMask Nutriente e, per una secchezza accentuata, la PediMask Nutriente Nutrimento Intenso, a base di oli di avocado, jojoba e argan.

Grazie alla sua texture si applica facilmente, in più non unge, non sporca e si assorbe in pochi minuti.

Il consiglio in più: indugia sulla pianta dei piedi, è tra le parti più sensibili. In più con pochi e accurati movimenti potrai godere anche a livello circolatorio dei benefici di un bel massaggio.

Step 4: il tocco finale, le unghie

Dopo la self-care, è tempo di passare alla fase beauty: le unghie, il vero biglietto da visita dei piedi. Accorciale, limandole e dai loro la forma che preferisci.

A questo punto applica la base trasparente e, una volta asciutta, passa all'applicazione dello smalto colore. Niente tonalità spente: via libera a nude look, ma anche ai colori pastello.

Termina l'operazione unghie&piedi perfetti con il top coat. Con l'aumento della luce, anche i tuoi piedi saranno pronti a splendere.