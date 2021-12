Test&Tell: prova i sieri viso Perfidia Hyal Secret

P artecipa al Test & Tell di Perfidia e Donna Moderna. Potresti essere tra le 50 fortunate che proveranno un siero viso specifico per la giovinezza della pelle

Siero viso: una volta che ne scopri l'efficacia, non puoi più farne a meno. Il motivo? È un prodotto piacevole con un'altissima concentrazione di principi attivi che mantiene la pelle tonica e compatta.

Il siero, inoltre, aiuta a potenziare gli effetti dei trattamenti che si applicheranno successivamente. Non va infatti usato da solo, ma sempre in abbinamento a una crema per massimizzarne i risultati. Oltre quindi ad agire sulla pelle in virtù della sua formulazione, il siero funge anche da veicolante delle sostanze funzionali contenuti nei cosmetici successivi. Insomma, siero e crema formano un binomio vincente, a favore della bellezza della pelle.

Ti piacerebbe provare nuovi sieri per "rafforzare" la tua beauty routine?

Donna Moderna ti offre la possibilità di candidarti al Test & Tell di Perfidia Hyal Secret, la linea di skincare con una forte expertise nell'acido ialuronico. Vuoi provare a diventare una delle fortunate 50 tester? Candidati a questo link: www.donnamoderna.com/perfidia. Hai tempo dal 2/12 fino al 20/12!

Le novità in gamma prevedono 3 elisir altamente concentrati che danno risultati già dopo 2 settimane. Tre prodotti perché le esigenze della pelle non sono tutte uguali, ma che possiamo individuare in macro-categorie: idratare ed elasticizzare (nel profondo); contrastare la tendenza ai cedimenti; uniformare il colorito; levigare le rughe e agire sui volumi. Conosciamo i 3 sieri Perfidia Hyal Secret più da vicino.

Siero viso Youth Protector di Perfidia Hyal Secret

Il siero viso Concentrato Antiossidante Multiprotettivo Youth Protector di Perfidia contiene acido ialuronico in due pesi molecolari: uno dal peso più alto per apportare immediata idratazione alla pelle, e l'altro con un peso più basso, indicato per garantisce una riserva di idratazione a lunga durata. Un complesso di estratti vegetali, come la centella asiatica e il marrubio bianco prevengono il foto-invecchiamento cutaneo, proteggendo la pelle dall'inquinamento. Completano la formula peptidi ad azioni anti-rughe e uno speciale aminoacido che difende dalla luce blu.

Indicata per: tutti i tipi di pelle, come prima forma di prevenzione antiage e per combattere i segni di fatica sul viso.

Siero viso Tone Defender di Perfidia Hyal Secret

Le finalità del siero viso Concentrato Antietà Perfezionatore Cromatico Tone Defender di Perfidia Hyal Secret sono diverse: a quella di idratare la pelle in profondità si aggiungono quelle di preservare la tonicità cutanea e di migliorare il colorito. In questa formulazione è inserito un acido ialuronico cross-linkato che, grazie alla sua matrice tridimensionale, dà sostegno alla pelle, utilizzato in medicina estetica. Speciali lipopeptidi riducono le rughe di espressione con un’azione botox-like. Gli estratti vegetali di Bidens Pilosa L. di Evodia Rutaecarpa, uniti ad un derivato dell’acido gallico, contrastano le discromie cutanee e l’incarnato spento.

Indicato per: una pelle che mostra i segni del photo-aging come rughe e colorito disomogeneo.

Siero viso Filling Booster di Perfidia Hyal Secret

Nel siero viso Concentrato Antirughe Assoluto Filling Booster di Perfidia Hyal Secrets l'acido ialuronico è inserito in 3 diverse formulazioni: alto peso molecolare, cross-linkato e volumizzante. L'obiettivo è idratare, dare definizione al volto e riempire le rughe. La formula è completata da speciali peptidi che danno sostegno alla pelle, rassodando i contorni del viso. Minerali marini riducono la visibilità dei pori per una grana della pelle omogenea.