Piastre per Capelli ghd: piastre professionali per ottenere acconciature da salone

Anche quest'anno è in arrivo l’imperdibile evento dedicato allo shopping.

Ovviamente ci riferiamo al Black Friday, il venerdì nero americano che da

qualche tempo è partito da oltreoceano per sbarcare nel nostro paese e

diventare un appuntamento fisso per migliaia di persone.

Come tutti sanno il Black Friday è dedicato ad ogni tipologia di prodotti, ma sono di sicuro quelli elettronici ad andare per la maggiore. Articoli elettronici per la casa, prodotti hi-tech come computer, tablet, smart watch, ma anche accessori da inserire nel proprio personal kit dedicato alla beauty routine.

Come ad esempio le piastre ghd, un must have per il proprio beauty kit. Ghd è infatti leader mondiale nella categoria di hairstyling e prodotti per capelli, oltre che marchio di styling numero e più raccomandato.

Grazie alla fusione tra scienza, innovazione e design, ghd offre tools per capelli eleganti e tecnicamente avanzati, diventati ormai parte essenziale della vita di ogni giorno di hairstylist e donne in tutto il mondo.

Piastre professionali a casa tua, per ottenere un’acconciatura perfetta senza la necessità di recarsi in salone! Ti interessa scoprire di più? Scopri le styler best seller ghd gold® e ghd platinum+ e acquista online il tuo tool ghd preferito approfittando degli sconti di ghd Black Friday e dei codici sconto

ghd.

Piastra ghd gold® per capelli lisci e ricci: è tutto oro quel che luccica

Capelli lisci e lucenti? La piastra ghd gold® è la risposta a quello che stai

cercando. Si tratta di una piastra che sfrutta la tecnologia dual zone per

assicurare prestazioni elevate. Grazie ai due sensori termici di nuova generazione disposti uno per lamella, infatti, la piastra riesce a mantenere la temperatura ottimale di 185° dalle radici alle punte, per garantire uno styling perfetto come in salone. Le lamelle, inoltre, sono sagomate e basculanti, per adattarsi ad ogni tipologia e lunghezza di capello.

Una piastra versatile, perfetta per ottenere impeccabili capelli lisci, creare ricci definiti o realizzare acconciature con onde naturali.

Senza dimenticare la sicurezza e il risparmio energetico: grazie alla modalità sleep mode, infatti, la piastra si spegne automaticamente dopo 30 minuti di inutilizzo.

Piastra ghd platinum+: la styler intelligente per i tuoi capelli

Una piastra in grado di riconoscere i bisogni dei tuoi capelli e adattare la velocità di styling, ghd platinum+ è questo e molto altro ancora.

Prodotto bestseller di tutta la linea ghd, platinum+ è dotata di infiniti sensori che monitorano il calore 250 volte al secondo per mantenere una temperatura ottimale e costante di 185°. Ma non solo.

Rispetto a una normale piastra in commercio, ghd platinum+ è caratterizzata da ultra-zone™ predictive technology, una tecnologia in grado di riconoscere lo spessore dei capelli e la velocità di styling e regolare la temperatura di styling in modo da restituire risultati personalizzati e versatili nel totale rispetto della salute del capello.

Capelli a onde, ricci, lisci: qualunque sia la tua tipologia di capello, risulterà più lucente e sano in una sola passata.

Contenuto sponsorizzato. Focus.it presenta prodotti e servizi che si possono acquistare online su Amazon e/o su altri e-commerce. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Focus.it potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. Vi informiamo che i prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, vi invitiamo quindi a verificate disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.