G rease, il film cult ambientato negli anni 50 è ora una serie tv su Paramount+, che racconta la nascita delle Pink Ladies. Giacca di pelle rosa, gonne a ruota e tubino: lo stile delle ragazze più popolari della scuola è già tendenza.

Pink Ladies: la nascita

Com'era la Rydell High prima che arrivassero Sandy (Olivia Newton-John) e Danny (John Travolta)? Grease: Rise of the Pink Ladies è la serie tv di Paramount+ che racconta la nascita del gruppo di ragazze più toste del cinema americano, quattro anni prima dell'iconico film. La serie tv è ambientata nel 1954: i T-Birds non erano ancora quei cattivi ragazzi con chiodo di pelle nera che pavoneggiavano per i corridoi della scuola, capelli impomatati di brillantina e un'ossessione per le corse proibite in auto. Sandy non si era ancora innamorata del bad boy di turno e Rizzo doveva ancora diventare la ragazza ribelle e inquieta che abbiamo amato nel primo film.

Grease: Rise of the Pink Ladies. La trama

Jane, Olivia, Cynthia e Nancy, sono quattro studentesse che fanno fatica ad integrarsi nella scuola e cercano di riscattare se stesse creando un'alleanza che cambierà per sempre la Rydell High. Le Pink Ladies uniscono le forze per trovare il proprio ruolo nella società, generando scompiglio tra i corridoi e per le strade della città. Siamo sempre negli anni Cinquanta, ma i temi sono molto più vicini alla realtà odierna rispetto al film del 1978: empowerment, diversità.

La colonna sonora

Non mancano gli amori e le dispute tra grang intervallati da balli di gruppo e una colonna sonora da cantare, come nella tradizione dei musical. Trenta canzoni originali, tutte coreografate a cui si aggiunge Grease Is the Word, una rivisitazione in chiave moderna dell'iconica canzone Grease, scritta da Barry Gibb e interpretata da Frankie Valli, che è stata il brano di apertura del celebre film musicale.

La gonna anni '50

Le Pink Ladies avevano uno stile inconfondibile, fatto di pochi pezzi identitari, come la giacca di pelle rosa con la scritta sulla schiena, ma anche la gonna a ruota o a tubino, sempre all'altezza del ginocchio. Grandi classici del guardaroba femminile che abbiamo visto sulle passerelle della primavera e anche del prossimo inverno: le gonne ampie in tessuto tie-dye da Dior, in pelle ricamata da Bottega Veneta, pastello da Jacquemus, sofisticata in seta nocciola da Valentino. E poi le pencil skirt ovvero le gonne a tubino o matita viste da Prada con applicazioni o in tessuto leggero e trasparente.

