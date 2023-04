L a stagione della Prima Comunione è arrivata. La primavera porta con sé le belle giornate, perfette per celebrare con amici e familiari il santo Sacramento. Ma cosa regalare ai ragazzi e le ragazze che si apprestano a vivere l'emozione di questa straordinaria giornata? Ecco per te un concentrato di idee regalo (di ogni tipo)

C'è chi è tecnologico, chi adora fare sport all'aria aperta, chi non rinuncia già da piccina a un vezzo di vanità con i gioielli da custodire nel tempo: scegliere il regalo per una Prima Comunione significa avere a cuore anche le passioni che definiscono, già in tenera età, la personalità dei più piccoli. È per questo che abbiamo pensato di suggerirti le idee regalo a prova di sorriso. Non solo gioielli classici e regali tech, ma anche doni che probabilmente non ci si aspetta... o che non si sapeva di desiderare!

Prima Comunione 2023: i regali tech

Ma quanto sono tecnologiche le nuove generazioni?! Da veri nativi digitali, il loro approccio con tablet, smartphone e accessori annessi sa essere davvero sorprendente. Ecco alcune idee regalo tech per chi sta per ricevere il Sacramento della Prima Comunione: un e-reader per leggere ovunque, una cassa Apple per ascoltare la musica con l'ausilio dell'assistente digitale Siri, il primo smartphone o il primo tablet. O - perchè no? - la prima macchina fotografica.

Lettore e-book touch screen, Amazon Kindle (€ 84,99)

HomePod mini, Apple (€ 109)

Tablet SAMSUNG Galaxy Tab A7 Lite, Samsung, su MediaWorld (€ 139,99)

Cuffie con microfono, JBL (€ 24,99)

Smartphone Samsung Galaxy A04s, Samsung (€ 179,90)

Macchina fotografica con custodia subacquea, Cam Nilox 4K HOLIDAY, (€ 119,95)

Auricolari senza filo True Wireless Ambiental, Celly (€ 49,99)

Prima Comunione 2023: i regali sporty

Evviva le gite fuori-porta, evviva le attività all'aria aperta! Sensibilizzare i ragazzi alla bellezza e l'importanza di tutto ciò è fondamentale. Ecco perché tra i regali per la Prima Comunione suggeriamo anche tutto il necessaire per il divertimento alla luce del sole. A cominciare dallo zaino The North Face, perfetto per le escursioni nella natura. Ma anche i pattini, lo skateboard, una bicicletta per la città o una racchetta per giocare a tennis!

Zaino da trekking, The North Face (€ 70,00)

Pattini a rotelle, Impala Skates (€ 129,95)

Racchetta junior, HEAD, su Tennis Warehouse (€ 89,90)

Bici da città, Decathlon, (€ 169,99)

Skateboard, Krooked, su Skatepro (€ 94,95)

Sneakers Air Jordan, Nike (€ 179,99)

Prima Comunione 2023: i gioielli per le ragazze

Sì ai gioielli preziosi: le ragazze sicuramente apprezzeranno ciondoli, bracciali, collanine e orecchini come regalo di Prima Comunione. Il consiglio che ti diamo è di puntare o su gioielli tematici - come l'immancabile crocifisso o un charm Pandora con l'angelo costude - o su gioielli senza tempo, come il bracciale tennis o un paio di orecchini punto luce con zirconia incolore. In base al budget a disposizione, puoi scegliere diverse leghe metalliche, dall'argento all'oro bianco, passando per oro rosa e oro giallo.

Charm pendente Angelo Custode, Pandora (€59)

Bracciale tennis, Swarovski (€195)

Collana in oro giallo con ciondolo a forma di croce, Stroili (€189)

Anello in bronzo e placcatura in oro 18K, Valentina Asia (€ 88,50)

Punti luce in oro bianco e zirconi, Blu Spirit (€179)

Orecchini in argento 925 con placcatura in oro giallo, Valentina Ferragni Studio (€ 55)

Orologio da polso con cinturino elastico di perline, Swatch (€ 70)

Prima Comunione 2023: i gioielli per i ragazzi

E infine spazio ai ragazzi: quali gioielli regalare a un maschietto che fa la Prima Comunione? Anche qui vale una regola analoga. Sono ideali i gioielli classici, come il ciondolo a forma di croce che rimanda alla religiosità dell'evento e il bracciale di pelle con l'incisione di una preghiera. Ma anche bracciali che il festeggiato potrà indossare in più e più occasioni!

Bracciale in acciaio con zircone, Morellato (€39)

Ciondolo in argento a forma di croce, Tous (€ 65)

Bracciale mini granelli, DoDo (€ 170)

Girocollo in acciaio bicolore con croce pendente, Stroili (€ 39,90)