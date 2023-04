Portare i capelli bianchi e grigi naturali è ormai un vezzo consacrato negli ambienti più in della moda. Paulina Porizkova, Grece Ghanem (nella foto in alto) e Licia Fertz sono solo alcune delle modelle che si sono fatte paladine dell'“orgoglio grey”.

Se hai smesso di tingerti i capelli, molto probabilmente ti starai chiedendo come ravvivare i capelli bianchi e grigi, eliminando quel velo di opacità che li rende spenti. In alcuni casi, il bianco può tendere al giallo, soprattutto se si fuma o ci si espone molto al sole. In questi casi, si possono usare prodotti antigiallo per capelli bianchi, come ad esempio shampoo, balsamo e lozioni da vaporizzare prima della messa in piega.

Shampoo antigiallo per capelli bianchi naturali o decolorati

Gli shampoo antigiallo con pigmenti viola esaltano i capelli bianchi e grigi (chiari) perché contrastano l'antiestetico “viraggio” al giallo. Il nostro suggerimento, però, è quello di usarli con parsimonia: una volta ottenuto l'effetto desiderato, meglio destinarne l'uso a una volta ogni due settimane. Altrimenti, si rischia di ritrovarsi con un colore che tende all'indaco o al lilla.

Molto importante, inoltre, è il tempo di posa: non oltre 5 minuti per capelli corti. Se, invece, i capelli sono lunghi e folti, si possono superare i 5-6 minuti senza problemi, ma è sempre bene alternarli con uno shampoo “neutro”, privo di pigmenti viola.

Silver è uno shampoo per capelli bianchi o grigi ultra brillanti, morbidi e luminosi. Formula professionale arricchita di magnesio e agenti anti-ingiallimento che contrastano i riflessi indesiderati dei capelli bianchi o grigi. Da L'Oréal Professionnel (19,40 euro).

Hair Biology Riflessi Argentati, shampoo viola per capelli bianchi, grigi o biondi, Pantene (4,55 euro nella grande distribuzione).

Un bagno detergente delicato che neutralizza i riflessi gialli indesiderati esaltando i toni freddi. Adatto a capelli grigi e bianchi sia naturali che decolorati. Shampoo di Scíence (21,90 euro in farmacia).

Ideale per capelli di uomini e donne con una percentuale di bianchi superiore al 50%. Silium, shampoo antigiallo (8,50 euro).

Maschere e balsami antigiallo

Un prodotto alternativo allo shampoo antigiallo è il balsamo o la maschera che neutralizza gli effetti indesiderati in modo temporaneo.

Una maschera realizzata con un pigmento blu che elimina i tono aranciati di alcune capigliature sale & pepe dove è preponderante la componente castana. Completa la formula gli estratti di mirtillo, lamponi e mora e il carbone nero, che svolge un’azione detossinante e purificante. Blondesse No Orange Mask di Inebrya (14,30 euro in salone)

Artic Ice è un balsamo dopo shampoo che idrata i capelli e contrasta gli indesiderati effetti gialli. La sua formula composta da tè bianco fermentato e pigmenti viola mantiene perfetto il colore mentre agenti idratanti donano morbidezza e setosità al capello. Da Professional By Fama (17 euro in salone).

Lozioni anti-giallo per capelli bianchi

Si vaporizza sui capelli bagnati e si procede alla messa in piega, senza risciacquare. Stabilizza l’effetto anti giallo sui capelli, lasciandoli setosi e luminosi. Apporta morbidezza alla fibra capillare e la protegge da agenti esterni senza appesantire. No Yellow Bi – phase, lozione antigiallo di Echos Line (15,80 euro in salone).

Uno spray fluido e leggero che riveste i capelli con una guaina flessibile sigillante che permette di riflettere il colore, intensificando così la naturale brillantezza del colore. Si usa una volta alla settimana sui capelli bagnati prima di procedere alla messa in piega. Cromatix Silver, spray Anti-giallo, Biopoint (8,90 euro). Adatta ai capelli bianchi, grigi e biondi, naturali o trattati chimicamente.

Altri prodotti per capelli bianchi

Color Fresh Mask è una maschere pigmentata che ravviva il colore e idrata profondamente i capelli, grazie agli oli di avocado e di argan. Il colore pearl blonde aggiunge una nota delicatamente perlata ai capelli bianchi naturali o decolorati. Da Wella (19,80 euro).