A mi gli animali e ti incanti davanti alle loro foto? Allora devi assolutamente correre su questi profili pets da seguire su Instagram!

Non ne hai mai abbastanza di animali domestici? Questi profili pets da seguire su Instagram potrebbero diventare la tua nuova fonte di risate la tua ricarica di tenerezza in ogni momento della giornata.

Basta diventare una loro followers e aprire Instagram nei momenti in cui vuoi distrarti e fare una sorta di pet therapy virtuale.

Jiffpom

Followers: 10 milioni

È lui, Jiffpom, il cucciolo più influente dei social. Il cane di razza Pomerania è piccolo, ma ha una grande personalità e diverte con ogni scatto. Ogni giorno sfoggia nuovi outfit, stili e avventure. E poi viaggia in tutto il mondo, dalla Corea del Sud al Brasile, incontrando celebrità e vendendo la sua nuova linea di giocattoli con un account Instagram separato.

Nala Cat

Follower: 4,3 milioni

Sembra il gatto con gli stivali di Shrek, ma è proprio il suo strabismo a rendere Nala Cat uno dei profili pets da seguire su Instagram. Pluripremiata, è anche diventata testimonial di una linea di mangime che prende addirittura il suo nome e per ogni suo post guadagna circa 19,8 mila dollari. La gatta è un mix di tabby siamese, e i suoi occhi blu (un po’ strabici) aprono il cuore di chiunque.

Doug the Pug

Followers: 3,9 milioni

Doug è uno dei cani più influenti al mondo, e si definisce il «re della cultura pop». I suoi scatti valgono ognuno 17,7 mila dollari e sono tremendamente divertenti. Ironico e goffo, indossa parrucche, tutine divertenti e gioca con i suoi amici follower. È divenuto una vera e propria star; infatti, vanta diverse sponsorizzazioni, un calendario e addirittura un libro. Il carlino più simpatico del mondo deve assolutamente essere tra i profili pets da seguire su Instagram.

Juniper the Fox

Followers: 3 milioni

Sembra la volpe delle favole, Junipiter, invece è una vera star tra i profili pets da seguire su Instagram.

Il suo soprannome è «The Happiest Fox» (letteralmente, «la volpe più felice») e, in effetti, il motivo è chiaro e da fiaba. La volpe rossa nordamericana è stata salvata da un allevamento di volpi da pelliccia e introdotta in ambiente umano. Junipiter si mostra sempre sorridente e non ha certo manie di protagonismo. Nel suo profilo, infatti, ospita altri simpatici pet influencer tra cui suo fratello Fig, con cui convive e con cui condivide cibo, morbidi cuscini e forse anche il guadagno di 13,54 mila dollari per ogni loro post.

Maru Taro

Followers: 2,5 milioni

Questo cane giapponese è uno Shiba Inu di fama mondiale, quindi uno dei profili pets da seguire su Instagram. Sembra un pupazzo per quanto è dolce, ma ne suoi post presenta alcune parole di saggezza o un detto ispiratore o motivazionale. È scritto in giapponese, ma per fortuna il suo proprietario è anche abbastanza gentile da tradurre i messaggi di ispirazione in inglese, oppure puoi premere il tasto per la traduzione.

Grumpy Cat

Followers: 2,4 milioni

Con una pagina dedicata su Wikipedia e la «corona di gatto più famoso sui social», quello di Grumpy Cat è certo uno dei profili pets da seguire non puoi tralasciare. La sua espressione corrucciata (cui deve il nome Grumpy Cat, che letteralmente significa «gatta imbronciata») è famosa ovunque e ha originato centinaia di meme. tanto che ha anche una pagina dedicata su Wikipedia. Purtroppo il felino più famoso sui social è mancato nel maggio 2019, ma anche adesso i suoi scatti regalano ampi sorrisi.

Mr Pokee

Followers: 1,9 milioni

Hai sempre sognato di avere un riccio per amico? Quello di Mr Pokee è senza dubbio uno dei profili pets da seguire su Instagram. Mr Pokee è il riccio più tenero e divertente del web. Anzi, era, perché purtroppo all’inizio del 2019 è mancato anche lui, ma le sue avventure continuano grazie al suo compagno Herbee. Il cucciolo di riccio di origine tedesca era divenuto una vera e propria star, proprio perché sul suo profilo venivano condivise le meravigliose foto delle sue avventure in giro per il mondo.

Hosico Cat

Followers: 1,9 milioni

Il gatto che potrebbe essere erede di Grumpy Cat è un altro dei profili pets da seguire su Instagram. Hosico è una scala scozzese, un parente stretto della piega scozzese. Con le sue guance paffute e gli occhi spalancati è in grado di far sorridere in ogni momento.

Pumpkin the Raccoon

Followers: 1,2 milioni

Pumpink è una femmina di procione paffutella, che è stata salvata e ora vive in casa con gli umani e i suoi fratelli cani. Anche se è addomesticata, rimane golosa e spesso gli scatti lo ritraggono spesso con le mani nel sacchetto… di patatine, di popcorn e di mirtilli. Non ha contratti di marketing ma ha perfino un libro (intitolato Pumpkin: The Raccoon Who Thought She Was a Dog). Come alcuni degli altri pets citati qui, anche il profilo Instagram di Pumpkin sostiene l’associazione benefica Baark, che si occupa di salvataggio animali.

Matilda Ferragni

Followers: 418mila

Quello del bulldog francese di Chiara Ferragni rappresenta la quota di pet influencer che non può mancare nella lista dei profili pets da seguire su Instagram. A differenza della padrona, il profilo di Matilda non è particolarmente fashion o studiato in pose accattivanti. Al contrario, gli scatti raccontano con semplicità la quotidianità della cagnolina e della sua famiglia. Matilda ha anche il merito di essere stata citata nella canzone di Fedez che diede il via alla frequentazione tra il rapper e Chiara Ferragni, ora marito e moglie.