Qual è il periodo migliore per prenotare un volo?

C he si tratti di partire per le vacanze o per qualsiasi altro impegno l'obiettivo principale di molte/i è cercare di risparmiare sul biglietto aereo. Impossibile? Non se si conoscono i momenti migliori per prenotare un volo. Ecco quali sono!

Vacanze finite? Per qualcuno sì, per altri invece devono ancora iniziare. Fatto sta che, per chiunque si approcci all’organizzazione di un viaggio sorge spontanea una domanda: qual è il momento migliore per prenotare un volo? Che sia per risparmiare, per accaparrarsi i posti migliori o semplicemente per organizzare al meglio il proprio viaggio, esistono delle dritte (giorni, orari, tempistiche) che si possono seguire per prenotare un volo nel modo (e nei tempi) migliori.

Dopo tutto esistono tutta una serie di fattori ben definiti che fanno aumentare o diminuire prezzi e possibilità di volo. Quali? Per esempio la bassa o alta stagione del luogo in cui si vuole andare, la quantità di passeggeri sul volo, le strategie di marketing delle compagnie, la concomitanza con eventi più o meno importanti sul posto scelto, ecc. Tutti aspetti che, anche se non è sempre possibile, dovrebbero essere considerati in vista della prenotazione.

Ma quali sono, quindi, le variabili che si possono controllare e gli accorgimenti a cui è bene prestare attenzione in fase di pianificazione e prenotazione del vostro volo? Eccone alcuni che vi aiuteranno.

Come scegliere il giorno “giusto” per prenotare un volo

Scelta della destinazione? Fatto! Mese preferito per la partenza? Deciso! Non vi resta che prenotare un volo che vi porti nella location dei vostri sogni. Ma quando è opportuno farlo per evitare di spendere più soldi del dovuto e assicurarsi di trovare posto?

Ovviamente non esiste un vero e proprio vademecum da seguire per prenotare un volo, ma di sicuro si può scegliere un momento che risulti più vantaggioso e/o favorevole. Per esempio, ponendosi una primissima e semplice domanda: in quale giorno della settimana è preferibile effettuare la vostra prenotazione?

Secondo alcuni studi è emerso come sia meglio evitare le prenotazioni del weekend (in particolare tra il venerdì e il sabato). E il motivo è presto detto. Il fine settimana è il momento in cui la maggior parte delle persone, staccando dal lavoro e avendo più tempo a disposizione per rilassarsi e pensare a possibili viaggi, si mette al pc alla ricerca di mete e voli da prenotare per le vacanze o per qualche giorno fuori porta e lontano dalla routine.

Crescendo la domanda, però, crescono anche i prezzi. Ecco perché per prenotare un volo aereo è sempre preferibile farlo durante la settimana, dal lunedì al giovedì. In quei giorni, quindi, in cui le persone sono dedite al lavoro e hanno meno tempo per pensare e prenotare viaggi o pianificare partenze.

In che orario prenotare

Stesso discorso vale per l’orario in cui si decide di prenotare un volo. Esistono fasce orarie, infatti, in cui i prezzi sono molto più alti rispetto a momenti della giornata “meno battuti”. Ovviamente, per sfruttare questi spazi temporali favorevoli, bisogna lasciare per un attimo la voglia di comodità e utilizzare proprio quei momenti della giornata in cui è meno facile avere concorrenza.

Quale orario preferire quindi? Secondo alcuni studi sembra che la fascia oraria migliore per prenotare un volo sia quella dalle 23 alle 5 della mattina (o in alternativa per le più pigre nel primo pomeriggio). Un piccolo sforzo per un grande risparmio. E ovviamente prima di cliccare la conferma al pagamento cercate di avere almeno due o tre opzioni, valutando quella migliore.

Quanto prima della partenza è bene prenotare un volo?

Avendo capito qual è il giorno e l’orario migliore non ci resta che individuare il periodo migliore per prenotare un volo. E questo dipende molto dalla vostra attitudine al viaggio.

Se vi piace fare tutto con largo anticipo o anche solo viaggiare in periodi meno battuti, è meglio sfruttare quei momenti in cui la maggior parte delle persone ha appena concluso le sue vacanze (e di sicuro non ha il tempo per farne delle altre). Prenotare un volo a gennaio, subito dopo il periodo natalizio o a settembre, dopo il rientro estivo, è un buon modo per usufruire delle offerte che le compagnie aeree immettono su mercato, proprio allo scopo di invogliare i futuri viaggiatori ad acquistare un biglietto aereo. Aspetto che vale soprattutto per i voli internazionali.

Per i voli a livello nazionale, invece, le cose cambiano. Secondo uno studio condotto da Skyscanner, infatti, viene sfatato il mito che prima si prenota e più si risparmia. Motivo per il quale prenotare un volo massimo 4/5 settimane prima della partenza risulta più che sufficiente per accaparrarsi i prezzi migliori. Il momento più favorevole, poi, sembrerebbe essere 21 giorni prima della tanto attesa e desiderata partenza. Tanto vale provarci e vedere se è realmente così.

Che dire, se anche in voi la voglia di partire è sempre attiva e presente, non vi resta che attendere i il momento migliore e prenotare un volo. Sicure che, al di là del periodo più favorevole, sarà la vostra volontà ed entusiasmo a rendere il viaggio assolutamente favoloso. In qualunque momento partirete.