Come comportarsi quando qualcuno ci mette da parte?

P uò capitare di incontrare qualcuno che ci rapisce il cuore ma che dopo un po' di tempo ci mette da parte, ecco cosa fare in questi casi

Non sempre le relazioni hanno un esito positivo, che siano storie d'amore o amicizie in cui credevamo molto. Può capitare che la persona che ci interessa decida di allontanarsi da noi, ma non tutte sanno cosa fare quando succede. Come possiamo comportarci quando qualcuno ci mette da parte? A volte siamo troppo impegnate a chiederci il perché da dimenticarci di una cosa fondamentale, ovvero del nostro benessere.



Non è mai una buona idea accanirsi su un rapporto che forse era destinato a finire sin dall'inizio, dimenticando completamente di volerci bene e investendo fin troppe energie correndo dietro a persone che non ci meritano più. Scopriamo quali passi fare per poter superare l'allontanamento di una persona.

Non tutti vogliono dare spiegazioni

Una cosa che spesso ci tiene ancorate alle persone che si allontanano da noi è il dubbio. Dietro ogni azione c'è un motivo, ma molto spesso le persone non hanno il coraggio di parlarne. Questo ci porta a provare non poca frustrazione, perché passiamo le giornate a chiederci il perché di questo allontanamento.

Tutte meritiamo una spiegazione, ma ipotecare la nostra serenità per una risposta che potrebbe non cambiarci la vita non è molto salutare per il nostro benessere.

Se avete già provato varie volte a chiedere spiegazioni e la risposta è stata il silenzio oppure un lapidario niente, allora vi conviene lasciar perdere e concentrarvi sull'elaborazione di questo allontanamento.

Chi si allontana non definisce il nostro valore, ma semplicemente decide di prendere una strada diversa. Se non ci degna nemmeno di una spiegazione, allora è meglio evitare di accanirsi e continuare per la nostra strada.

L'amore non va elemosinato

Che si tratti di un'amicizia o di una storia finita male, non bisognerebbe mai elemosinare l'amore tanto meno se la persona che ci interessa non ci ricambia più.



Se qualcuno decide di allontanarsi non possiamo fare nulla per riportarlo indietro, proprio perché non è possibile forzare le scelte. Probabilmente non ha saputo vedere quello che abbiamo dentro, ma non per questo dobbiamo cercare di attrarre nuovamente la sua attenzione.



Ricorrere qualcuno ci mette in una posizione di svantaggio e ci allontana sempre di più dal nostro benessere interiore. Se qualcuno si allontana da noi, non possiamo sprecare tempo ed energie elemosinando attenzioni da lui, proprio perché ci servono per superare questo momento.



Se qualcuno ci mette da parte ci fa un favore

Fonse incosapevolmente, ma se una persona non aveva più voglia di stare accanto a noi, allontanandosi ci da la possibilità di riprendere in mano la nostra vita. All'inizio ci sembra di vivere una piena di dolore, dove ogni persona che incontreremo ci metterà da parte, ma in realtà ci vorrà molto poco tempo a capire che si è trattata solo di sfortuna.

Quella storia non faceva per noi e adesso abbiamo la possibilità di riprenderci e riflettere su noi stesse. Se quella persona fosse rimasta nella nostra vita, probabilmente ci avrebbe causato solo molto dolore proprio perché non era giusta per noi.

Impieghiamo il nostro tempo in attività stimolanti, un particolare sport, le nostre passioni, la lettura. Ma non dimentichiamoci delle persone che ci stanno accanto, quelle che ci supportano in ogni momento e che desiderano solo il nostro bene.

Se è necessario, limitare i contatti

Non appena abbiamo capito che questo rapporto non può più andare avanti, c'è un altro step da fare: limitare i contatti.

Nell'era di internet non basta cambiare strada quando incontriamo casualmente la persona in questione, ma bisogna anche proteggerci sui social network.



Nascondi i suoi post, smetti di seguirlo o, nei casi più estremi, bloccalo. Spiare le sue storie di Instagram non ti aiuterà a capire perché questa persona è andata via o se sta già vedendo un'altra persona.



Ci sono persone che però riescono a sopportare la vita sui social, ma in quei casi nascondere i post può essere utile a velocizzare il processo di guarigione. Individua qual è la tua soluzione migliore per poter limitare i contatti.

Il rancore è il veleno peggiore

Anche se siamo state messe da parte brutalmente, dobbiamo cercare di evitare il rancore. È facile prendersela con chi ci ha fatto del male, soprattutto se siamo state allontanate senza spiegazione, ma se continuiamo a rimuginare con odio facciamo solo il nostro male.

Esistono migliaia di ragioni dietro l'allontanamento di qualcuno, ma questo non deve portarci a investire ulteriore tempo nel rancore. Prendiamo atto della situazione e accettiamo il fatto che qualcuno può aver deciso di non far parte della nostra vita.

Noi non abbiamo nulla di sbagliato e se non stiamo bene con noi stesse possiamo sempre chiedere aiuto ad uno psicologo, ma accanirsi su chi ci ha ferite ci allontana dal nostro obiettivo principale: la serenità.



Se ha deciso di andarsene non possiamo trattenerlo, ma ricordiamoci sempre che questo è solo l'inizio della nostra nuova vita.