L’attesa, la magia e, finalmente, il 25 dicembre. Da festeggiare con tanto amore e qualche regalo. Servono idee per i doni ai bambini? Qui ne trovi 86

Buon Natale a tutti! Ma come si sceglie il regalo giusto per un under 10? Ecco qualche consiglio per andare sul sicuro con i regali per bambini.

Regali per stare al caldo

1 di 18 - Anfibi glitterati (Colors of California, 85 euro). 2 di 18 - Jeans 5 tasche argento (Diesel Kids, 220 euro). 3 di 18 - Set per lettering (Giotto, 21,50 euro). 4 di 18 - Pantofole peluche (Grünland Junior, 29,90 euro). 5 di 18 - Orso “Bruno” di tessuto lurex (Missoni, 300 euro). 6 di 18 - Bowling bag di tessuto a quadri (N°21, 190 euro). 7 di 18 - Maglione norvegese (OVS Kids, 19,95 euro). 8 di 18 - Pellicciotto con cappuccio (Primigi, 44,99 euro). 9 di 18 - Tazza OVS Love Therapy. 10 di 18 11 di 18 - Tuta da sci (Chicco, 159,99 euro). 12 di 18 - Mappamondo fai-da-te (Flying Tiger, 5 euro). 13 di 18 - Girocollo di felpa (Kiabi, 8 euro). 14 di 18 - Base di ricerca lunare (Lego, 99,99 euro). 15 di 18 - Pictionary Air Henry Potter per streghe, maghi e babbani (Mattel, 29,99 euro). 16 di 18 - Chelsea boots (Naturino, da 86 euro). 17 di 18 - Salopette di velluto a coste (Original Marines, 29,95 euro). 18 di 18 - Flappy, peluche interattivo che canta e parla (Spin Master, 38,99 euro).

Regali old America

1 di 19 - Felpa con Mickey Mouse (Original Marines per Disney, 29,95 euro). 2 di 19 - Orsacchiotto di peluche (Fao Schwarz, 29 euro). 3 di 19 - Banjo stampa fiori (Maison du Monde, 25,99 euro). 4 di 19 - Giacca simil montone (Manila Grace, prezzo su richiesta). 5 di 19 - Boots di tessuto kilim (Mou, 219 euro). 6 di 19 - Jeans stampa Topolino (Original Marines, 35,95 euro). 7 di 19 - Abito scozzese (OVS Kids, 24,95 euro). 8 di 19 - Un plaid ”illustrato” da una fiaba e completo di libro (Favole sotto le coperte, Lanificio Leo + Rubbettino, 139 euro). 9 di 19 - Borraccia Treccani. 10 di 19 - Tamburo di legno (PlanToys, 43,60 euro). 11 di 19 - Tenda tepee (Djeco, 56 euro). 12 di 19 - Giaccone patchwork (Dsquared2 Kids, prezzo su richiesta). 13 di 19 - Pigiama di cotone (H&M Kids, 12,99 euro). 14 di 19 - Scarponcini caldi (Naturino, da 95 euro). 15 di 19 - Piumino 100% animal free (Save the Duck, 219 euro). 16 di 19 - Dispenser con gel doccia (Naturaverde Kids per Disney, 10,99 euro). 17 di 19 - Maglione misto cashmere (MC2 St. Barth per Disney, da 139 euro). 18 di 19 - UNO Flip! Stranger Things (Mattel, 13,99 euro). 19 di 19 - Jeans Maison Margiela.

Regali classici per bambini

1 di 18 - Clogs di glitter oro (Crocs, da 49,90 euro) 2 di 18 - Macchina fotografica per foto quadrate (Fujifilm, 139 euro). 3 di 18 - Piumino con zip e cappuccio (Kiabi, 14 euro). 4 di 18 - Cerchietto di stelle (Kiabi, 3 euro). 5 di 18 - Polacchini di vernice (Lelli Kelly, 75,90 euro). 6 di 18 - Vestitino per il primo Natale (Chicco, 32,99 euro). 7 di 18 - Scarabeo da viaggio (Spin Master, 12,99 euro). 8 di 18 - Vestitino Orinal Marines. 9 di 18 - Pista da Formula 1 (Carrera, da 64,99 euro). 10 di 18 - Tutina con orsetto (Chicco, 29,99 euro). 11 di 18 - Orologio della Casa del Grifondoro (Harry Potter per Fossil, 209 euro). 12 di 18 - Montgomery di lana melton stretch (iDO, 89,90 euro). 13 di 18 - Monopattino regolabile (Scott&Ride, 119, 90 euro). 14 di 18 - Sneakers primi passi (Primigi, 49,90 euro). 15 di 18 - Body a camicia e pantaloni (Primigi, 44,99 euro). 16 di 18 - Batman in scala 30 cm (Spin Master, 15,99 euro). 17 di 18 - Blazer di velluto (Stella McCartney Kids, 185 euro). 18 di 18 - Orsetto carillon (Thun, 299,90 euro).

Regali stile cartoon

1 di 19 - Pantaloni da sci (add Kids, 350 euro). 2 di 19 - Maglioncino con la renna (Chicco, 19,99 euro). 3 di 19 - Catenina d’oro con ciondolo (Prime Gioie di le Bebè gioielli, 148 euro). 4 di 19 - Guanti da sci logati (Diesel Kids, 49 euro). 5 di 19 - Sneakers di Frozen (Disney for Geox, da 64,90 euro). 6 di 19 - Cuffi e auricolari con orecchie magnetiche (Kidwolf, 24,60 euro). 7 di 19 - Cassetta di pastelli (Lyra Rembrandt, 109,20 euro). 8 di 19 - Orologio arcobaleno (Flik Flak, 48 euro). 9 di 19 - Casa delle bambole (PlanToys, 386,30 euro). 10 di 19 - Sneakers che si illuminano (Bull Boys, 69,90 euro). 11 di 19 - Felpa con cappuccio (Takko Fashion, 14,99 euro). 12 di 19 - Calzine con gnomi (Gallo, 27,50 euro). 13 di 19 - Scarpe da supereroi (Marvel for Geox, da 69,90 euro). 14 di 19 - Macchinine stile Cars (Mattel, 8,99 euro). 15 di 19 - Orologio Vivofit jr 3 Avengers (Garmin, 89,99 euro). 16 di 19 - Pagliaccetto di ciniglia (Petit Bateau, 35 euro). 17 di 19 - Set di porcellana (Tescoma, 39,90 euro). 18 di 19 - Giubbotto Original Marines. 19 di 19 - Nuovi Pokemon (59,99 euro) per Nintendo Switch (349,99 euro).