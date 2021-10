Non è mai troppo presto per pensare ai regali di Natale: quest’anno punta sulle coccole beauty

I l conto alla rovescia è ufficialmente iniziato ed è meglio non arrivare impreparati sui regali di Natale che, per un inverno al top, saranno tutti a tema beauty

Scegliere e trovare il regalo di Natale perfetto per ogni persona cara non è affatto semplice: idee, spunti, gusti differenti possono trarre in inganno. Il rischio più grande è inciampare nella classica corsa ai Christmas gift dell’ultimo minuto quando il tempo è ormai agli sgoccioli e il rischio di non trovare il pensiero perfetto è proprio dietro l’angolo.

La soluzione? Iniziare per tempo e cercare idee sicure che ameranno tutti. Proprio come le coccole beauty! Perché, specialmente con l’arrivo della stagione fredda e delle giornate sempre più corte, si ha voglia di aggiungere qualche momento speciale per prendersi cura del proprio corpo e, in contemporanea, anche della propria mente.

E un posto dove trovare tutto questo c’è e si chiama eBay. Qui potrai scovare idee, spunti e tantissimi prodotti, per tutti i gusti e tutti i budget, senza fatica e con la certezza di avere tra le mani un regalo che verrà apprezzato e, soprattutto, di qualità. Non per niente il marketplace eBay è scelto da milioni di utenti di tutto il mondo ed è sempre pronto a soddisfare i desideri di tutti con milioni di proposte ogni giorno sempre nuove e sempre più interessanti.

È arrivato il momento di preparare una tisana alla cannella e iniziare a scegliere i migliori regali di Natale a tema beauty da mettere sotto l’albero, e noi ti suggeriremo i must have per chi ami e vuoi far felice.

Dyson Supersonic

Un phon rivoluzionario che sfrutta il potere supersonico per asciugare i capelli in tempi limitati senza, però, usare temperature eccessivamente elevante. Gli accessori contenuti al suo interno, poi, lo rendono l’accessorio indispensabile per qualsiasi tipo di capello e styling.

Il regalo perfetto per chi ama avere sempre la chioma in ordine, ma lotta tutti i giorni con capelli opachi e spenti.

Guerlain Aqua Allegoria

Un bouquet di fiori che si sprigiona in un’immagine evocativa dove anguria e violetta rapiscono già alla prima annusata. Immancabile poi il bergamotto e il muschio bianco, che accompagnerà per tutta la giornata.

Il regalo perfetto per chi abbina il profumo ad ogni stagione e in ogni momento della propria vita, oltre ad amare i packaging belli ed eleganti.

Braun regola barba

Un vero e proprio strumento di precisione che si avvale di lame ultra affilate e a lunga tenuta per un risultato professionale. La carica di 50 minuti, inoltre, permette di averlo sempre a portata di mano e renderlo un must have anche in viaggio.

Il regalo perfetto per chi sogna una barba curata e rifinita nei minimi dettagli e non ama mai avere un capello fuori posto.

Naj-Oleari beauty case

Uno scrigno di bellezza che racchiude tantissimi prodotti in un pratico beauty case da mettere sotto l’albero e scartare il 25 dicembre.

Il regalo perfetto per chi ama il make-up, non si fa mai cogliere impreparata ed è sempre pronta sperimentare con colori e texture.

L’Oréal Steampod

Dall’uso professionale a quello home made: questa piastra sfrutta il potere del vapore per rendere più facile lo styling senza andare a danneggiare la fibra capillare che, spesso, risente delle alte temperature seccandosi e diventando opaca.

Il regalo per chi ama giocare con lo styling e non può fare a meno della piastra per capelli.