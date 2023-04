L a mamma è sempre la mamma! Come sorprenderla nel giorno della sua festa? Abbiamo messo a punto la guida definitiva ai regali moda sotto i €150. Non ti resta che scegliere il dono perfetto

A caccia di regali per la Festa della Mamma 2023? Sei nel posto giusto. Elegante o sportiva, amante degli accessori o magari dello stile sporty per le passeggiate in città e nella natura: ad ognuna, un dono a prova di sorriso. In questa guida troverai tantissime idee moda, tutte a prova di budget perché rigorosamente sotto i €150. Che la caccia abbia inizio!

Regali Festa della Mamma 2023: le idee moda

Un blazer elegante, una blusa o uno chemisier. Magari quella borsa pratica e comoda che desiderava da tempo. Se quest'anno non hai idee per la Festa della Mamma 2023, prova a intercettare i suoi bisogni o ad osservare i suoi look più recenti. Sai che la mamma ama la moda, ma cosa manca ancora nel suo guardaroba?

Blazer pied de poule, Fiorella Rubino (€64,50)

Maglia stampata e ricamata, Elena Mirò (€126)

T-shirt in lino maniche raglan, Stefanel (€90)

Vestito a fiori con scollo a V, Tamaris (€119,95)

Borsa a spalla con motivo intrecciato, Silvian Heach (€95)

Sneaker in tessuto riciclato e nappa, Geox (€109,90)

Mocassini in pelle, Stonefly (€77)

Foulard con stampa floreale, Mango (€12,99)

Portafoglio piccolo in pelle stampata, Furla (€105)

Bikini in lycra, NORT (da €100)

Borsa con manico formato mini, GABS (€87)

Sneakers sostenibili in tessuto e pelle riciclata, Igi & Co (€79,90)

Portafoglio in pelle rossa, Gaja Banchelli (€140)

Mocassini in pelle scamosciata con suola chunky, Stonefly (€110)

Calzini colorati con dettagli glitterati, Jimmy Lion (€14,95)

Trousse portatutto in pelle con grana, Coccinelle (€50)

Cintura in cotone cerato e intrecciato Made in Italy, Gavezzeni (€119)

Portafoglio in pelle martellata metallizzata, Michael Kors (€150)

Foulard dipinto a mano, Ika Jane (€105)

Abito sottoveste artigianale in raso di poliestere riclato, Chitè Milano (€89)

Zaino con catena e tasca frontale, Primadonna (€39,99)

Le idee moda per mamme sportive

Rendi il regalo pratico al tempo stesso: magari adora fare lunghe passeggiate nella natura e le occorre proprio lo zaino tecnico per le giornate all'aria aperta. Mamma dallo spirito urban? Anche sneakers belle e comode per le giornate in città possono essere un'ottima idea.

Felpa in 100% cotone, Freddy (€54,90)

Giacca antivento, Pyrenex (in sconto a €150)

Tote bag in cotone riciclato certificato e poliestere riciclato, Label K (€35)

Calzini a coste, RED (€19,50)

Tote bag ultra robusto, The North Face (€90)

Zaino con maniglie rinforzate, spallacci imbottiti e tasche esterne, Pantone (€39,99)

Foulard antipioggia ecosostenibile, Abstract (da €53)

Borraccia termica, 24 Bottles (€35)

Zaino con cerniera a doppio cursore con sistema antifurto, Brekka (€40)

Cappellino con visiera e cinturino regolabile, Canada Goose (€150)

Sneakers con con lacci elasticizzati e soletta Memory Foam, Skechers (€70)

Gioielli per la mamma: quali scegliere?

Un accento prezioso per illuminare il suo sguardo e il suo sorriso: probabilmente il suo portagioie ne è già ben fornito, ma un gioiello sotto i €150 per celebrare questo momento speciale insieme a lei potrebbe essere il dono giusto. Qui troverai orecchini, collane, orecchini e bracciali preziosi di ogni tipo: minimali o eccentrici, con o senza cristalli e pietre preziose, in oro o argento. A te la scelta per stupire la tua mamma.

Orecchini pendenti in acciaio con zirconi, Morellato (€69)

Anello placcato oro giallo 18kt con pietra naturale, Etrusca Gioielli (€139)

Orecchini a bottone in argento 925, con placcatura e zirconi multicolor, Bluespirit (€33,25)

Anello placcato oro rosa 18kt con pietre naturali, Bronzallure (€139)

Bracciale artigianale placcato in argento, Vestopazzo (€12)

Bracciale rosario in argento 925 con cristalli, Amen (€29,90)

Collana placcato color oro rosa con zirconia e cristalli, Swarovski (€95)

Orologio da polso con cassa e cinturino in acciaio rosato, Stroili ´(€99)

Girocollo con scritta “mom” in oro 18kt rifinito a mano e catena

verniciata fucsia, Rue des mille (€135,00)

Anello in argento con zirconia incolore, Pandora (€79)

Bracciale Anagram in pelle, Loewe (€120)

Mono orecchini in oro giallo con diamante e perla, Le Bebé (€130)

Anello placcato oro 14k con fiori e zirconi, Nalì (€34)

Orecchini cerchio in Argento 925, Giovanni Raspini (€105)

Bracciali a cerchio in bronzo bagnato nell'oro, 12PM (€60)

Bracciale Gancini in pelle, Ferragamo (€138)

Anello Chevalier in argento 925 con zirconia cubica nera, Nove29 (€118)

Anello con foglia in bronzo naturale, Patrizia Marra (€85)

Orecchino in argento brunito e pendenti in oro 9 kt, Biffoli (€145)

Orecchini a bottone con in ottone galvanizzato oro e smalto colorato, Valentina Asia (€43,50)