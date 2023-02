F acili o difficili: comunque siano i suoi gusti, in questa guida ai regali di San Valentino 2023 trovi tutte le idee per stupirla. Non resta che identificare il dono giusto. Un consiglio prima di addentrarti in questa maxi selezione a prova di budget? Lasciati guidare dall'istinto (e dal sentimento (ça va sans dire)

All you need is love! Il 14 febbraio è vicino e, qualsiasi sia la tua lettura del San Valentino (c'è chi dice che l'amore andrebbe celebrato tutti i giorni, mica solo uno all'anno: come dargli torto?), un regalino per sorprendere la propria dolce metà è ciò che ci vuole. Magari ti ha già dato qualche input, magari no. A prescindere da tutto, le tendenze moda ti vengono in aiuto. In questa guida ai regali di San Valentino 2023 per lei, potrai scegliere tra infinite idee: tutte a prova di budget perché rigorosamente sotto i 150 euro. Accessori, lingerie, vestiti, scarpe e soprattutto gioielli. Che la caccia al regalo abbia inizio! PS. Se la dolce metà non c'è (ancora), ricorda: non c'è niente di più bello di un regalo da se stesse a se stesse. Evviva (anche) il self-love!

Regali San Valentino 2023: abbigliamento e scarpe per lei

Cosa regalare a una fidanzata, una compagna o una moglie che ama la moda? Vestiti, bluse, camicie e ovviamente le sneakers o gli stivaletti cool che aveva già adocchiato da tempo. Meglio ancora se si tratta di un marchio che lei non conosce ancora: il regalo di San Valentino 2023 sarà l'occasione giusta per trasformarsi anche in cool hunters!

Camicetta in cotone con colletto ricamato.

La Veste, 150 euro. Pantofola friulana in velluto di cotone bordeaux profilata con passamaneria frangia di cotone in tinta.

Allagiulia, 138 euro. T-shirt in jersey di viscosa elasticizzato, vestibilità morbida.

Martino Midali, 125 euro. Maglione a maniche lunghe con collo a V, bubblegum screziato.

American Vintage, 130 euro. Sneakers a tema San Valentino.

PumaxDeichmann, 54,99 euro. T-shirt con stampa multicolor.

Duvetica, 130 euro. Blusa satinata.

Mango, 39,99 euro. Costume da bagno in fibra composta da 93% cotone organico certificato GOTS, 7% elastane.

Isole & Vulcani. Slip, 44 euro. Fascia, 45 euro. Sneakers con stampa allover del Love Wall di James Goldcrown. Sketchers, 100 euro. Camicetta quadrettata rossa e bianca con volant.

Caliban, 150 euro. Felpa a tema Star Wars, ispirata alla dichiarazione d'amore di Leia a Han Solo.

Spirit Jersey, 65 euro. Sneakers a stivaletto a tema San Valentino.

Deichmann, 24,99 euro. Felpa in cotone.

Simone Guidarelli, 120,00 euro. Sneakers lilla con lacci a contrasto.

2STAR, 119,00 euro. T-shirt di cotone.

Frei Und Apple, 135 euro. Sneaker alta in pelle rosa.

Legero, 140 euro.

Regali San Valentino 2023: le borse per lei

Piccole e minuziose, o grandi e pratiche? Prima di scegliere una borsa come regalo di San Valentino 2023 per lei, accogli questo consiglio: osserva bene le borse che lei indossa di solito. Per una donna, l'accessorio mai-senza è anche una questione di praticità, oltre che di stile. Certo, ci sono poi accessori deliziosi a cui è praticamente impossibile resistere! Come le due borsette a secchiello che abbiamo selezionato in questa guida: quello in velluto del marchio Halite è super chic, idem la bucket bag in tessuto jacquard firmata Ganni!

Borsa in 100% velluto di cotone foderata in raso di seta.

Halite, 90 euro. Borsa a spalla in tweed rosa. Guess, 120,00 euro. Pochette in duchesse.

LaDoubleJ, 120 euro. Borsa a tracolla con F laterale e tracolla regolabile.

Fracomina, 119,90 euro. Borsa in camoscio con manico intrecciato.

Unisa, 99,90 euro. Borsa in 100% pelle di vitello.

Euterpe, 139 euro. Borsa shopping in similpelle.

U.S. Polo Assn., 99,90 euro. Borsa in tessuto Jacquard con manico arricciato.

Ganni, 145 euro. Borsa con tracolla regolabile.

Marc O'Polo, 129,95 euro. Borsa\zaino con chiusura con patta e 2 bottoni magnetici.

Campo Marzio su QVC.it, 89,30 euro.

Regali San Valentino 2023: i gioielli per lei

Cosa può desiderare una donna - almeno a San Valentino, se non tutti i giorni! - se non sentirsi una stella? Brillare, brillare, brillare: questo è il verbo imperativo che ispira i gioielli per lei da regalare a San Valentino 2023. Oro, argento e pietre luminose danno forma ai gioielli preziosi e non (sempre tutti sotto i 150 euro) che fanno da protagonisti in questa selezione. Effetto bling-bling assicurato!

Orecchino singolo a firma di spilla, in oro giallo.

Nove25, 48 euro. Orecchini in ottone placcato oro 18k.

Federica Tosi, 120 euro. Anello con cuore, fatto artigianalmente con un filo d'oro 9kt.

Iccio Gioielli, 110 euro. Catenina Pillola d'amore, lunga 40 cm, in argento 925 e bagnata in oro giallo.

PLV Milano, 50 euro. Anello contrariè placcato oro rosa con cristallo piramidale color morganite.

Boccadamo, 38 euro. Charm a forma di mongolfiera a cuore. Realizzato in argento con galvanica in oro rosa, smalto bianco e cubic zirconia colorati.

Rosato, 55 euro. Coppia di orecchini pendenti a forma di cuori, realizzati in bachelite nera.

L'Arabesque, 150 euro. Ciondolo Suonamore in argento placcato oro rosa, con sagoma e cuori traforati, e collana rolò in argento con cuore. leBebé, 118 euro. Collana girocollo lunga 40 cm in argento placcato oro giallo, con pepite irregolari di argento puro.

Jennifer Forte Gioielli, 70 euro. Orecchini a lobo in ottone dorato e cristalli Swarovski.

Tità Bijoux, 68 euro. Bracciale rigido donna con ciondolo tondo e cuore.

Kidult, 32 euro. Anello con cuore nero e pavé.

Mabina Gioielli, 39 euro. Anello oro 18k.

Lil Milan, 90 euro. Anello in bronzo con gemme taglio marquise.

Voodoo Jewels, 130 euro. Orecchini a bottone con base in ottone galvanizzato oro e smalto color madreperla.

Valentina Asia, 43,50 euro. Bracciale in argento, cuore con pavè di zirconi.

Morellato, 79 euro. Orecchini in acciaio lucido con trattamento pvd in oro giallo e cristallo a forma di cuore.

Ops Objects, 34 euro. Orologio Petit Suffolk in Oro Rosato con quadrante bianco e cinturino rosso in vera pelle.

Daniel Wellington, 149 euro. Bracciale con catena in Argento 925, lucchetto a forma di cuore con pavè di zirconi e chiave.

Kulto 925, 49 euro. Collana a catena con ciondolo a forma di lucchetto placcato oro e zircone bianco.

Pdpaola, 65 euro.

Regali San Valentino 2023: intimo e lingerie per lei

Regalare lingerie a San Valentino: esiste forse un dono più sensuale? In questa selezione, troverai le più belle proposte di biancheria intima per lei. Perizomi, body, reggiseni, slip, pigiamini sotto i 150 euro per omaggiare la sua bellezza e self-confidence.

Bustier e perizoma in tulle ricamato, rispettivamente 99 euro e 44 euro.

Tutto Chitè Milano. Slip stampati con tassello in cotone, confezione da cinque.

Skims, 72 euro. Completino in raso.

Nuna Lie, 25,95 euro. Reggiseno in tulle elasticizzato con coppe a triangolo.

Momonì, 59 euro. Top stile corsetto leggermente foderato con maniche ad aletta e cuori ricamati.

Victoria's Secret, 91,26 euro. Perizoma in fibra di bamboo, morbidissima e traspirante.

Latte The Label, 29 euro. Reggiseno con ferretto in tulle ricamato, 72 euro. Slip a vita alta in tulle ricamato, 48 euro.

Tutto Dora Larsen. Body elasticizzato.

Luce Studio, 73 euro. Perizoma in cotone nero.

La Perla, 65 euro. Reggiseno balconette.

Yamamay, 29,95 euro. Sottoveste in seta.

Intimissimi, 65,90 euro. Calzini atletici con stampa "More amor, por favor".

Jimmy Lion, 11,95 euro. Micro top a triangolo.

NOT AFTER TEN by Veronica Ferraro, 89 euro.

Regali San Valentino 2023: gli accessori per lei

Come potevamo omettere gli accessori come regali di San Valentino 2023? Alle donne più charmant, il tocco aggiuntivo che il loro look (giustamente) richiede. Potrà essere un foulard, un paio di occhiali da sole, una sciarpa o una cintura di pelle, magari un cappello. A te la scelta. All you need is love!