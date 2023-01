I l tuo budget va dai 10 ai 50 euro? Guarda i regali romantici e carini per ogni fascia di prezzo

"Cosa regalare a San Valentino"? Al 90% sei capitato su questa pagina a caccia di idee regalo per lei. Tutti gli anni ti dici che vorresti regalare solo un mazzo di fiori, ma poi pensi che sarebbe carino accompagnarli da un oggetto, anche simbolico.

Certo, tra ristorante, eventuale weekend fuori e altre spese impreviste, il budget per San Valentino potrebbe sorprendentemente ridursi. Ma in realtà, non c'è problema: ci sono tante idee romantiche da regalare senza spendere molto. Un pensiero in profumeria, per esempio, è sempre molto gradito, e permette di rientrare entro prezzi contenuti.

Nelle righe che seguono abbiano selezionato i regali romantici divisi per budget di spesa, con una spesa contenuta: da meno di 10 euro a massimo 50 euro. Fai scroll, per lasciarti ispirare.

Regali San Valentino massimo 10 euro

Un lucidalabbra volumizzante, una mini pochette con pennelli da trucco e un fard in crema: basta poco per fare un bel pensierino a San Valentino, senza sforare i 10 euro.

1 di 5 - BACI BACI è la linea di prodotti labbra di Bottega Verde dedicata a San Valentino. Nella foto lo scrub in formato stick che permette una migliore resa del rossetto.

Prezzo: € 9,99

2 di 5 - Volumizzante labbra di Antos

Stimola la circolazione e dona un effetto plumping immediato, ideale per conferire un aspetto voluminoso alle labbra.

Prezzo: € 4,50 3 di 5 - Una pratica bustina in edizione limitata con cinque pennelli per il make-up del viso e degli occhi, ideali per numerose tecniche. Da H&M.

Prezzo: € 7,99 4 di 5 - Un cuore di Tartufo di cioccolato

La nuova gift box di San Valentino firmata La Perla di Torino racchiude golose sfumature di praline a forma di cuore, ripiene di tartufo di cioccolato. Confezionata a mano.

Prezzo: € 8 5 di 5 - Blush crema-polvere di Catrice

La texture della crema si trasforma in polvere a contatto con la pelle e si fonde perfettamente con essa.

Prezzo: € 6,29

Regali entro 20 euro

Il budget sale sino a sfiorare i 20 euro? Allora la scelta si fa più ampia. Puoi spaziare tra una crema corpo profumata, magari con una bella confezione, un doppio pennello per fard e per cipria, un mascara appena uscito sul mercato e un profumo per tessuti. Ma se scorri la gallery, scoprirai che ci sono altre idee.

1 di 9 - Crema corpo nel vasetto "maiolica"

Una confezione bella da guardare che può essere riutilizzata una volta terminata la crema. Nel frattempo, il profumo di rosa inebria i sensi e calma lo spirito. Linea Positano di Rudy.

Prezzo: € 18,90 POWERFUL LOVE DOUBLE ENDED PRECISION FACE BRUSH 2 di 9 - Pennello doppio per il viso di Kiko

La limited edition Powerful Love per San Valentino sostiene la Fondazione Veronesi: per ogni acquisto saranno devoluti 0,50 centesimi per la ricerca sul tumore al collo dell'utero e sugli altri tumori causati dall’HPV.

Prezzo: € 14,90 3 di 9 - Set bagno e crema corpo

Una formula con rosa di bosco bio, cotone bio e burro di Karitè per rendere la pelle morbida e setosa. Di Lavera.

Prezzo: € 12,89 4 di 9 - LOV U è un piccolo cuore dalle tenui tonalità rosate che presenta note di testa di

nettare di lampone, essenza di rosa nel cuore e legno di cashmere come note di base, in cui riecheggia il calore di un affettuoso abbraccio d’amore. Da Avon

Prezzo: € 17,99 5 di 9 - Guanto per struccarsi

Grazie alla speciale texture, con la sola

acqua rimuove delicatamente qualsiasi tipo di impurità nell’area perimetrale del viso, come

attaccatura dei capelli, mandibola e collo. Di Gofu

Prezzo: € 17,50 6 di 9 - Il mascara è sempre un regalo gradito. Deborah Milano ha appena lanciato LIKE A PRO, che dona alle ciglia lunghezza estrema e volume drammatico, per un effetto come di extension applicate da un professionista.

Prezzo: € 15 7 di 9 - Labbra di velluto con Velvet Ink di MULAC, tenuta estrema, colore pieno e texture che si asciuga sulle labbra totalmente a prova di sbavatura.

Prezzo: € 16,99 8 di 9 - Profumo d'ambiente all'aroma di liquirizia , menta e caramella. Il formato in pistola spray lancia un alito dolce e vigoroso che rigenera lo spirito e morde l’aria con il suo aroma penetrante. Di Officina delle essenze.

Prezzo: € 19 9 di 9 - Smalto rosso fiammante di Layla, linea Cat Eye

Prezzo: € 11

Regali massimo 30 euro

Se 25 euro ti sembra una cifra ragionevole per un pensierino, ecco qualche idea simpatica in edizione limitata e con confezioni speciali per San Valentino.

1 di 4 - Il rossetto best seller di Mac, Ruby Woo, per San Valentino si veste di un pack rosa satinato tempestato di cuori.

Prezzo: € 25,50 2 di 4 - Profumo floreale per corpo e capelli di Sol de Janeiro: si ispira all'anno 1840, quando il. In vendita da Sephora, Douglas, Pinalli, Lookfantatstic, a partire da € e 22 3 di 4 - Yankee Candle® si moltiplica in 6 piccole candele profumate che inneggiano alla nuova stagione.

Prezzo: € 24, 90 4 di 4 - In occasione di San Valentino, Limited Edition PanteneXMoschino si presenta in una box esclusiva che racchiude Miracle Shampoo, Maschera Protezione Cheratina e Olio Protezione Cheratina della linea Rigenera e Protegge.

Prezzo: € 20,99

Regali San Valentino sino a 50 euro

Un'idea regalo divertente è una box con tanti prodotti di profumeria a sorpresa, e con 50 euro ci stai alla grande. Altrimenti, son sempre molto graditi le creme lussuose per il corpo e, volendo discostarsi dal tema beauty, una bella federa in seta. Ovviamente di colore rosso!