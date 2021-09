Perché riconoscere i meriti è essenziale se vuoi essere una buona leader

V uoi essere una buona leader? Inizia a riconoscere i meriti dei tuoi collaboratori! Ecco perché è così importante

Se vuoi essere una buona leader devi prestare particolare attenzione al tuo team. Questo significa apprezzarne le qualità e lodare i collaboratori più meritevoli. Al tempo stesso correggere, non rimproverare, gli errori commessi dagli altri dipendenti per instaurare un clima piacevole e sereno che possa spronare tutti a fare sempre meglio. In questo contesto, riconoscere i meriti è essenziale.

La meritocrazia sarà il motore da accendere con il fine di raggiungere ogni risultato velocemente e agevolmente, ottimizzando tempi e risorse. Riconoscere i meriti dei collaboratori, inoltre, significa non prendersi il merito dell'intero lavoro della squadra riconoscendo di avere attorno a sé professionisti eccezionali che meritano attenzione e che hanno valore.

Riconoscere il loro, non da ultimo, porterà il tuo team ad un maggiore rispetto nei tuoi confronti. La tua leadership sarà particolarmente efficace e il tuo team risulterà essere efficiente. Potrai contare su dipendenti produttivi ed appagati, che non avranno difficoltà a raggiungere gli obiettivi che proporrai loro di volta in volta. E questa è la formula segreta del successo.

Motiva il collaboratore

Riconoscere i meriti dei propri collaboratori è essenziale innanzitutto per motivare il collaboratore stesso che ogni giorno si impegna al massimo per fornire il proprio contributo in un'azienda della quale non è direttamente responsabile.

Per lavorare serenamente e in modo produttivo, il collaboratore deve essere motivato, spronato a perseguire un obiettivo con il massimo impegno. Sono tanti i modi per motivare i propri collaboratori. Uno è sicuramente quello di riconoscere i rispettivi meriti, che possono spingere il dipendente lodato ad impegnarsi ancora di più.

Motiva l'intero team

Non solo il dipendente a cui è stato riconosciuto il merito: riconoscere il valore e l'impegno dei collaboratori motiva l'intero team. All'interno della squadra, infatti, spesso ci si spia a vicenda e non c'è nulla di male.

Siamo costantemente tentati di guardare i nostri vicini di scrivania e non passeranno inosservati i loro meriti, apprezzati anche dalla stessa leader.

A quel punto la volontà inconscia di ognuno sarà quella di essere i prossimi a detenere meriti significativi.

Rende il team coeso

Il riconoscimento dei meriti fa parte di tutte quelle attività di team building particolarmente utili per rendere la tua squadra più coesa. L'unione fa la forza: non dimentichiamolo mai.

Sul lavoro è particolarmente vero. Un team coeso ed unito lavora meglio, è in grado di supportarsi internamente e sa come ottimizzare risorse ed energie.

Riconoscere i meriti dei collaboratori porta apprezzamento reciproco all'interno del team e favorisce la stima. A patto che i meriti siano reali e realmente attribuiti sulla base delle qualità effettive. In caso contrario, si rischierebbe di sortire l'effetto opposto.

Sottolinea la meritocrazia

Riconoscere i meriti è essenziale per instaurare un rapporto di fiducia basato sulla meritocrazia. Non di rado, purtroppo, la meritocrazia tende ad essere sottovalutata a favore di principi legati alla casualità.

Dalla meritocrazia però non guadagna solo il dipendente ma anche l'intera azienda. Una ricompensa assegnata su base meritocratica stimola i collaboratori ad impegnarsi, migliora il rapporto con la leader e favorisce una leadership efficace.

Facilita un clima sereno

Quanto è importante il clima lavorativo che si respira in ufficio? Tantissimo! Non è solo fondamentale trovarsi bene con i colleghi: è imprescindibile. Se il clima diventa pesante, la pesantezza verrà trasferita anche alle più banali e semplici attività lavorative e il team rischierà di implodere.

Riconoscere i meriti dei propri collaboratori pubblicamente ristabilisce gli equilibri all'interno della squadra e contribuisce al mantenimento di un clima sereno, indispensabile per una corretta cooperazione.

Fornisce nuovi stimoli

Riconoscere i meriti significa lodare o premiare i collaboratori che hanno dimostrato di saper svolgere un incarico meglio degli altri o di poter raggiugnere l'obiettivo preposto più velocemente e agevolmente.

Ciò fornisce nuovi stimoli ai propri collaboratori: saranno chiamati a lavorare intensamente non solo per obbligo ma anche per essere i prossimi meritevoli della lode. Meglio ancora, poi, se oltre alla menzione speciale si stabilisce un bonus o un premio legato alla produttività, che sia anche un giorno di ferie in più.

Migliora la produttività

Inutile dirlo: la meritocrazia migliora la produttività e il riconoscimento dei meriti di ciascuno è il primo passo da compiere. Se sei una leader non devi mai dimenticare che la collaborazione del dipendente è anche un atto di fiducia.

Se sa che i suoi meriti verranno riconosciuti dai superiori, proverà maggiore piacere nell'impegnarsi assiduamente. In questo modo ne gioverà la produttività dell'intera squadra e il raggiungimento degli obiettivi sarà un traguardo più vicino.

Semplifica il raggiungimento degli obiettivi

In chiusura, se sei una leader devi ricordare che una squadra soddisfatta e motivata raggiungerà gli obiettivi lavorativi più agevolmente e più velocemente.

Riconoscere i meriti dei propri collaboratori significa infatti anche migliorare la loro produttività, come abbiamo già visto nei punti precedenti, e tutto questo porta a lavorare di più e meglio, in un ambiente più sereno.