5 cose che puoi fare se vuoi risolvere pacificamente un litigio con un’amica

A volte anche capita di discutere anche con una persona a cui vuoi molto bene. Ecco i consigli per risolvere in modo pacifico la discussione

Se vuoi risolvere pacificamente un litigio con un'amica devi armarti di pazienza, empatia e tenere sempre a mente quanto sia importante la vostra amicizia, al di là di quello che può essere un litigio passeggero.

Discutere con una persona importante fa male, soprattutto se - come spesso succede - è per motivi apparentemente banali che però si ingigantiscono a causa di un'incomprensione. Ecco come fare per risolvere.

Consigli per risolvere un litigio con un'amica

Okay, avete discusso, ora vi parlate a malapena e - anche se non lo volete ammettere - vi mancate davvero tanto.

Altre volte invece ti fanno capire che un'amicizia non fa per te e ti aiutano ad andare avanti. Succede, le discussioni tra amiche sono normali e risolvere pacificamente un litigio con un'amica è assolutamente possibile.

Non affrettare le cose

Il tuo primo pensiero potrebbe essere quello di alzare il telefono e voler chiarire a tutti i costi il prima possibile.

Fermati un attimo e datti il tempo (e dallo alla tua amica) di elaborare la rabbia e il litigio: non forzare la riappacificazione, soprattutto se lei è ancora molto arrabbiata con te o magari ti sta evitando.

Il tempo cura tutte le ferite, resta qualche giorno per conto tuo e fatti viva solo dopo 4/5 giorni, ma non aspettare troppo. Potrebbe pensare che non ti interessi della vostra amicizia.

Non coinvolgere amici comuni

Questo è un punto molto delicato: la cosa migliore è lasciare il litigio tra te e lei, e non coinvolgere amicizie in comune. Potrebbero ingigantire la cosa, e trasformarla in un caso di stato.

Inoltre potrebbe pensare che sei andata a parlare di lei alle sue spalle con i vostri amici e questo renderebbe persino più difficile ricucire il rapporto e risolvere pacificamente un litigio con un'amica.

Lascia gli altri fuori dalla vostra questione, comportati in modo maturo e se ti chiedono cosa sia successo, dì semplicemente che preferisci resti una cosa tra voi due.

Sii rispettosa dei suoi sentimenti

Sia che lei accetti di vedervi per chiarire, sia che lei ti dica che serve altro tempo, si sempre rispettosa dei suoi sentimenti e delle sue emozioni.

Cercare di capire il suo punto di vista e cosa la abbia ferita: magari qualcosa che hai detto o il tuo atteggiamento le sono sembrati aggressivi o scostanti, senza che tu te ne rendessi conto.

Dimostrati empatica e matura, tieni la mente aperta e non sentirti giudicata da quello che ti dirà: ricordati che in questo momento vuoi ricucire il rapporto, non generare un ennesimo litigio.

Inoltre, se decidete di vedervi per chiarire, scegliete un posto neutro, riservato e in cui vi sentite entrambe a vostro agio - ma soprattutto, non coinvolgete altre persone e gestite la riappacificazione tra voi due.

Prova con l'introspezione

Chiediti davvero, in tutta sincerità, se un tuo comportamento o qualcosa che hai detto sono stati la causa del litigio e se a ragione: a volte capita di dire cose che non pensiamo, o semplicemente di esprimerci male e non venire capiti.

Sii onesta con te stessa e fai un esame di coscienza: potevi essere più gentile o più di supporto in una situazione? O magari lei ti ha fatta sentire male e a disagio? Chiarire i tuoi pensieri è il primo step per poterti poi chiarire con lei, con onestà e sincerità.

Vedi il litigo come costruttivo

Litigare è normale e anche se è molto spiacevole e fa soffrire, a volte offre lo spunto per rendere più maturo un rapporto di amicizia.

Magari in questa discussione che avete avuto tu e la tua amica siete riuscite a dirvi le cose che non vi piacciono nel vostro rapporto, e una volta che vi sarete riappacificate, sarete più unite di prima.

Non considerare un litigio come un punto di arrivo, bensì come un punto di partenza: vedilo come un modo costruttivo per rendere la vostra amicizia ancora più forte.

Nel peggiore dei casi potrebbe invece essere un modo per renderti conto che un'amicizia non fa per te e devi andare avanti e frequentare persone nuove e diverse. In ogni caso è stata l'occasione di imparare qualcosa di nuovo su te stessa e sulla tua amica.

Litigare con un'amica è molto stressante e doloroso: per qualche giorno potresti addirittura sentirti un po' persa, sola e magari ti viene voglia di mandarle un messaggio per poi ricordare all'improvviso che avete litigato.

Questi però, per quanto dolorosi, sono i segni che tieni al vostro rapporto e che con il tempo saprai ricucire l'amicizia, se riterrai ne valga la pena.

Con questi consigli. risolvere pacificamente un litigio con un'amica è possibile e nemmeno troppo complesso: alla fine, alla base di tutto, c'è sempre il rispetto per l'altra persona e una buona dose di empatia.

Altre volte invece le amicizie finiscono, ed è normale: alcune per un litigio, altre semplicemente perché ci si perde di vista e non si coltiva il rapporto. In ogni caso l'importante è non buttarsi giù, e non darsi tutte le colpe ma prendersi il tempo di guarire dal dolore e tornare a vivere le amicizie con più serenità di prima.