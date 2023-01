Royal Family, chi sono i membri che lavorano per mantenersi

F orse è proprio vero che non è tutto oro quel che luccica: e così ecco che persino all'interno della Royal Family ci sono membri costretti a lavorare per potersi mantenere. Di chi si tratta e che mansioni svolgono?

Accanto allo sfarzo dal gusto British che impreziosisce le dimore reali, da Buckingham Palace al castello scozzese di Balmoral, la Royal Family vanta finanze da sogno e guadagni da capogiro. Eppure, all'interno della chiacchieratissima famiglia reale britannica, c'è anche chi deve lavorare per mantenersi. Ecco di chi si tratta.

Beatrice ed Eugenie di York, le reali senza portafoglio

Le principesse Eugenie e Beatrice di York sono membri noti all'interno della Royal Family, ma da sempre abituate a lavorare anche lontano dai privilegi reali. Beatrice è vicepresidente della divisione Partnerships and Strategy ad Afiniti, una multinazionale che si occupa di dati e software. La sorella, invece, ha coltivato la passione per l'arte, diventando direttrice della galleria di Mayfair Hauser & Wirth.

Il principe Edoardo e il suo amore per il cinema

Non ha avuto vita lunga la sua carriera nel mondo del cinema, ma c'è stato un tempo in cui il principe Edoardo, l'ultimo figlio di Filippo ed Elisabetta, ha accantonato i doveri reali per dedicarsi alla sua passione per il grande schermo. Ha fondato e lavorato in un'azienda di produzioni tv, la Ardent Television Production Company, mentre la moglie, Sophie di Wessex, si è dedicata al settore delle pubbliche relazioni, guidando il suo studio. Da un decennio però, hanno abbandonato le loro ambizioni e sono tornati tra gli agi reali.

La passione per i cavalli della Royal Family

Zara Phillips Tindall, prima nipote della Regina Elisabetta, ha ereditato dalla madre Anna il suo amore per i cavalli. E così lei che è al trentanovesimo posto nella linea di successione al trono ha costruito una carriera da cavallerizza. Zara non gode neanche di un titolo nobiliare, come voluto dalla principessa Anna. In compenso, è una campionessa d'equitazione e ha vinto la medaglia d'argento alle Olimpiadi 2012. Non solo: Zara Tindall è ambassador di brand super lusso come Rolex, aggiungendo così un milione di sterline al suo già ingente patrimonio di famiglia.

Peter Phillips, la carriera nello sport

Peter Phillips, fratello di Zara, fa lo Sport Consultant. Ha lavorato in Formula 1, poi ha aperto la sua Sports & Entertainment UK Ltd, in cui lavora anche sua moglie Autumn Phillips.

La vita sotto i riflettori di Lady Amelia Windsor

Lady Amelia Windsor, nipote di Edward, duca di Kent e cugino di primo grado di Elisabetta II, è una influencer e modella affermata. A lungo ha fatto parlare di sé per il suo comportamento anticonformista, mentre oggi sfila sulle migliori passerelle.

Addio alla Royal Family, la nuova vita di Harry e Meghan

Come dimenticare, infine, i chiacchieratissimi Harry e Meghan? Il figlio minore di Carlo e la moglie, ex attrice americana, da tempo fanno parlare di sé, tra accuse alla Royal Family e rivelazioni scottanti. I due hanno deciso di allontanarsi dalla monarchia britannica e dare inizio a un nuovo capitolo della loro vita, trasferendosi in California. Il loro contratto con Netflix è generosissimo e hanno tanti altri progetti in cantiere. Di certo però, non sono sul lastrico...

Le ricchezze della Royal Family

Assegni, castelli, gioielli, collezioni d’arte, doni di ogni tipo (compreso un allevamento di cavalli): che onore vantare sangue blu! Le elargizioni reali sono innumerevoli e lo sa bene re Carlo, che dopo la morte della madre - l'indimenticabile regina Elisabetta - ha ereditato tenute e vasti appezzamenti di terreno, gioielli preziosi, dipinti dal valore inestimabile e altri beni personali, alcuni risalenti a secoli fa. A lui ora spetta anche la gestione del portafoglio della defunta sovrana.

Non va male neppure al principe William e agli altri figli di Elisabetta II. Persino Andrea, che con la madre aveva un rapporto speciale, mantiene un ruolo privilegiato. A seguito dello scandalo Jeffrey Epstein, che ha fatto vacillare la corona, nel 2019 il principe Andrea si è ufficialmente ritirato dai doveri reali. La regina gli ha revocato i privilegi e le onorificenze militari e così, da gennaio 2022, il terzo figlio di Elisabetta e Filippo non ha più il diritto di usare un titolo di Sua Altezza Reale, ma con la sua ex moglie, Sarah Ferguson, vive ancora nella Royal Lodge di Windsor.

Insomma, che fare parte della famiglia reale sia un privilegio è fuori discussione. Eppure c'è anche chi deve rimboccarsi le maniche più di altri...