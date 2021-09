Scopri la Sicilia con la grande manifestazione dedicata a Vincenzo Bellini

U na festa per celebrare il bel canto che riunisce tutta la Sicilia: torna l’evento musicale dedicato a Vincenzo Bellini. Gira la regione seguendo la sua musica!

Quando viaggiamo in macchina, la musica non può mancare: ci fa compagnia e allieta gli spostamenti. Ma le note di una bella canzone possono essere anche un modo per scoprire una nuova terra. Devono averla pensata più o meno così gli organizzatori della manifestazione Tributo a Vincenzo Bellini, manifestazione dedicata al re del bel canto Vincenzo Bellini. Dopo il debutto con l’Orchestra Cherubini diretta da Riccardo Muti al Teatro Antico di Taormina, la manifestazione si prepara a riproporre i grandi classici del compositore siciliano.

Chi era Vincenzo Bellini

Ma chi era Vincenzo Salvatore Carmelo Francesco Bellini? Nato a Catania il 3 novembre 1801, è stato tra i più celebri operisti dell'Ottocento ed è considerato, alla pari di Gioacchino Rossini e Gaetano Donizetti, il compositore per antonomasia dell'era del bel canto. È morto a Puteaux, il 23 settembre 1835.

Gran parte di ciò che è noto della vita di Bellini e della sua attività di musicista proviene da lettere scritte al suo amico Francesco Florimo, incontrato come compagno di studi a Napoli. Di lui scriveva nel libro Vincenzo Bellini: biografia e aneddoti, “Quali e quanti sentimenti siansi in me destati al solo scrivere il nome di Vincenzo Bellini, io non so numerare. […] Per lui non posso essere un indifferente biografo, per quanti sforzi io faccia per far tacere il cuore, e lasciarmi guidare solo dalla ragione”. Come si legge non solo le sue opere, ma tutta la sua persona era capace di suscitare emozioni in chi lo incontrava.

Cos’è il Tributo a Vincenzo Bellini

La manifestazione Tributo a Vincenzo Bellini riunisce opere liriche, concerti sinfonici e da camera, spettacoli teatrali, rassegne cinematografiche, danza, incontri, giornate di studio, tavole rotonde in un unico evento. Lo scopo? Fornire tutte le sfaccettature di intrattenimento legate al genere musicale che ha reso celebre nel mondo il nome dell’autore di Norma.

Promosso dal Governo regionale attraverso l’Assessorato del Turismo, Sport e Spettacolo, seguendo la manifestazione Tributo a Vincenzo Bellini si può fare un vero e proprio tour della Sicilia. Infatti, sono tantissimi gli enti territoriali e i teatri coinvolti. Tra questi ci sono il Teatro Massimo Bellini di Catania, il Teatro Massimo di Palermo, il Teatro Vittorio Emanuele di Messina, l’Università degli Studi di Catania, la Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana, la Fondazione Taormina Arte Sicilia, l’Istituto Superiore di Studi Musicali “Vincenzo Bellini” di Catania, il Conservatorio “Arcangelo Corelli” di Messina. Musica, arte, luoghi e storie della Sicilia fusi in un appuntamento unico: cosa aspetti a prenotare il tuo posto in poltronissima?