5 segni che indicano che il tuo cane si fida ciecamente di te

S i conquista con il tempo e non si perde più. La fiducia del cane è preziosa ed esistono una serie di segnali che possono indicarti quanto il tuo Fido sia legato a te e penda dalle tue labbra. Scopriamo insieme quali sono

Non è un'impresa impossibile, ma conquistare la fiducia del cane è fondamentale per consolidare il rapporto con il tuo Fido. L'impresa si fa ancora più difficile se l'animale ha vissuto una vita difficile. In questo caso, devi lavorare molto per fargli riacquistare la serenità e per fare in modo che non abbia più paura di essere abbandonato o trattato come non merita.

Tuttavia, una volta conquistato, il tuo cane diventa l'amico più fedele che tu possa desiderare. E, oltretutto, non ha paura a mostrarti una serie di segnali che possono confermarti quanto sia legato a te e quanto ogni tuo gesto sia per lui un dono. Vediamo insieme quali sono i particolari inequivocabili che dimostrano quanto il cane si fidi di te.

Ti premia con baci canini

Il bacio è certamente un segno che indica quanto il cane si fida di te, ma non è l'unico. Inoltre, è un comportamento che il tuo amico a quattro zampe mutua dall'infanzia, quando si avvicinava alla mamma per qualche leccatina che anticipava la pappa.

Questo gesto significa che il tuo Fido è completamente dipendente da te e da tutto quello che fai. Può anche arrivare in diversi momenti della giornata, sicuramente prima del pasto ma anche quando torni a casa o dopo diverse ore di assenza.

Si mette pancia all'aria

È un segnale di fiducia massima, poiché il ventre e la gola sono le sue parti più vulnerabili. Il cane sa che non puoi fargli alcun male e pretende le tue coccole nei punti che più sono sensibili ma che gli danno il maggior piacere. Si tratta anche di un segnale di sottomissione, che riserva alla sua padrona e a pochi altri fortunati, esponendo senza paura i suoi organi vitali.

Questo suo comportamento non è riservato a un momento preciso e può arrivare all'improvviso, soprattutto nei momenti di gioco. Fai attenzione a come ti approcci a lui e cerca di essere delicata. Anche se lui sa che non vuoi fargli del male, la parte della pancia rimane sempre molto delicata. Maneggiare con cura!

Alza una zampa

Dopo una marachella e averti fatto arrabbiare per qualcosa che non voleva fare, il tuo cane alza una zampa in segno di resa e per chiedere il tuo perdono. Non solo. È il suo modo tenero per accarezzarti e per entrare in contatto con te, anche mimando i tuoi gesti quotidiani.

Inoltre, vuole anche indicare una condizione di disagio e cerca la tua presenza per sentirsi al sicuro. Non può che venire da te per tranquillizzarsi e per cercare rifugio tra le tue braccia, che sono quelle in cui nessuno può fargli del male.

Il tocco della zampa è anche un comportamento buffo che il tuo cane usa per corromperti, per attirare la tua attenzione e per invitarti a giocare insieme. Rispondi a questo gesto con una carezza, perché è qualcosa che riserva solo a te. Infatti, non è un gesto istintivo ma viene appreso attraverso il contatto con l'uomo.

Ti ruba le scarpe

Calze, scarpe o tutto quello che porta il tuo odore può essere sottratto e disperso per tutta la casa dal tuo cane, che non è dispettoso ma pieno d'amore per te. Questo gesto indica che il tuo Fido si affida a te e a tutto quello che ti circonda.

Vuole anche farti capire che gli manchi, perché sei fuori tutto il giorno e non puoi portarlo con te. Se ti ruba i calzini, allora sta cercando di farti cambiare idea per farti rimanere con lui a giocare ancora un po'. I tuoi indumenti sostituiscono la tua presenza ma questo non significa che siano tutto per loro. Presta attenzione a tutti i suoi gesti e ripagalo con la tua compagnia. Ricorda che hai fatto tanto per conquistarlo e non puoi perdere la sua fiducia.

Scodinzola verso destra

Il tuo amico a quattro zampe comunica con il corpo, molto più di quanto tu possa immaginare. È stato spiegato che i cani muovono la coda verso destra se stanno provando emozioni positive. Ti comunicano la loro fiducia in te e ti fanno capire che stanno bene in tua compagnia. Viceversa, se scodinzolano verso sinistra si sentono a disagio e non stanno bene.

Conquistarlo è un percorso complicato ma tutti gli sforzi fatti sono ripagati dall'amore che il tuo cane sa dimostrarti. Non si tratta solo di nutrirlo con una buona pappa o fargli avere tutti i comfort. Devi essere presente per lui e fargli capire che può affidarsi completamente a te, in qualsiasi momento.

Tieni presente, però, che tutto ha una misura. Non devi esagerare con le attenzioni poiché potresti ottenere l'effetto contrario. Il cane potrebbe trasformare il suo carattere e avere paura di tutto. Il tuo Fido non ha bisogno di tante cose per stare bene, gli basta il tuo affetto e qualche crocchetta succulenta, tanti giochi e tante coccole.