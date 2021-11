5 segni zodiacali che amano le festività natalizie

M anca davvero poco, il Natale sta arrivando. Ecco, allora, quali sono i segni zodiacali che maggiormente amano le festività natalizie. E con i quali dovreste trascorrerle!

Se anche per voi è iniziato il periodo dell’anno in cui a ogni luce, suono e colore che incontrate per strada associate il Natale, allora probabilmente siete nate sotto delle stelle ben precise. Ovvero quelle dei segni zodiacali che più di tutti amano questo giorno e le festività natalizie in generale.

Perché si sa, se da un lato questo periodo dell’anno può generare sentimenti non proprio felici o di completa indifferenza, dall’altro ci sono persone che lo amano follemente. Tanto da rendere la propria casa un concentrato di luci, addobbi, regali e profumo di biscotti alla cannella. Accogliendo amici e parenti da ogni dove e festeggiando il più possibile con le persone a cui tengono. Ma quali sono i segni che maggiormente amano le feste natalizie e che non vedono l’ora che tutto abbia inizio? Scopriamolo insieme.

Quinto posto, il Leone

Sarà per la loro innata voglia di protagonismo, sarà per il loro forte attaccamento alla famiglia e agli affetti, fatto sta che il segno del Leone non disdegna per nulla le festività natalizie. Anzi, gli piacciono proprio. In primis perché sono un’occasione perfetta per prepararsi e mostrarsi in tutto il loro splendore (e di occasioni particolari in cui farlo ce ne sono in grande quantità), in secondo luogo per la possibilità di ricevere e fare regali a chi amano.

Il Leone, infatti, adora stare in gruppo e in compagnia dei suoi affetti, anche se non lo esprimono molto facilmente. Ma si sa, quello che conta non è dire ma fare. E in questo le/i nate sotto il segno del Leone sono davvero bravissime! Dando il meglio di sé proprio durante le festività natalizie.

Scorpione, un quarto posto inaspettato (o forse no)

Al quarto posto delle classifica dei segni che più amano le festività natalizie c’è lo scorpione. Ok, forse non si direbbe vedendoli così silenziosi e tutti d’un pezzo. Ma in realtà ai nati sotto queste stelle questo periodo dell’anno è in grado di tirare fuori quel lato tenero e sentimentale che tengono ben nascosto durante tutto l’anno. Oltre poi a poter manifestare la loro passione per le decorazioni.

Ma non solo. Le festività natalizie, infatti, permettono ai nostri scorpioni di riposare e passare intere ore sul divano a guardare film a tema con le persone che amano o a schiacciare un bel pisolino. Insomma, un po’ di sano e meritato ozio. E quale periodo migliore di questo per fare tutto questo?

Pesci, un terzo posto davvero meritato

Sognatori, affettuosi e pieni di buoni sentimenti, i Pesci non potevano che salire sul podio dei segni che più amano le festività natalizie. Certo, il clima di questo periodo dell’anno non è proprio il loro favorito. Ma le atmosfere che si respirano, la possibilità di far felici e di trascorrere il tempo con le persone che amano, la voglia di mostrare la loro creatività nel fare bellissimi regali e di dimostrare i sentimenti di affetto che li attraversano, superano di gran lunga le temperature fredde tipiche dell’inverno.

Un periodo che di fatto è magico tanto quanto loro e in cui, proprio per questo, si trovano assolutamente a loro agio.

A un passo dalla vittoria, il Toro

Ok, per quanto sia difficile da credere c’è qualcuno che lo ama più di voi ma il secondo posto non poteva che essere dei nati sotto il segno del Toro. Sorpresi? Nonostante in alcuni casi i vostri sforzi per far apparire il contrario siano davvero tanti, infatti, voi Toro siete delle vere/i amanti delle festività natalizie e notizia, si vede benissimo.

Le luci colorate, le musiche dolci e allegre tipiche del Natale, le decorazioni da preparare insieme a chi amate. La possibilità di cimentarvi nella ricerca dei regali (attività che per voi è una vera e propria missione per rendere felici le persone a cui tenete). E non dimentichiamo poi le innumerevoli prelibatezze tipiche di questo periodo. Insomma, tutto quello che caratterizza le festività natalizie vi fa brillare gli occhi e il cuore e non potete fare nulla per nasconderlo. Quindi levatevi ogni maschera di protezione e godetevele in tutta la loro bellezza.

And the winner is… il Cancro!

E infine, campione indiscusso e amante assoluto delle festività natalizie c’è lui, il Cancro. La voglia di tornare bambini, di godersi la propria famiglia e tutta la magia insita in questo periodo dell’anno, non poteva che portarvi di diritto al primo posto del podio. Dopo tutto nessuno come voi viene rapito dalle luci natalizie e dalle delicate atmosfere che sanno creare.

E nessuno come voi adora ogni singolo particolare di questa festa, il freddo (sì anche lui), la neve, i regali, i colori, gli affetti, la convivialità, gli auguri. E quella voglia di felicità e magia che solo questa festa sa portare con sé e trasmettere a voi e a chi vi sta intorno. Incantando ogni cosa.

Che dire, se anche voi siete nati sotto uno di questi segni zodiacali sappiate che il vostro momento sta per arrivare. Se, invece, non lo siete, potreste stare vicino a un nato sotto le stelle che più amano le festività natalizie. Lasciandovi trasportare sia dentro che fuori dal loro straordinario amore per questa festa unica e speciale.