S econdo gli astri, ci sono alcuni segni zodiacali che amano la musica in maniera viscerale: scopri la classifica dello Zodiaco delle sette note

A prescindere dal talento artistico, ci sono segni zodiacali che amano la musica in maniera più accentata di altri.

Come sai, le stelle e i pianeti influenzano il nostro modo di vivere e rapportarci agli altri. Secondo le “leggi” dello Zodiaco, puoi capire con chi puoi andare più o meno d’accordo, con quali segni puoi avere una storia d’amore che duri per sempre e di quali amici puoi fidarti.

Ancora, sempre i profili zodiacali possono spiegarci quali sono i valori fondamentali per i segni di Aria, per quelli di Acqua, di Terra e, ancora, di Fuoco.

Tornando a una prospettiva più “artistica”, l’astrologia può indicare addirittura quale genere musicale è più adatto (o più facilmente il preferito) per ciascun segno. Oltre a questo, potrebbe esserti utile – per conoscerti meglio o per capire meglio i tuoi affetti – quali sono i segni zodiacali che amano la musica in maniera totalizzante. Abbiamo provato a stilare una classifica a cinque dei segni che hanno una passione viscerale con la musica: scopri quali sono e se sei essi.

Vergine

Il primo posto della classifica dei segni zodiacali che amano la musica è occupato dai nati sotto il segno della Vergine. Vista la tendenza alla precisione dei nativi della Vergine, spesso le persone sono anche musicisti, perfettamente allineati con l’impegno e la dedizione che richiede una simile professione.

Per la Vergine la musica rappresenta un vero e proprio linguaggio. E, a fronte di un carattere introspettivo, spesso la musica è un modo per far emergere le proprie emozioni e esprimere la propria voce, anche quando si tratta di sfogare, per esempio, la rabbia.

Sagittario

I nati sotto il segno del Sagittario (22 novembre - 21 dicembre) sono tra i segni zodiacali che amano la musica molto intensamente. Per questo motivo, il secondo posto della nostra classifica è per i Sagittario, che amano la musica in maniera viscerale. La loro passione è talmente forte che a volte potrebbero perfino preferire perdersi nella musica piuttosto che stare in compagnia di altre persone.

Capricorno

Per amor di precisione, va detto che al secondo posto della nostra classifica dei segni zodiacali che amano la musica, c’è un ex equo. Al pari del Sagittario, infatti, anche il Capricorno (22 dicembre - 20 gennaio) si trova in questa Top5, anche se è sorprendente. Se conosci un po’ di astrologia, potresti stupirti che un segno così razionale e di natura un po’ algida possa essere tra quelli che si smarriscono, quasi in estasi, tra le note. Eppure, anche se negati per il ballo (sono troppo rigidi, per l’appunto), i nativi di questo segno amano molto la musica. Le sette note (anzi, dodici, comprendendo i semitoni) sono infatti la miglior colonna sonora per i momenti di introspezione del Sagittario, che così si lascia andare a emozioni e ricordi.

Pesci

Tra i segni zodiacali che amano la musica, ci sono anche i Pesci. Le persone nate tra il 20 febbraio e il 20 marzo sono davvero amanti nella musica. Le melodie sono la loro condizione ideale per qualunque attività. Amano perdersi nella musica sia per rilassarsi, sia per concentrarsi.

Ovviamente la musica è anche un elemento di divertimento per i Pesci che, di conseguenza, amano molto ballare. Quando si tratta di assecondare la musica con il corpo, i nati nel segno dei Pesci prediligono ritmi sensuali, per sedurre e essere sedotti. Per i nativi di questo segno zodiacale, la musica sortisce anche un effetto terapeutico: l’ascolto di un disco è in grado di alleviare qualunque livello di ansia e di stress.

Toro

Il Toro occupa il quarto posto tra i segni zodiacali che amano la musica. Proprio la musica, e il ballo, sono gli unici elementi in grado di smuoverlo dalla sua pigrizia. Il movimento che segue la musica, infatti, è uno dei modi dei nativi di questo segno (21 aprile - 20 maggio) per sentirsi in connessione con il corpo e con il mondo.

La musica esalta la sensibilità e sensualità del Toro, portandolo a superare la tradizionale timidezza e a lasciarsi andare dimenticando le sue paure e le sue ansie. Non per niente, un buon modo per rompere il ghiaccio con una persona del Toro è proprio ascoltare insieme la musica e, magari, proporre un ballo. Per la serie, «Stabiliamo un contatto», come cantavano gli Stadio in una canzone.

Ariete

Al quinto e ultimo posto della nostra classifica dei segni zodiacali che amano la musica c’è l’Ariete.

I nativi di questo segno (21 marzo - 20 aprile) sono altre persone che amano perdersi nella musica. Anzi, le persone dell’Ariete amano la musica così tanto al punto che sono ottimi organizzatori di serate a tema, in cui potrebbero perfino fare i Dj. Serio e posato di giorno, pronto a scatenarsi di notte, l’Ariete trova nella musica una condizione perfetta per esprimere la sua natura vivace.