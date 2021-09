U n conto è essere affascinanti, un altro è non curarsi dei sentimenti altrui. Lo Zodiaco ti aiuta a scoprire quali sono i segni zodiacali che spezzano il cuore più facilmente.

L’amore è una cosa bellissima, ma solo se è felice e ricambiato. Ci sono segni zodiacali che spezzano il cuore altrui con una facilità o, meglio, una frequenza che potrebbe quasi spaventare.

Certo, questo non significa che, se sei alla ricerca di un partner, devi escludere le persone che sono potenzialmente "ppericolose" dal punto di vista dello zodiaco.

Tuttavia, proprio i profili astrologici possono fornire qualche dritta in più. Per esempio, lo zodiaco può suggerire quali segni zodiacali sono più leali nelle amicizie, le coppie destinate a durare nel tempo e le persone che difficilmente andranno d'accordo.

In questo caso, parliamo dei segni zodiacali che spezzano i cuori più spesso di altri: considera questa lista (non è una classifica) come una sorta di manuale di istruzioni da consultare se la tua relazione non sta andando bene o se hai dubbi rispetto al potenziale partner. Oppure, potresti controllare se anche tu sei tra le persone che, per caratteristiche zodiacali, potresti essere una rubacuori incorreggibile.

Capricorno

Un aspetto poco piacevole del Capricorno è la sua tendenza a non occuparsi dei sentimenti altrui: questa sua indole poco altruista lo porta a ferire gli altri con molta facilità. Per questo motivo, il Capricorno è tra i segni zodiacali che spezzano il cuore senza porsi troppi scrupoli rispetto all’altra persona.

Se ami una persona nata sotto questo segno, dovresti fare attenzione. Se sei fortunata e molto paziente, potresti perfino assistere a un mutamento nel tuo partner Capricorno, purché nel frattempo tu sia in grado di difendere il tuo cuore. In caso contrario, valuta quanta sofferenza sei in grado di sopportare in una relazione.

Scorpione

Secondo gli astri, lo Scorpione è uno dei segni zodiacali che spezzano il cuore in maniera quasi inconsapevole. Le persone che nascono sotto questo segno sono tipicamente molto passionali e, purtroppo, potrebbero avere dei tratti vendicativi e quasi crudeli.

Per questo, in genere si dice che le persone Scorpione siano in grado di distruggere le relazioni in maniera sottile, lenta, senza che il partner se ne accorga, finché non arriva a soffrirne. La nota positiva è che, quando la relazione va bene, lo Scorpione è capace di dare il massimo all’altra persona.

Leone

Anche il Leone è uno dei segni zodiacali che spezzano il cuore per la sua stessa natura passionale (come lo Scorpione), che è fantastica in senso positivo e che può diventare pesante in senso negativo.

Le persone di questo segno, quando si arrabbiano o si sentono attaccate, possono diventare irrazionali e (quasi) cattive. I nati del Leone potrebbero cominciare a ferirti, portandoti a soffrire molto. In questo caso, l’unico modo per sottrarsi a questo è rompere completamente. Se riesci, fallo prima che l’ex del Leone possa distruggere il tuo cuore e la tua autostima.

Ariete

A differenza dei due precedenti, probabilmente sarai sorpresa nello scoprire che anche l’Ariete è uno dei segni zodiacali che spezzano il cuore all’altra persona. È un segno che apparentemente è molto buono, per cui non ti aspetti che sia capace di ferire apposta i sentimenti altrui. Invece, può succedere. Questo avviene per sua difesa, quando si sente attaccato e, in quel caso, diventa davvero perfido.

Quando vuole infrangere un cuore, l’Ariete aspetta il momento giusto per colpire dritto al cuore. Naturalmente non è sempre così, ma è sempre meglio essere preparate alle eventualità peggiori.

Vergine

Sai cosa porta la Vergine a essere uno dei segni zodiacali che spezzano il cuore? La sua caratteristica di puntigliosità. Le persone nate sotto questo segno, infatti, faticano ad accettare che un rapporto finisca, a meno che non sia una decisione sua. Per questo motivo, se la persona Vergine percepisce la tua intenzione di lasciarla (o di mettere in discussione la relazione), farà di tutto per spezzarti il cuore senza pietà.

Se quindi hai intenzione di troncare un rapporto con questo segno, è meglio una frattura netta. Esitare o fare il tira e molla con qualcuno della Vergine non ha nessuna convenienza, anzi può portare a grandi sofferenze tra l’altro inutili e dolorose. È meglio rompere e sparire.

Cancro

Estremamente vendicativo, il Cancro è tra i segni zodiacali che spezzano il cuore senza troppi rimorsi. Le persone di questo segno tendono a essere molto egoriferite, perciò quando una situazione o relazione non gli fa più comodo, non si fanno problemi a infrangere i sentimenti altrui.

Poiché di natura i nati del Cancro sono piuttosto intuitivi, sono in grado di ferire gli altri nel profondo e non si arrendono nella loro furia vendicativa finché non ti avranno spezzato davvero il cuore.

Gemelli

Per la sua natura doppia, il Gemelli rientra tra i segni zodiacali che spezzano il cuore, ma non si sa se lo fa apposta o meno. Le persone di questo segno potrebbero dire che non vogliono farti soffrire, pur riuscendoci benissimo. Dal loro punto di vista, è impossibile comprendere il motivo della tua sofferenza e nemmeno che li lasci per esasperazione e disperazione.