L’astrologia è una branca affascinante e può dare delle dritte per quanto riguarda le relazioni. Ecco allora i segni zodiacali che vanno d’accordo con l’Acquario

Uno dei segni d’aria più affascinanti dello zodiaco, è quello a cui appartengono i nati dal 21 gennaio al 19 febbraio. È sinonimo di creatività e poliedricità.

In amore osa e ha un’idea progressista dei rapporti interpersonali, anche quelli intimi vengono vissuti con curiosità. Ma allora quali sono i segni zodiacali che vanno d’accordo con l’Acquario? Certamente non devono essere personalità noiose e monotone, per il resto tutto è concesso!

Progressismo ma non amore libero

Contrariamente a quanto si possa immaginare, siamo di fronte a un segno che – anche se vuole trovare sempre nuovi stimoli fuori e fra le lenzuola – non ricerca necessariamente l’amore libero. Anzi, spesso desidera un legame sincero, incontrare un’anima colorata come la sua che possa accompagnarlo nella ricerca della bellezza e delle novità.

Crede nell'importanza dell'indipendenza nei rapporti sessuali e nel diritto di ogni individuo a una propria vita personale, ma non è più libidinoso e non è meno fedele di qualsiasi altro segno. L’unico paletto che mette è: non annoiarsi.

In base a quanto sinora detto, andiamo alla ricerca dei segni zodiacali che vanno d’accordo con l’Acquario. Quali sono le persone compatibili con le persone nate a inizio anno? Certamente quelle che hanno gli stimoli e il desiderio per mantenere vive le relazioni, di qualsiasi natura siano. La regola è coltivare i cambiamenti. Ecco allora che può tornare utile conoscere quali sono i segni zodiacali che amano davvero fare festa.

Gli Acquario posseggono un loro codice morale, ricercano determinati standard, difficilmente si conformano ma accettano e prevedono la diversità e la libertà altrui. Le differenze anagrafiche, sociali, sessuali, mentali non sono barriere ma opportunità. Se un nato sotto questo segno dice “ti amo”, vuol dire che ha incontrato un l’amore vero.

Gemelli

Un segno che, secondo le stelle, è perfetto per l’Acquario è il Gemelli. Diverso ma altrettanto complesso e affascinante. Una coppia così assortita ha moltissime chances di durare nel tempo e di avere sempre nuovi stimoli da vivere e apprezzare.

Entrambi, infatti, tendono ad avere un approccio abbastanza cerebrale e distaccato rispetto all’amore e ai rapporti interpersonali. Tutti e due ricercano e apprezzano nell’altro la varietà e il desiderio di sperimentare. Se l’esternazione dei sentimenti non arriva a stretto giro, per nessuno degli attori in gioco è un problema. Insomma, per loro l’importante è la sincerità e il rispetto di un codice stabilito. Per il resto tutto è lecito.

Leone

Fra i segni zodiacali che vanno d’accordo con l’Acquario troviamo anche il Leone. Sia a letto che nei rapporti sentimentali e interpersonali in generale, c’è un’ottima intesa e una comprensione reciproca. Sono caratterizzati da una forte polarità yin-yang: questo aspetto dà loro la possibilità di completarsi a vicenda. Sono l’espressione massima del concetto delle due metà di una stessa mela.

È ovvio, però, che ci sia un do ut des. er il segno del Leone la grande sfida è evitare di fare troppe richieste sessuali all'Acquario, che dal canto suo ama la libertà. L’Acquario, invece, deve fare i conti con il desiderio prepotente del Leone di essere protagonista, anche fra le lenzuola. Anche in questo caso, è sufficiente trovare la giusta intesa: le carte per riuscirci ci sono tutte.

Sagittario

Anche il Sagittario ha delle caratteristiche che ben si sposano con il segno zodiacale oggetto della nostra analisi. Entrambi, infatti, sono alla costante ricerca di stimoli, di eccitazione. Si divertono nella fase del flirt e del corteggiamento: mettono in campo tutta la loro fantasia.

Inoltre, quale miglior terreno di gioco del letto per sperimentare e conoscersi? Che nasca o meno una relazione stabile e duratura dipende dalle persone coinvolte, tutto è possibile. Che sia un continuo tira e molla o l’amore della vita non lo si può sapere se non si sta alle regole del gioco. In ogni caso, l’intesa c’è e se si è sinceri tutto si può affrontare e vivere con serenità.

Acquario

Può sembrare banale ma non lo è, e non funziona così con tutte le accoppiate astrologiche, ma fra i segni zodiacali che vanno d’accordo con l’Acquario c’è proprio l’Acquario.

Due persone nate fra il 21 gennaio al 19 febbraio, generalmente hanno tanto in comune. I loro obiettivi e le loro passioni coincidono, sia a livello letterale che più metaforico.

Se si entra nell’ambito delle relazioni sentimentali, stabili e durature non è detto che si trovi l’intesa. Se si punta o meno a un rapporto profondo e impegnato dipende dai singoli individui. Tutto è possibile e l’imprevedibilità è un ingrediente che non dispiace a questo segno.

Ariete

Fra le lenzuola Ariete e Acquario hanno molti punti di incontro. Si intendono alla perfezione. Anche in questo caso la ricerca degli obiettivi è la stessa: il brivido è l’elemento che crea eccitazione, che permette di non annoiarsi. Questa connessione è replicabile anche quando si parla di legami più profondi e duraturi.

La regola, sia che ci si voglia impegnare in un rapporto stabile o meno, è sperimentare e non cadere nell’accezione negativa dell’abitudine. Attenzione, però: può sembrare strano, ma anche per un tipo come l’Acquario l’Ariete può risultare eccessivo. Insomma, fra tutti i segni sinora chiamati in causa, quest’ultima accoppiata può essere un pizzico più rischiosa, ma vale la pena provare.