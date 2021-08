Segni zodiacali e cibo: dimmi quando sei nata e ti dirò come mangi

L 'influenza delle stelle arriva fino a tavola? C'è qualche gusto o modo di fare che accomuna i segni zodiacali quando mangiano? Sembra di sì: scopri cosa dice lo Zodiaco su come (e cosa) mangi.

Tra segni zodiacali e cibo, non mettere la dieta di mezzo! Secondo lo Zodiaco, ci sono dei segni che amano sedersi a tavola, prendersi il loro tempo per gustare un buon pasto. E altri, invece, che amano controllare la provenienza del cibo, possibilmente salutista.

Non c'è nulla al mondo che non metta d'accordo come la buona cucina, la tradizione, quei sapori che non solleticano solo il palato, ma anche i nostri ricordi, riportandoci magari nelle cucine delle nostre nonne. Ecco i legami tra i segni zodiacali e il cibo, cosa (e quanto) amano mangiare.

Ariete

Ariete, segno di fuoco e di grande impulsività, di corse alla felicità e soprattutto di… grandi abbuffate! Non si può togliere il proprio cibo preferito alla donna dell’Ariete: ami mangiare (e bene), e il tuo debole è la pasta al ragù. Tendenzialmente, non sei molto attenta alla dieta: il cibo è a tutti gli effetti un tuo punto debolissimo.

Toro

La donna del Toro non perde mai l’occasione di fare un buon pasto, anche bilanciato, ma il peccato di gola è il suo preferito. Se sei del segno del Toro, sei una buongustaia, ti piace assaggiare sapori nuovi e lo fai in modo lento, assaporandoli. Il tuo piatto preferito? Il dolce, a cui non sai proprio dire di no!

Gemelli

Sei una Gemelli? Allora saprai già che non hai molte pretese a tavola, perché ti piace mangiare quel che c’è, soprattutto quando sei oberata di lavoro. Non ti crei mai problemi, ma, quando sei in vacanza e hai del tempo per te, adori preparare dei manicaretti da sogno.

Cancro

Il tuo è un segno zodiacale molto attento a ciò che porta in tavola. Non hai un margine di errore: apprezzi fare la spesa e non hai un debole per lo junk food. In genere, le diete salutiste ti fanno stare bene. Eppure, ami moltissimo la pasta, il riso: il tuo punto debole è proprio il carboidrato, il re di ogni buon pasto.

Leone

Se al Leone si toglie il suo cibo preferito, rischia di dare di matto. Se c’è un segno che ama mangiare e che spesso mette proprio da parte la linea e la dieta, è il Leone. Non è solo il re della Savana, ma è proprio un punto di riferimento: conosce tutti i locali in cui si mangia bene in città.

Vergine

Sei del segno della Vergine? Ami di sicuro sederti a tavola e prediligi i manicaretti estivi sopra ogni altra cosa. Sei molto precisa e perfezionista e, sebbene non rinunci alla tradizione e alla buona tavola, ti piace controllare ogni aspetto dei cibi che compri e che mangi. Adori la cucina gourmet in particolare.

Bilancia

Cara Bilancia, le tue abitudini alimentari ti rispecchiano pienamente. Sei un segno che non ama molto la monotonia, e dunque adori trascorrere il tuo tempo in cucina, stupendo non solo te stessa e il tuo palato, ma anche i tuoi commensali. Ti piace cucinare, avvicinarti a sapori esotici. Il tuo mantra? Assaggiare tutto, senza pregiudizio alcuno!

Scorpione

A tavola, sei una vera e propria regina. Non solo apprezzi la buona cucina, ma adori anche il buon bere! Non rinunci mai a un bicchiere di vino rosso o prosecco – a seconda della stagione – dopo il lavoro. Il tuo debole è l’aperitivo, e mangi di gusto, senza privarti di nulla, ma dando un occhio alla linea ogni tanto.

Sagittario

Sei molo esigente quando ti siedi a tavola, cara donna del Sagittario. Inoltre, sei il segno zodiacale che, per eccellenza, odia la monotonia, i giorni sempre uguali. La tua tavola non è mai la stessa. Non ti precludi di assaggiare il buon cibo straniero, e sei molto incline alla cucina giapponese, una delle tue preferite. Salutare, leggera, buonissima.

Capricorno

Il segno del Capricorno è sempre sul pezzo, per qualsiasi novità, non solo di tendenza o moda, ma anche culinaria! Non c’è davvero nulla che non assaggeresti, perché consideri il cibo un dettaglio prezioso del tuo bagaglio culturale. Tra l’altro, ami cucinare, metterti in gioco tra i fornelli. E sei ghiottissima di cibi europei, in particolare francesi.

Acquario

A guidare il segno dell’Acquario è la fantasia, la creatività, sotto ogni aspetto, dal lavoro alle amicizie. Questo lato del tuo carattere arriva anche a tavola, dal momento in cui sei molto viziosa e non sei propriamente una fan dei cibi salutari. Sì, ti metti a dieta – se strettamente necessaria – ma per il resto mangi con gusto e il cibo è fonte di felicità per te.

Pesci

Tra tutti i segni zodiacali e il legame con il cibo, quello del Pesci è il più complesso a tavola. Il tuo desiderio di nutrirti è infatti strettamente connesso con il tuo umore. Se sei triste, non ricerchi quasi mai il cibo. Se sei felice, ami la pizza, ma in particolare i dolci, un tuo punto debole, perché sono la tua terapia contro ogni nostalgia o tristezza.