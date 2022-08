Tutti i segni zodiacali che daranno il meglio di loro durante l’estate

E state tempo di passioni, amori e divertimento! Tutti i segni zodiacali che daranno il loro meglio con la stagione calda!

L’estate è senza ombra di dubbio la stagione dell’amore, soprattutto per alcuni segni zodiacali! Le temperature salgono, ci si veste in modo più seducente, si esce di più e si incontrano nuove persone. Il desiderio di innamorarsi, di vivere una relazione e flirtare sono nell’aria in questo periodo dell’anno, soprattutto per alcune persone.

I segni più fortunati dell’estate 2022

Dopo il gelido inverno (e una buona dose di problemi), l’estate sarà decisamene attraente per alcuni segni dello Zodiaco che vedranno crescere il proprio tasso di seduzione, sia in coppia che da single. Il transito di alcuni pianeti infatti regalerà una visione inedita e leggera della vita, consentendo di vivere liberamente passioni, giornate all’aria aperta e risate.

Sarà dunque un’estate super ricca per alcuni segni. Chi saranno i super fortunati dello Zodiaco? Dal Cancro sino ai Gemelli, scopriamo subito le previsioni e cosa succederà!

Ariete

Con Giove nel segno da Maggio, l’Ariete si prepara a dare il meglio di sé nell’estate 2022. Per questo segno la stagione calda sarà ricca di momenti magici e fortunati. Le energie degli astri regaleranno nuovi stimoli e consentiranno di superare qualsiasi problema. Chi è in coppia vivrà una straordinaria intesa con un livello di complicità altissimo, mentre chi è single sarà corteggiato e apprezzato da più persone. Non mancheranno coccole e baci calienti: merito di un potere seduttivo e di grande fantasia che renderanno magiche le vacanze dell’Ariete. Il segno con cui l’intesa sarà alle stelle? I Gemelli!

Toro

Marte arriva a influenzare l’estate del Toro con tanta energia e le nubi negative che, in un colpo solo, scompariranno. Questo segno si prepara a vivere un periodo davvero magico in cui non solo starà bene, ma renderà felici anche le persone accanto a sé. Fascino e allegria renderanno i nati sotto il segno del Toro irresistibili, così tanto che conquisteranno la palma dei più amati dell’estate 2022.

Chi sta vivendo una storia d’amore nel corso dei mesi estivi vivrà una sorta di “salto di qualità”, che consentirà di vivere con maggiore intensità le passioni. Riuscirai a capire il tuo partner con un solo sguardo, prenderete insieme delle decisioni molto importanti per il vostro futuro e darete stabilità alla coppia. E i single? Per i Toro che non hanno ancora trovato l’amore l’estate sarà tempo di conquiste con tante nuove conoscenze e rapporti che potrebbero proseguire pure nei mesi invernali.

Gemelli

L’estate 2022 dei Gemelli sarà senza dubbio all’insegna dell’amore e della bellezza. Se sei nato sotto questo segno le alte temperature ti renderanno ancora più frizzanti e gli stimoli per te non mancheranno. Gli altri resteranno conquistati dalla tua freschezza e simpatia, trovandoti particolarmente attraente e seducente.

I Gemelli in coppia vivranno un’estate in cui andrà in profondità, ritrovando la stabilità che in passato era stata persa nel legame con il partner. I single invece conosceranno l’importanza di creare un rapporto duraturo e stabile, conoscendo qualcuno che diventerà presto importante. Il segno con cui avrai l’intesa migliore sarà uno: l’Ariete!

Pesci

Agosto per i Pesci sarà il mese più emozionante e bello dell’estate. L’ingresso di Venere nel segno permetterà di superare qualsiasi problematica sia nei rapporti di coppia che nelle amicizie. A dare man forte a questo pianeta poi ci penserà Marte che invierà nuove energie positive, donando stimoli e passioni. Niente potrà più turbare i Pesci, che si sentiranno seduttivi e molto più decisi rispetto al solito.

Chi vive un rapporto di coppia supererà un’estate fantastica, con Mercurio che stimolerà la forza delle relazioni. I nati sotto questo segno si sentiranno finalmente coccolati e amati, con energie meravigliose, stati d’animo favolosi e fantasie d’amore che diventeranno realtà. Momenti di estrema dolcezza ed emozioni non mancheranno durante le vacanze. E i single? I Pesci appariranno nel corso dell’estate rassicuranti e solidi, attirando con vibes positive persone in cerca di rapporti importanti.

Cancro

Dalla fine di luglio sino a 10 agosto il Cancro vivrà settimane indimenticabili. Il segno, finalmente, vivrà quel calore e quell’amore che ha sempre sognato. Urano e Giove renderanno possibili gli incontri con le persone giuste, preparando la strada per un’estate meravigliosa. Sentimenti importanti e profondi sono alle porte!

I Cancro che sono in coppia riusciranno per la prima volta a svelare la loro sensibilità. Venere renderà i nati sotto questo segno empatici verso gli altri e verso le necessità del partner. I single avranno voglia di tenerezza e coccole. Gettata la maschera sarà molto più semplice fare conoscenze, conquistando gli altri grazie a un’alta dose di romanticismo.