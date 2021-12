Segni zodiacali e fasi lunari: quanto influiscono sul nostro umore?

I l cielo sotto cui siamo nate e i cicli lunari hanno un forte potere sul nostro umore e sul nostro carattere. Come ogni elemento naturale anche l’essere umano è inserito in un grande schema e non è esente da influenze esterne

Avrete sentito dire spesso che i segni zodiacali e le fasi lunari influiscono sul nostro umore. Pare che la posizione della Luna, del Sole e dei pianeti, possano incidere sul comportamento e i sentimenti delle persone. Come le maree, la pesca, la semina e il raccolto, anche l'uomo subisce l'influenza delle forze della natura. Anche senza accorgersene.

La posizione in cui si trovavano astri e pianeti nel preciso istante in cui siamo venute al mondo, ci influenzano per sempre. Secondo gli astrologi il nostro carattere, il modo in cui ci orientiamo e agiamo nel mondo, persino il destino, vengono decisi nel momento in cui facciamo il nostro primo respiro. Forse è una visione un po' estrema, ma in qualche modo l'astrologia influenza l'umore dell'essere umano.

L'influenza dei segni zodiacali

L'astrologia è da sempre una disciplina contestata e controversa. Si basa su ipotesi, non su verità scientifiche. Qualcuno ci crede, altri non la possono sentire nominare. Sta di fatto che è opinione comune pensare che i segni zodiacali ci influenzino.

Gli astrologi sostengono che ci sia una forte connessione tra il cielo sotto cui una persona nasce e la sua personalità. Stelle e pianeti possono imprimere un segno indelebile nel carattere dei nuovi nati. I movimenti degli atri poi possono ulteriormente influenzare decisioni, fortuna, incontri e umore. Per questo si tende a controllare l'oroscopo, per assicurarsi un buon allineamento planetare.

La verità è che il punto forza dell'astrologia è la vaghezza. Infatti, essa fornisce indicazioni in cui tutti possono rispecchiarsi, anche a prescindere dal proprio segno zodiacale. C'è un aspetto psicologico però che possiamo considerare: la suggestione. Il segno zodiacale e le caratteristiche ad esso connesse possono influenzare la persona in modo inverso. Convincendoci di avere qualità, pregi e difetti ben determinati ci spinge a sentirci e ad agire come se davvero queste caratteristiche ci appartenessero.

L'influenza della Luna

Come saprete, la Luna influenza l'agricoltura, le maree e molti altri fenomeni naturali. Il potere che questo satellite ha sulla Terra è materia di studio da migliaia di anni, già i popoli più antichi cercavano di coglierne i segreti. Pare anche l'uomo subisca le sue influenze.

In astrologia la Luna è il pianeta che indica l’inconscio e i lati più nascosti della personalità. La Luna rappresenta la sensibilità, stimola la fantasia e influenza l'umore e alcuni comportamenti legati all’emotività e alla spontaneità, più profondi e nascosti.

Nello zodiaco il ruolo della Luna e la sua influenza variano da segno a segno. In generale possiamo dire che il satellite trova la sua casa nel segno del Cancro, rendendo i nati del segno molto romantici, sensibili e passionali. La Luna influenza positivamente anche sull'umore di Toro, Capricorno, Scorpione, Pesci e Vergine.

La Luna nel segno

Il segno in cui si trova la Luna nel tema natale aiuta a conoscere la parte più profonda di se, l'inconscio, le cose che fanno stare bene e nutrono l'emotività. Infatti, essa quali sono i nostri comportamenti abituali, specialmente nel privato, e le nostre reazioni spontanee e istintive. Conoscere in quale segno si trova la nostra Luna ci rivela in quale area della vita ci sentiamo più a nostro agio.

Per calcolare il tema natale basta conoscere il luogo e il momento esatto della propria nascita. Su internet ci sono molti siti che in pochi secondi riescono a calcolare la carta astrale e permettono di scoprire dove di trova la nostra Luna.

Le fasi lunari

Segni zodiacali e fasi lunari hanno potere quindi? Leggendo e spulciando tra blog e siti di esperti possiamo dire la Luna ci influenza in due modi: in modo permanente, in base al tema natale e di giorno in giorno in base alle fasi lunari, a prescindere dal proprio segno zodiacale.

Ad esempio, durante la Luna Nuova si ha una fase carica di energia, buoni propositi e ottimismo. A seguire, si ha la Luna Crescente, uno dei momenti in cui ci sentiamo sicuri di noi e abbiamo voglia di condividere i nostri progetti e le nostre idee, di crescere e passare all'azione.

Durante il il Primo Quarto di Luna si ha il momento migliore per prendere delle decisioni importanti o fare delle scelte determinanti. Invece, la fase della Luna Piena è il momento della concretizzazione di tutti quei progetti e quelle idee portati avanti in precedenza.

Dopo Luna Piena, arriva la Gibbosa Calante, il ritorno alla quotidianità e della riflessione. Seguita dall'Ultimo Quarto, fase in cui si mettono in discussione le conclusioni a cui siamo giunti durante la fase di Luna Piena. Questo è solitamente un momento di crisi, che si assesta nella fase di Luna Calante in cui si fa il pieno di energie.

Ovviamente, tutti affrontiamo le fasi descritte. Da oggi cercheremo di fare caso alle fasi lunari per stabilire se effettivamente esiste una correlazione tra le due cose.

Impossibile dire quanto segni zodiacali e fasi lunari ci influenzino davvero. Possiamo informarci e poi cercare di confrontarci con i riscontri che ci offre la vita di tutti i giorni.