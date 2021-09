Quali sono i segni zodiacali che daranno il loro meglio in autunno?

N uove sfide, amori che riprendono vigore, incontri inaspettati: ecco cosa riservano le stelle nei mesi autunnali

In autunno cadono le foglie ma si riparte. Un ossimoro, forse, ma il periodo che segue l'estate ormai archiviata, porta con sé nuove sfide, novità, opportunità e buoni propositi influenzati dagli astri per tutti i segni dello zodiaco. Questo è il momento di concretizzare nuovi progetti, di farsi percorrere da linfa energica, di tornare al lavoro, fare scelte importanti e pianificare (senza stressarsi troppo con le manie organizzative) l'anno che verrà. L'autunno è il vero capodanno per molti. Cosa accadrà quindi sino al 21 dicembre? Ecco cosa suggeriscono le stelle per i segni zodiacali in autunno.

Ariete

Tra i segni zodiacali in autunno a ripartire con forza troviamo l'ariete. Secondo gli astrologi, i mesi di settembre e ottobre saranno per sotto il segno dell'Ariete, carichi di emozioni potenti. Chi vive una relazione stabile, la vedrà rafforzarsi, chi, invece, ha appena intrapreso una frequentazione, godrà di serenità e momenti di dolcezza. Sarà in campo professionale che occorrerà essere carichi e presenti per ripartire nel modo giusto e raggiungere tutti gli obiettivi.

Gemelli

Un autunno che darà soddisfazioni in campo sentimentale per i nati sotto il segno dei Gemelli ma che dovrà necessariamente essere preso come un periodo per fare i conti. Con la calcolatrice e con se stessi, sul lavoro. Se le relazioni andranno a gonfie vele, con momenti di grande slancio e armonia di coppia, con rapporti che ritroveranno entusiasmo e voglia di ripartire, gli affari subiranno un piccolo contraccolpo. Potrebbe nascere qualche insoddisfazione per progetti che non sono ancora decollati, e difficoltà finanziarie transitorie, dalle quali saprete riprendervi.

Cancro

Il segno del Cancro è tra i segni zodiacali in autunno ad essere baciato dalla fortuna in molti ambiti. Sia in famiglia che sul lavoro, nonostante le spese da affrontare siano tanto, ci saranno vere e proprie sorprese. Incontri amorosi che non avevate messo in preventivo, e svolte professionali attese da parecchio tempo, potrebbero finalmente palesarsi.

Leone

Sarà un autunno caldo e passionale per i nati sotto il segno del Leone. L’amore è al centro dei prossimi mesi, sia per chi è single, che per chi vive una relazione duratura o appena iniziata. Incontri interessanti all'orizzonte per chi cerca l'anima gemella, e rapporti idilliaci per chi vive un rapporto di coppia consolidato. Lo stress e i problemi sul lavoro che hanno caratterizzato il periodo pre vacanziero saranno un lontano ricordo, perché la ripartenza darà subito buoni frutti positivi.

Bilancia

Nuove sfide ed opportunità per il segno della Bilancia. Tra i segni zodiacali in autunno ad avere maggiori cambi di rotta sul lavoro saranno proprio loro. Promozioni, cambi di mansione, avanzamenti di carriera e nuovi progetti da realizzare lasciando fuori dall'uscio ansia da prestazione e tensione. Saranno proprio queste le insidie da tenere a debita distanza. affrontare tutto, anche il lavoro, senza lasciarsi travolgere dallo stress.

Scorpione

In amore si accende la passione travolgente, sul lavoro è necessario decidere il da farsi. L'autunno per i nati nel segno dello Scorpione sarà interessante e stimolante. In campo affettivo potremmo parlare di una "nuova primavera" ma non sarebbe adatto! Dal punto di vista sentimentale, infatti, ci saranno incontri stimolanti e i rapporti assopiti riprenderanno vigore. In campo professionale, invece, le stelle ci dicono che forse è tempo di cambiare? Chi da tempo ha dubbi sul proprio futuro lavorativo ed ha perso la motivazione, dovrà riflettere sul futuro.

Acquario

Tra i segni zodiacali in autunno a dover riflettere sull'amore, troviamo l'Acquario. I mesi a venire saranno quelli della riflessione, delle decisioni e delle frequentazioni giuste da saper riconoscere. Lavoro e finanze, allo stesso modo, andranno rivalutati: occorre stabilità per il nuovo anno, e questo è il momento giusto per porne le basi.

Pesci

Un segno zodiacale intenso che vivrà un autunno carico di emozioni e nuovi progetti che daranno ossigeno ai nati sotto il segno dei Pesci. Saranno mesi pieni di cose belle e soprattutto inattese sia nella sfera professionale e soprattutto sentimentale.

Autunno 2021: i segni più in difficoltà

Se quelli elencati sono i segni zodiacali in autunno più fortunati, ce ne sono quattro che, invece, arrancheranno maggiormente nei mesi a venire. Uno tra questi, secondo gli astri, sarà il Toro. Difficoltà e settimane complicate attendono i nati in Toro, sia sul lavoro che in coppia dove le tensioni rischiano di far crollare tutto quanto. Allo stesso modo la Vergine, che si troverà a fronteggiare periodi di forte ansia e agitazione. Parole d'ordine: resistere. Gli obiettivi potranno sembrare irraggiungibili, ma non perdete calma e concentrazione.

Tra i segni zodiacali in autunno ad arrancare troviamo i nati sotto il segno del Sagittario che dovranno liberarsi da relazioni tossiche e da persone negative, sia nella sfera professionale che nei rapporti interpersonali. In autunno per i nati nel segno del Capricorno, i rapporti di coppia potrebbero vivere momenti di forte crisi. Convivenze e matrimoni in bilico hanno bisogno di pilastri solidi su cui poggiare.