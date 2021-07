Segni zodiacali e manie: quali sono le tue ossessioni?

O gnuna di noi ha le sue ossessioni e alcune di queste potrebbero essere influenzate dal segno zodiacale oltre che dai tratti della nostra personalità. Dicci che segno sei e ti riveleremo la tua ossessione più profonda.

Le manie dei segni zodiacali sono reali? Davvero la luna e la posizione delle stelle sul nostro tema natale possono influenzare i nostri bisogni e i nostri piaceri? Se ami l’astrologia e ti piace scoprire qualcosa di te attraverso le interpretazioni dei segni, ecco qualcosa su cui riflettere.

Queste indicazioni sono improntate alla conoscenza di se stesse, e vanno presi come tali: indicazioni e basta. Eccoti i segni zodiacali e le loro ossessioni, nella speranza di regalarti un sorriso o spunti di riflessione interessanti.

Manie dei segni zodiacali: Ariete

Da quando hai scoperto i meccanismi dell’Ariete, ti senti un po’ frustrata. Ebbene sì, perché nessuno deve dirti come devi essere. L’Ariete è fatto così: coraggioso, pronto ad assumersi rischi e responsabilità, pronto a lanciarsi in ogni scoperta con grinta.

Forse è proprio per questo che la sua mania è… se stesso. Ossessionata dall’essere il numero uno, la donna Ariete è abituata a comandare e se la cava egregiamente. A patto che non ne faccia una malattia.

Manie dei segni zodiacali: Toro

Un altro segno zodiacale che conosce se stesso meglio di chiunque altro, e te lo fa capire con un semplice sguardo. A differenza dell’Ariete, però, le manie del Toro sono più incentrate sui suoi averi.

Sei una persona concreta e pratica, e se c’è una cosa che ami… È guadagnarti le cose belle che ti circondano. Potrebbero essere scarpe, abiti, ma anche viaggi o libri. Che importa? L’importante è che siano tuoi e solo tuoi!

Manie dei segni zodiacali: Gemelli

Di tutti i segni zodiacali, probabilmente i Gemelli sono i più ossessionati dalla possibilità di trovare connessioni e relazioni nelle persone che li circondano. Per te che sei un’esponente dei Gemelli, famiglia, amicizia, amore significano molto, anzi, tutto.

Hai un bisogno viscerale di conoscere nuove persone, incontrare spiriti affini e creare nuovi legami. Non sei ossessionata dall’anima gemella, o meglio, non solo!

Manie dei segni zodiacali: Cancro

Il segno del Cancro è tra i più protettivi e generosi dell’intero parco zodiacale. Va da sé che la sua mania è quella di rendersi utile, sempre e comunque. Indipendentemente dal fatto che qualcuno glielo abbia chiesto.

Pur essendo schietta e trasparente su ciò che ti piace e ciò che non è nelle tue corde, sei una donna pronta a farsi in quattro per aiutare un amico o un parente in difficoltà. Hai un cuore immenso e non hai paura di usarlo!

Manie dei segni zodiacali: Leone

I’ve got the power! Il Leone sa quello che vuole e come ottenerlo. Animale sociale per antonomasia, si distingue da tutti gli altri segni per la sua mania di protagonismo, che piaccia o meno. Se non sei al centro dell’attenzione, lo diventerai presto o proverai una strana sensazione di insoddisfazione.

La tua ossessione è quella non solo di ricevere attenzione, ma anche di piacere. Dove questa ti porterà, sarai tu a deciderlo.

Manie dei segni zodiacali: Vergine

Se hai paura di consegnare un lavoro che non è perfetto al 100%, sottoponilo all’attenzione di una Vergine. Ordine, disciplina, pulizia e perfezionismo. Le manie dei segni zodiacali sono spesso particolari, ma una Vergine si distingue da tutti gli altri perché sa quello che vuole.

Soprattutto, è convita di poterlo fare solo lei. Perché la perfezione non è un sogno, ma un obiettivo concreto.

Manie dei segni zodiacali: Bilancia

La mania della Bilancia è quella di pensare troppo. Quando la vita non offre opportunità perfettamente paritetiche o equilibrate, la Bilancia si sente privata del suo habitat naturale: il karma.

Non si può sempre controllare ogni capriccio del destino. Quello che è sicuro, però, è che tu, brava Bilancia, ci proverai lo stesso.

Manie dei segni zodiacali: Scorpione

Ciao Sergente Scorpione, grazie per la tua attenzione e scusaci del disturbo. Lo so che non apprezzi chi ti dice come sei, ma tra le manie dei segni zodiacali la tua è proprio quella della fiducia.

Sei una persona complicata, ma arrivare al tuo cuore significa trovare un tesoro. Lealtà e fiducia sono la tua moneta, a patto che le persone siano alla tua altezza.

Manie dei segni zodiacali: Sagittario

Sui manuali di astrologia si afferma che il Sagittario è il segno del viaggiatore per eccellenza. A nostro avviso, il Sagittario non viaggia solo fisicamente, ma anche mentalmente.

Le sue frecce sono scoccate nello spazio ed è difficile capire la loro destinazione. Spesso, è difficile capire la destinazione del Sagittario stesso, perché il suo è un viaggio non solo fisico, ma anche spirituale.

Manie dei segni zodiacali: Capricorno

C’è chi dice che il Capricorno sia ossessionato dal successo nella vita. In parte, è vero. Questo segno di terra è pratico e concreto, e non ama girare intorno alle cose.

La vera ossessione del Capricorno, però, è la felicità su questa terra. Il che significa che il benessere economico e psicofisico saranno anteposti ad ogni altra priorità.

Manie dei segni zodiacali: Acquario

Dove vai, Acquario? Tira fuori la testa dalla sabbia! Tra le ossessioni di questo segno zodiacale troviamo il bisogno di non uscire mai dalla propria comfort zone.

Che cosa significa? Significa che sperimentare nuove cose può essere una sfida più dura di quanto non sia per gli altri segni zodiacali.

Manie dei segni zodiacali: Pesci

Inguaribile romantica o attivista che sogna di vivere in un mondo migliore, e lavora attivamente per costruirselo? Qualunque tipo di Pesci tu sia, hai qualche difficoltà a rimanere con i piedi per terra.

Il tuo potenziale è illimitato, ma il tuo problema è quanto sia difficile per te concentrarti su un singolo obiettivo alla volta.