Questi sono i segni zodiacali più propensi a infrangere le regole

N on tutti i segni zodiacali sono uguali, e sebbene perfino Paolo Fox inviti a prendere l’astrologia come un grande gioco, a volte è bello farsi quattro risate con le amiche su quali siano i segni zodiacali più spericolati

Lo sai che esistono alcuni segni zodiacali più pericolosi di altri, o almeno così si dice in giro? E a dirlo non siamo noi, ma addirittura l’FBI. È una notizia naturalmente falsa, ma dovreste vedere la vostra faccia in questo momento. Naturalmente questo “report” del Federal Bureau of Investigation andrebbe preso con le pinze.

Approfittiamone per farci quattro risate sui segni zodiacali che sono più propensi a infrangere le regole e, a quanto pare, la legge. Naturalmente prendiamo tutto come un bel gioco e approfittiamone per divertirci un po’ con i segni zodiacali, così scherniti e al tempo stesso così soddisfacenti!

I segni zodiacali a cui piace infrangere la legge

La notizia di un report dell’FBI che classificava i segni zodiacali più pericolosi puzzava di fregatura già quando aveva cominciato a diffondersi, ma naturalmente è impossibile resistergli. E quindi siamo andati a cercare qualche informazione a riguardo per far sapere alla nostra migliore amica che il suo segno è quello è il medesimo dei peggiori criminali sulla piazza internazionale.

Secondo il falso report, si sarebbe partiti dai quadri astrali dei serial killer più famosi e pericolosi della storia per individuare dei modelli comportamentali nello zodiaco. Non ci serviva l’FBI per capire di doverci tenere alla larga dai Cancro, ma a quanto pare sono loro a vincere il trofeo del segno zodiacale più pericoloso in assoluto.

Le “evidenze” dimostrano che i repentini cambi umorali di questo segno sono la rampa di lancio perfetta per commettere un crimine non premeditato. Forti del trasporto con cui vivono l’amore, la passione e la gelosia, i Cancro non andrebbero affatto sottovalutati. OJ Simpson era un Cancro.

Segue lo Scorpione, che sempre secondo questo introvabile report (beh, per il semplice fatto che non esiste) sarebbe incline agli atteggiamenti sadici. Il terzo segno zodiacale più pericoloso sarebbe invece il Sagittario, dotato di grande propensione al furto.

Basta fare un po’ di ricerca su internet per scoprire che, tutto sommato, ce n’è per tutti. Le Vergine sarebbero ottime hacker, mentre le Bilancia sarebbero più propense ai reati di corruzione. Naturalmente il Capricorno sarebbe invece il segno zodiacale per antonomasia dei migliori esponenti della criminalità organizzata.

L’inferno non conosce furia simile a quella di uno Scorpione

Adesso che abbiamo interpellato una vecchia fake news (molto divertente, però), andiamo a interrogare gli astri e chiedere loro di indicarci i segni zodiacali più pericolosi. Magari non sarà una coincidenza, ma anche questa volta lo Scorpione si aggiudica il podio come segno zodiacale più “incline a infrangere le regole”.

Lo Scorpione medio ha una mente fredda e calcolatrice, le idee chiare e un approccio reazionario alla vita e allo status quo. Lo stesso status quo che, se non può dominare, allora combatterà fino alla fine dei suoi giorni.

Secondo gli astrologi gli Scorpioni amano entrare in conflitto e far valere le loro idee. Per quello in cui credono non c’è davvero litigio abbastanza forte da farli desistere. Ecco perché questo è il segno che ha dichiarato lotta senza quartiere alle regole di buona convivenza e non ha paura di dire la sua. Sempre secondo gli astri, molti Scorpioni avrebbero un talento naturale per individuare le debolezze altrui – così come sono bravissimi a individuare le proprie.

I segni zodiacali più pericolosi: il Capricorno

Se litigare con uno Scorpione è terribile, neanche il Capricorno arrabbiato ti piacerà particolarmente. Con il loro atteggiamento serio e compunto è difficile vederli perdere le staffe, ma quando accade è bene correre ai ripari.

I Capricorno sono concentrati e infaticabili, e se difficilmente serbano rancore, prima che la loro rabbia passi si saranno già fatti terra bruciata intorno. Il più delle volte non si rendono neanche conto della crudeltà chirurgica con cui si buttano a capofitto in una discussione. Quello che invece noterai da subito, è il modo in cui un Capricorno di cui hai perso la stima ti guarda con disinteresse.

Sentimenti ed emozioni sono tabù per il Capricorno, che a differenza dello Scorpione non ama disquisire o dare un nome a quello che si porta dentro. Tuttavia, non c’è bisogno di dare un nome preciso alle cose per spazzarle via con la forza della volontà.

A dire la verità, basta dare il giusto assist e qualsiasi segno zodiacale diventerà un ottimo pericolo pubblico. Ecco perché conoscere lo zodiaco è così divertente e, talvolta, interessante: non si finisce mai di imparare sui profili di chi ci circonda. Per esempio, questa lista non sarebbe affatto completa se non menzionassimo anche il Cancro, maestro distruttore di regole e confini capace di grandi riflessioni e protezione sconfinate. Al tempo stesso, imperatore incontrastato della parolina crudele nel momento più adatto a tagliare le gambe all’interlocutore.