Segni zodiacali e professioni: a ognuno il suo mestiere ideale

L o Zodiaco dice molto su di te e sulle tue inclinazioni, anche su quelle che riguardano il lavoro. Scopriamo insieme quali sono le professioni che più si addicono al tuo segno e alla posizione delle stelle del giorno in cui sei nata

Gusti, attitudini e inclinazioni. Segni zodiacali e professioni si muovono spesso insieme, determinando le qualità di ognuna di noi anche nella vita lavorativa. La posizione delle stelle del giorno in cui sei nata potrebbe aiutarti a trovare la giusta attività per te, soprattutto in un periodo nel quale siamo naturalmente portate ad accettare tutto quello che ci viene offerto.

Ascoltare lo Zodiaco potrebbe comunque sembrarti bizzarro, ma presto scoprirai che può essere un valido aiuto per farti imboccare la giusta direzione e farti trarre soddisfazione anche da una professione faticosa. In più, potresti scoprire che il lavoro legato al tuo segno zodiacale è lontano anni luce da quello che stai svolgendo in questo momento. Sei pronta a lasciarti sorprendere? Partiamo!

Ariete

Le nate sotto il segno dell'Ariete sono istintive, caparbie e sanno mettersi in gioco. Non sono portate per il lavoro subordinato e svolgono in maniera eccellente la professione politica. Sono anche portate per lo spettacolo, perché svolgono tutto con la massima dedizione e professionalità.

Se sei nata tra marzo e aprile, allora, non sei adatta per i lavori dipendenti perché tendi a imporre la tua opinione con una certa sicurezza, condizione che ti porta spesso a scontrarti con i tuoi superiori. Sei invece perfetta per le attività individuali, nelle quali sai dare il meglio di te.

Toro

Arredatrice, scenografa, designer. Queste sono tutte professioni che ti si addicono se sei nata sotto questo segno, poiché sei dotata di un senso estetico unico nel suo genere. Sono adatti a te tutti i lavori che esprimono creatività, compresi quelli manuali.

Gemelli

Sei una viaggiatrice, una persona carica di risorse che ama mettersi in gioco in ogni occasione. Il tuo lavoro ideale è quindi legato a un'attività che non ha una collocazione fissa. Puoi puntare al settore del turismo avendo la certezza di ottenere un grande successo, ma puoi anche eccellere nel campo delle traduzioni e delle pubbliche relazioni.

Cancro

Se sei una Cancro, allora la tua qualità più spiccata è l'empatia. Puoi lavorare con successo nel mondo dell'assistenza familiare ma anche della psicanalisi. Ami i ritmi pacati e non sei di certo una lavoratrice instancabile, ma la tua capacità di ascolto supera ogni altra tua attitudine. Sei portata per l'insegnamento e per stare sempre a contatto con i più giovani, per guidarli nel loro percorso di vita.

Leone

Musica e spettacolo sono gli ambiti che maggiormente si addicono alle tue caratteristiche. Sei espansiva e ti piacciono i ruoli da protagonista, quindi potresti essere perfetta anche per il contatto con il pubblico nel settore commerciale e turistico. Queste tue qualità fanno di te un'ottima organizzatrice di eventi, di qualunque entità.

Vergine

Se sei della Vergine, allora sei la persona adatta per lavorare in squadra. La tua attenzione e la tua predilezione per la cura dei dettagli potrebbero fare di te un'artigiana di grande pregio. Le attività manuali sono quelle verso le quali devi dirigerti per sfruttare al massimo le tue potenzialità.

Bilancia

Quasi per una strana ironia della sorte, le nate sotto il segno della Bilancia sono particolarmente portate per le professioni che hanno a che fare con la legge. Ti esprimi bene anche nel settore del marketing e del commercio. Sei attratta dal mare, quindi un lavoro nell'ambito della navigazione potrebbe davvero fare al caso tuo.

Scorpione

Hai una mente sopraffina, lavori con dedizione e impegno. La tua professione ideale è quella del medico ed eccelli particolarmente nella chirurgia. Lavori con passione e sei un punto di riferimento per tutti, quindi sei speciale nel guidare e rassicurare i pazienti. Questo tuo essere così integerrima potrebbe anche condurti verso la carriera militare.

Sagittario

Se sei nata sotto questo segno, ami la vita all'aria aperta e quindi potresti essere adatta per un lavoro che abbia a che fare con lo sport. Ami i lavori che ti permettono di interagire con le persone perché sei un'ottima ascoltatrice e sai essere amichevole con tutti.

Capricorno

Le Capricorno sono laboriose e parsimoniose. Se sei nata tra dicembre e gennaio, il lavoro a contatto con la terra è quello che sviluppa al meglio le tue qualità. Sei portata per l'agricoltura e per la silvicoltura e per tutto quello che ha a che fare con la natura. Queste tue capacità possono essere riversate anche nell'insegnamento.

Acquario

Certamente tra i segni più difficili da inquadrare in campo lavorativo, le Acquario non sono solite intraprendere delle strade professionali tradizionali, anche andando a scontrarsi in situazioni in cui qualsiasi altro segno zodiacale mai e poi mai si troverebbe implicato. La tua potrebbe quindi essere una carriera insolita, magari in aviazione o nel campo dell'ingegneria marina.

Pesci

Il lavoro subordinato non è quello che meglio si sposa al mondo magico dei Pesci, che invece preferiscono muoversi senza orari e senza troppe regole imposte. Se sei nata con le stelle in questo segno, allora devi svolgere un'attività che ti consenta di sognare e di pensare liberamente. Sei anche attratta dal mare, quindi una professione legata alla navigazione potrebbe darti grandi soddisfazioni.