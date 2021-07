V uoi raccontare un tuo segreto ma non sai se puoi fidarti? Le stelle ti aiutano a identificare i segni zodiacali più affidabili per capire con chi puoi confidarti senza paura.

Hai un segreto da condividere ma non sai a chi dirlo? Punta sull’oroscopo: ci sono segni zodiacali riservati che rendono alcune persone più adatte a mantenere i segreti, oltre ai profili astrali più leali nelle amicizia, potresti

Quando vuoi raccontare una cosa intima e personale, infatti, hai bisogno di poterlo fare con qualcuno che non rivelerà ad altri il tuo segreto e, magari, che non ti giudicherà. Se a queste caratteristiche, poi, si aggiunge anche la giusta dote di empatia e di consigli, hai l’identikit del confidente perfetto. Va bene, forse la perfezione non esiste, ma rimane importante scegliere con cura la persona con cui confidarti.

Oltre al rapporto che vi lega, puoi anche fare riferimento alle caratteristiche legate agli astri, secondo cui sono almeno cinque i segni zodiacali riservati che sono perfetti per mantenere i segreti.

Scorpione

C’è un motivo per cui lo Scorpione è il “principe” dei segni zodiacali riservati: le persone nate tra il 23 ottobre e il 22 novembre, infatti, tendono a essere piuttosto misteriose e molto passionali.

Prendono molto sul serio il patto di confidenza che si instaura nel momento in cui riveli loro un segreto. Un segreto per una persona del segno dello Scorpione, è sacro e non verrà mai rivelato. Questo cosa significa? Che se ti confidi con una persona Scorpione, puoi stare certa che manterrà il riserbo su quanto appreso anche nel caso in cui il vostro rapporto si deteriori.

Poiché sono misteriosi e tanto riservati, è più difficile che siano loro a confidarti i loro segreti, ma se lo fanno, si aspettano che, a tua volta, mantenga il massimo riserbo, per sempre.

Proprio per le loro caratteristiche, gli Scorpione sono degli ottimi investigatori e hanno un intuito incredibile.

È quindi probabile che siano in grado di scoprire i tuoi segreti anche senza che tu glieli dica. In ogni caso, può farti piacere che i nativi dello Scorpione sono davvero i migliori custodi dei tuoi segreti, proprio perché sono il numero uno tra i segni zodiacali riservati.

Bilancia

Anche la Bilancia è tra i segni zodiacali riservati cui puoi tranquillamente raccontare i tuoi segreti con la certezza che non verranno mai raccontati ad altri. I nativi della Bilancia (23 settembre - 22 ottobre), sono particolarmente adatti a mantenere il segreto su quanto viene loro raccontato. Lo fanno principalmente come forma di rispetto che hanno verso gli altri e anche verso sé stessi.

Ottimi confidenti, sono anche particolarmente utili perché sono in grado di dare consigli, di offrire una prospettiva diversa e di mantenere i segreti anche per tutta la vita.

Essendo tendenzialmente pacifici – o meglio, tendono a cercare di rendere la vita più facile, a loro stessi e agli altri – le persone della Bilancia preferiscono mantenere grande riserbo sulle proprie questioni personali, risultando in questo modo molto misteriosi.

Pesci

I Pesci sono tra i segni zodiacali riservati e più affidabili che ci siano. Non solo le persone nate tra il 20 febbraio e il 20 marzo sono estremamente rispettose. Sono anche dotate in abbondanza di sensibilità, qualità che le rendono in grado di comprendere gli stati d’animo delle persone.

In più, la loro capacità di essere empatici è tale da portarli a trattare con discrezione ogni singola parola. Non è meglio infatti, raccontare i tuoi segreti a qualcuno che si mostra comprensivo, in grado di dare consigli? Ecco, i Pesci sono così, oltre a rivelarsi veri custodi esemplari.

Acquario

Sorpresa di trovare l’Acquario tra i segni zodiacali riservati capace di mantenere i segreti? Sì, hai ragione, a differenza dei precedenti, non è il valore del rispetto che rende i nativi di questo segno (21 gennaio - 19 febbraio) i migliori confidenti.

Generalmente, infatti, le persone nate sotto il segno dell’Acquario preferiscono restare in disparte e non in mezzo alla gente. Osservano attentamente le persone e riescono in questo modo ad imparare a conoscere i gesti e il modo di pensare.

La consapevolezza di quanto sia importante non interferire nella vita altrui li porterà a non raccontare in giro quanto sentito. Ecco perché puoi tranquillamente confidarti con una persona dell’Acquario senza troppe paure, soprattutto se avete un rapporto stretto.

Se a confidarsi con loro è una persona alla quale tengono, infatti, gli Acquario diventano estremamente riservati.

Capricorno

Ultima sorpresa: anche il Capricorno è presente nella selezione di segni zodiacali riservati che li rende bravi a custodire i segreti. Nonostante l’apparenza data da un’indole parecchio diffidente, i nativi del segno del Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio) sono indicati per mantenere i segreti altrui.

Nascondono infatti una serietà tale da prendere sul serio quanto gli viene affidato e lo fanno anche a distanza di tempo, mostrandosi leali.

Magarti, una volta a conoscenza di un dato segreto, una persona Capricorno potrebbe chiederti aggiornamenti sugli (eventuali) sviluppi o darti la sua opinione (magari anche se non la chiedi). Tuttavia, se chiedi discrezione, puoi stare tranquilla: verrà rispettata.