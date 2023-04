Semplice, naturale ed elegante: scopri la clean girl nail

S e fai dello stile sobrio, elegante ed essenziale il tuo cavallo di battaglia, non puoi farti sfuggire la tendenza del momento. Le clean girl nails sono perfette per le donne che faticano a curare la manicure e non amano destreggiarsi con gli smalti

Puoi provare le french o l'effetto cromato oppure puoi sbizzarrirti con i colori più in voga, ma puoi anche fare del minimalismo il tuo cavallo di battaglia, senza perdere la tua eleganza e il tuo charm. Con la clean girl nail sarai glamour e alla moda: scopri la tendenza del momento (e come replicarla).

Clean girl nail, la manicure si fa basic

Non serve uno stile eccentrico o frou frou. Non servono troppi fronzoli né bisogna impazzire per gli abbinamenti di colore. Spesso, infatti, mettere in accordo smalto e outfit si rivela un’ardua impresa. Con le clean girl nails non sarà più un problema: scopri la manicure in tendenza già gettonatissima su TikTok.

Se ami il make up effetto nude, anche delle clean girl nails non potrai proprio fare a meno. I look all’insegna dell’essenzialità sono sempre più amati e chi dice che non puoi splendere con uno stile basic? Bastano pochi dettagli per lasciare un segno, esaltare la tua bellezza ed essere impeccabile in ogni occasione. Se vuoi replicare unghie dallo stile acqua e sapone, devi assolutamente provare la tendenza della primavera 2023. Dimenticati glitter, paillettes e tonalità fluorescenti. Non serve uno stile appariscente per essere stilosa. Pulite, raffinate, semplici e perfette per ogni occasione: se per andare in ufficio preferisci uno stile soft, le clear girl nails sono quello che ci vuole. Ma non rinunciarci neppure se ti prepari per il party che aspetti da mesi. Insomma, sono la manicure giusta per ogni momento, adatte sia alla routine di tutti i giorni sia per le serate più speciali, da abbinare a un look casual e sportivo ma anche a un abito più elegante. È una nail art minimal e delicata che sui social sta già collezionando milioni di like. È naturalezza ed eleganza al contempo: ti basta provarla per innamorartene.

Realizza delle clean girl nails a regola d’arte

Per replicarla con successo ti basta seguire pochi e semplici passaggi. Si tratta di una manicure adatta in particolare a chi sfoggia unghie naturali, preferibilmente corte e dalla forma arrotondata. Se non fai a meno della ricostruzione unghie dall’estetista, scegli però la forma più soft e discreta. Lo smalto trasparente può essere sostituito da colori rosati o dal beige. Prova anche il color pesca o albicocca e non puoi fare a meno del rosa antico né del bianco latte. French, tonalità sgargianti o applicazioni maestose sono da dimenticare. E ricordati che il finish deve essere sempre lucidissimo.

Insomma, se non hai il tempo necessario per prenderti cura della tua manicure, le clean girl nails sono perfette per te, perché a bassa manutenzione e facili da gestire. L’ideale anche per le donne che in fatto di unghie non sono dotate di grande praticità. Insomma, per farle non devi essere un’esperta di manicure. Non solo: se ami il gusto sobrio ma non vuoi perdere quello tocco chic che ti contraddistingue, la moda lanciata da TikTok è perfetta per le tue unghie.

Per ottenere il risultato migliore, le tue unghie devono essere sane e curate, regolari e omogenee. Il punto forte della manicure esplosa su TikTok è la naturalezza. Quindi, pulisci con cura le tue unghie: limale e rimuovi le cuticole. Basta poco per renderle le vere protagoniste della nail art del momento. Se vuoi dare libero sfogo alla tua creatività, non rinunciare ad alcune versioni più originali. Prova, per esempio, piccoli adesivi da applicare su un'unghia. In alternativa, opta per mini glitter o disegni come un cuoricino o una stellina.