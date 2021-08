P ronta a risolvere i crimini più intricati ed efferati? Metti alla prova le tue doti da detective con queste 5 serie tv crime

Se il pericolo è il tuo mestiere, le serie tv crime sono il tuo pane quotidiano. Indagini contorte, detective che sondano i misteri più oscuri e casi talmente difficili da sembrare dei rompicapo.

I gialli da sempre appassionano milioni di persone, sin da quando il genere è diventato uno dei più amati in letteratura. Oggi le serie tv crime rendono questo mondo sempre più reale e se è quel che fa per te, non puoi perderti i grandi capolavori che ti presentiamo qui.

Sherlock

In dieci anni e quattro stagioni (forse cinque, o almeno è quel che i fan sperano) Benedict Cumberbatch è riuscito a dar vita all'iconico Sherlock. Sì, proprio lui: l'eccentrico protagonista dei celeberrimi romanzi di Sir Arthur Conan Doyle, ma riproposto ai nostri giorni.

Sherlock ha riportato in auge il giallo più "classico" ed è una delle serie tv di genere crime che ha avuto più successo in assoluto negli ultimi anni. Beh, il detective protagonista non ha bisogno di presentazioni: lavora come consulente per Scotland Yard, a Londra, ed è un genio talvolta incompreso. Non proprio la persona più accomodante che esista, ma per il suo grande talento e intuito gli si perdona proprio tutto.

Al suo fianco l'immancabile Dr. John Watson (interpretato da un eccelso Martin Freeman), non una semplice "spalla" ma un grande amico. L'unico che riesce a stargli vicino senza impazzire del tutto!

Fargo

Se di serie tv crime si parla, non possiamo escludere dal nostro elenco Fargo. Un vero e proprio "caso" che l'ha resa non solo tra le più popolari del genere, ma anche una delle più premiate (Emmy, Golden Globe).

Uscita nel 2014 e attualmente ancora in produzione, con quattro stagioni per un totale di 41 episodi, Fargo è una serie antologica ispirata all'omonimo film dei fratelli Cohen del 1996 ed è ambientata tra le montagne del Minnesota.

Una location che si presta bene alle storie affrontate, che di per sé sono interessanti e davvero accattivanti. Personaggi ambigui che mettono in discussione qualsiasi principio e che ti trascinano in un vortice di cruda e spiazzante umanità.

Essendo una serie antologica, ciascuna stagione ha un arco narrativo che si conclude con l'ultimo episodio. La prima ruota attorno alla figura del malvivente Lorne Malvo e dell'ordinario assicuratore Lester Nygaard, coinvolto in un piano efferato. La seconda, invece, racconta la storia del giovane agente Lou Soverson, impegnato nelle indagini su una famiglia mafiosa, mentre la terza stagione si incentra su una coppia di fidanzati che decidono di cambiar vita...organizzando un furto. L'ultima, infine, racconta di due fazioni criminali - gli italoamericani e gli afroamericani - che scendono a (discutibili) patti per spartirsi gli affari nella città di Kansas City.

Dexter

Un tecnico di laboratorio della scientifica di Miami, fidanzato innamorato e affettuoso fratello. Una persona normale, quasi ordinaria (e noiosa), se non fosse che...beh, per scoprirlo devi guardare Dexter (se non lo hai già fatto).

Per gli amanti delle serie tv crime, Dexter rappresenta una pietra miliare assolutamente da non perdere. Otto stagioni che hanno appassionato il pubblico con una storia che ha dell'incredibile. Immagini forti ed estremamente crude che portano alla luce una delle personalità più contorte e controverse che siano mai apparse sul piccolo schermo.

Dexter Morgan vive dietro una maschera di apparente tranquillità, dietro la quale si cela uno degli uomini più spietati che tu possa anche solo immaginare. La cosa incredibile è che tutto ciò che fa, risponde a una sorta di codice di giustizia al quale tiene moltissimo. Insomma, assolutamente da vedere.

Mindhunter

Se al genere crime aggiungi l'ambientazione vintage e i fatti-realmente-accaduti, ottieni Mindhunter. Una serie tv che vale la pena di vedere, ispirata al libro Mind Hunter: Inside FBI’s Elite Serial Crime Unit, scritto da Douglas e Olshaker e incentrato sulla figura del profiler.

Oggi siamo abituati a detective preparatissimi che si servono di scienza e tecnologia, ma anche psicologia, per risolvere crimini difficilissimi, risalendo al profilo del criminale a partire da indizi e prove. I profiler, però, non esistono da sempre e Mindhunter ci mostra proprio come nascono queste figure che, nel giro di pochi decenni, hanno cambiato per sempre il significato di "indagine".

I protagonisti nello specifico sono i due agenti dell'FBI Bill Tench e Holden Ford, coadiuvati dalla professoressa Wendy Carr in un progetto inedito: intervistare i più famosi assassini pluriomicidi per cercare di comprendere a loro mente. Da qui emerge per la prima volta la figura del serial killer. Il resto è storia.

True Detective

Ultima (ma non per importanza) una delle serie tv crime più acclamate di sempre: True Detective è un vero e proprio gioiello di questo genere, merito dell'ideatore Nic Pizzolatto che ci ha donato un capolavoro di inestimabile valore.

True Detective è una serie antologica e ognuna delle tre stagioni ha protagonisti diversi, impegnati a risolvere casi che più intricati non si può. Acclamata da pubblico e critica in particolare la prima stagione, interpretata magistralmente da Matthew McCounaghey e Woody Harrelson, che ha dato nuova linfa al genere crime e investigativo con i suoi toni cupi, le ambientazioni rurali e un fascino che l'ha resa uno dei cult imperdibili per gli amanti del giallo.