L a vera priorità sei tu. Partendo da questo mantra, fermati e dedica anche solo pochi minuti al giorno per mettere a fuoco e in pratica questo pensiero. Tutto - o quasi - risulterà più semplice da affrontare

Le piccole sfide di tutti i giorni mettono alla prova chiunque. Una pagina d'agenda fitta di impegni, l'elenco di scadenze, dal pagamento delle bollette alle call di lavoro: è un attimo dimenticarsi di respirare e andare in crisi.

Ma superare questi stati di negatività che non aiutano, anzi ci privano, degli strumenti necessari (e a nostra disposizione) per affrontare le piccole ansie quotidiane è possibile. Il primo passo? Guardarsi allo specchio e iniziare a prendersi cura di sé.

Ritrovati con la meditazione

Bastano cinque minuti al giorno da sottrarre allo scroll dei feed social per ritrovarsi con la meditazione.

Siediti a gambe incrociate sul pavimento (ma anche su un cuscino o su una sedia). Mantieni la schiena dritta e chiudi gli occhi. Fai la cosa più naturale del mondo: respira. Ma tieni l'attenzione sul movimento prodotto dal tuo addome. Acquisisci consapevolezza delle tue inspirazioni ed espirazioni. Approfitta di questo momento per portare l'attenzione su di te. Questi semplici movimenti ti aiuteranno a combattere stress, l'ansia e la paura.

Non procrastinare, agisci!

Il vecchio adagio recitato da nonne e maestre non mente: «Non rimandare a domani quello che puoi fare oggi» è vero un salvacondotto. Soprattutto quando siamo sotto stress ignorare le cose importanti da fare sembra essere d'aiuto. Eppure, continuare a procrastinare innesca un meccanismo a volte inconscio che tende a far aumentare i livelli di ansia. Può aiutare a superare i momenti di stallo fare una to-do-list, cioè un elenco con l'intera lista di cose da fare, da spuntare una alla volta via via che ogni voce è stata portata a termine. In questo modo tutti gli impegni della giornata - o settimana - saranno svolti con successo... con buona pace della propria autostima!

Prenditi cura di te

Che sia un caffè con le amiche o una coccola a tavola, un massaggio rigenerante o una sessione di allenamento in palestra quando pensavi di non avere tempo: ogni attimo per se e dedicato al proprio benessere è prezioso.

Quindi, anche se sei sola in casa, ricordarti di vestirti con cura e di prenderti cura della tua bellezza; apparecchia la tavola come se dovessi condividere il pasto con i reali d'Inghilterra; prenota un trattamento per te... Insomma, prenditi cura di te: questo atto d'amore ti darà la forza per affrontare meglio le piccole sfide quotidiane.

Circondati di persone belle

Non c'è niente di meglio del sorriso di un amico quando la giornata sembra non decollare. Nella lista degli impegni quotidiani non dimenticare di inserire una chiacchierata con qualcuno che è capace di farti ridere, di alleggerirti la giornata con un aneddoto o anche solo dedicandoti uno spazio d'ascolto libero: circondarsi di persone belle è il primo passo per vivere una vita più felice.

Coltiva la gratitudine

A volte dimentichiamo di provare gratitudine e ringraziare per le cose belle, come essere in salute.

Lo spiega con semplicità e naturalezza la giovane influencer Margot Picucci: «la gratitudine è un’arma potente e ognuno dovrebbe esercitarsi a concludere ogni giornata con un pensiero positivo».

Allora, fai questo esercizio ogni giorno: prima di andare a dormire, prendi carta e penne ed scrivi qual è stato il momento preferito della tua giornata. Aggiungi poi una cosa che non vedi l'ora di fare l'indomani. Prenditi il tuo tempo, quindi, concludi la giornata riflettendo sui tuoi desideri.

Il percorso positivo di Margot

23 anni, romana, Margot Picucci ha fatto dell'affrontare difficili sfide quotidiane il suo punto di forza. Ha iniziato il suo percorso di studi in un asilo nido americano per arrivare a laurearsi a Cambridge in nuove tecniche di psicologia avanzata. Qui ha vissuto momenti di grande pressione psicologica con ricadute importi in termini fisici ed emotivi, ma è riuscita a riemergere.

Oggi mettersi alla prova e fare scelte coraggiose le piace. Grazie ai social ha incontrato tante persone come lei, fragili a volte, ma capaci di reagire, con un piccolo aiuto e il supporto che serve. Così ha deciso di usare Instagram anche come strumento per aiutare gli altri, partendo dal suo vissuto ed esperienze.

In questo spazio Margot racconta la sua vita, condivide i momenti di tutti i giorni, i suoi interessi e anche le competenze acquisite con i suoi studi. Il suo messaggio è semplice: per avere una "vita migliore" è fondamentale lavorare sul proprio stile di vita e orientare le proprie scelte verso ciò che ci fa bene.