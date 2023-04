S copri chi è Harry Giovanni Paredes Moncada, il fashion designer italiano si è classificato secondo alla SHEIN X Challenge

L’edizione 2023 di SHEIN X Challenge, il concorso per giovani designer emergenti concepito dal colosso e-commerce SHEIN, ha annunciato i suoi vincitori, e l’Italia è tra questi: il giovane designer Harry Giovanni Paredes Moncada, originario di Terni in Umbria, si è aggiudicato il prestigioso secondo posto dopo l’inglese Amy Sala classificatasi prima.

Chi è Harry Giovanni Paredes Moncada, 2° classificato di SHEIN X Challenge

Definito dalla giuria “contemporaneo ed emozionante", il lavoro di Harry Giovanni Paredes Moncada prenderà adesso ulteriormente forma attraverso una visione creativa ancor più totalizzante: oltre alla vittoria degli 8mila euro messi in palio dalla competizione, il giovane designer italiano riceverà visibilità sulla piattaforma e-commerce di Shein e sarà anche protagonista della sfilata SHEIN X Fashion Show in programma a Parigi il prossimo giugno.

FOTO COURTESY SHEIN. Harry Giovanni Paredes Moncada

In occasione del fashion show, la giuria sarà nuovamente presente, anzi è proprio nella capitale francese che avrà modo di osservare ancor più da vicino le caratteristiche principali del lavoro di Harry Giovanni Paredes Moncada, fondato sulla ricerca dei contrasti e la sperimentazione dei colori, due elementi a supporto di un guardaroba versatile e contemporaneo. Qui, il designer parteciperà a sessioni di tutoraggio per sviluppare la sua carriera futura. I suoi capi saranno inoltre prodotti e venduti sulla piattaforma di SHEIN, ricevendo una commissione dalle vendite della collezione.

La giuria dell’edizione 2023

Sostenuto dall'organizzazione di beneficenza Graduate Fashion Foundation e realizzato in associazione con il media partner Hello! Fashion, il concorso SHEIN X Challenge ha visto trionfare tre finalisti tra ben 2.446 candidature giunte da tutta Europa. Ciascun candidato si è messo in gioco con tre progetti di total look, passati al vaglio durante una session di due giorni tenutasi al Mondrian di Londra il 9 e 10 marzo.

FOTO COURTESY SHEIN.

Non solo esaminazioni tra ansia ed emozione, ma anche preziosi momenti di scambio: i concorrenti hanno potuto beneficiare di mentorship dedicate, a cura della giuria di quest’anno. Proprio quest’ultima ha offerto agli aspiranti stilisti la possibilità di confrontarsi con grandi nomi del fashion system internazionle, tra cui Adrien Roberts, Direttore Internazionale della Formazione presso l'Accademia Costume & Moda in Italia e Presidente della GFW & International Trustee della Graduate Fashion Foundation; lo stilista irlandese Colin Horgan, il cui lavoro è stato apprezzato e indossato da star del calibro di Dua Lipa e Lady Gaga; e lo stilista Julien Fournié, nome di spicco della haute couture francese e artefice dei look del tour di Madonna.

"Siamo molto orgogliosi del design incubator di SHEIN X che ha permesso a quasi 3.000 talenti emergenti della moda di lanciare le proprie collezioni con SHEIN – ha spiegato Cui He, direttore per l'Europa di SHEIN. - La sfida SHEIN X 2023 ci ha aiutato a scoprire talenti emergenti in Europa con il sostegno della Graduate Fashion Foundation. Siamo entusiasti dell'incredibile supporto della giuria e siamo grati per la loro passione nel fare da mentori ai talenti di domani".

SHEIN X Challenge, la prima classificata Amy Sala

E a proposito di talenti (oltremanica), tra i nomi di spicco di questa edizione c’è senz’altro anche quello di Amy Sala. La designer di Liverpool che vive ad Amsterdam si è aggiudicata il primo premio, di 10mila euro: suo è il nome vincitore assoluto di questa edizione, trionfato tra tutti con una collezione che fonde i codici del ready-to-wear con quelli dello street style e l’estetica Y2K. Ma soprattutto, come lei stessa spiega, una collezione "pensata per essere indossata sempre e ovunque, purché ci si senta positivi e si ami il mondo che ci circonda".