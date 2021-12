Vendere e comprare sui social: come funziona lo shopping 3.0

L a nuova era dello shopping passa anche dalle tecnologie digitali, soprattutto quando si parla di piccole e medie imprese che oggi possono sfruttare tanti e nuovi strumenti per raggiungere sempre più clienti

Shopping, come dire di no? Impossibile resistere alla voglia di acquistare oggetti, di qualsiasi tipo, che in qualche modo solleticano la fantasia di molti. Oggi, oltre al classico shopping dal vivo e quello on-line, si aggiunge un nuovo metodo per fare acquisti e che passa attraverso i social.

Merito di Meta, che tramite Facebook, Instagram e Whatsapp, mette ogni giorno a disposizione alle piccole e medie imprese tantissimi strumenti e feature che aiutano non solo a mettersi in contatto con i clienti, nuovi e già affezionati, ma anche di vendere con pochi e semplici tap.

Ed è proprio per supportare le piccole e medie imprese italiane che Meta, insieme a Donna Moderna, ha lanciato Good Ideas #DeserveToBeFound, una campagna pensata per invitare la community a segnalare le proprie pmi del cuore, condividere i loro prodotti e servizi e incoraggiare altri utenti ad acquistare i regali di natale preferendo il Made in Italy.

Sempre più persone conoscono, acquistano e sostengono ogni giorno i piccoli business che hanno deciso di rendere concerete le loro idee e sogni, lanciando nuove realtà commerciali che raccontano delle vere e proprie storie.

Pagine Facebook, profili business di Instagram e Whatsapp Business: i numeri che ogni giorno girano intorno a questi strumenti sono sempre più alti. Basti pensare che più di 200 milioni di persone visitano ogni giorno un profilo business di Instagram e sono ancora di più le persone che usano Shops di Facebook, quotidianamente. Numeri sempre più importanti che si sommano ai 50 milioni di utenti che sfruttano le potenzialità di WhatsApp Business app.

Strumenti che Meta mette a disposizione alle piccole realtà per renderle sempre più forti e permettere loro di affrontare le difficoltà causate dalla pandemia degli ultimi due anni. E il place to be per gli small business del momento è sicuramente Instagram, il mezzo perfetto per comunicare tramite uno scroll e un doppio tap la propria filosofia e l’amore per i propri prodotti.

Qui sono tantissimi gli strumenti gratuiti ad hoc che ogni giorno le PMI possono sfruttare per ampliare la propria platea. Reels, storie, LIVE, video e non solo: il mondo dello shopping di Instagram può essere raggiunto in mille e più modi e in tantissimi momenti diversi, sia online che offline. Come con il QR code che può essere esposto in negozio per raggiungere in un attimo l’account social del business in questione. Ma anche la maxi-vetrina Instagram Shop in Esplora che permette agli utenti di scoprire nuove realtà e creator in base alle proprie preferenze e agli account seguiti.

E sarà proprio sul profilo business del tuo negozio che l’utente vivrà una vera e propria esperienza di shopping a 360 gradi. A partire dall’Instagram Shops, una vetrina immersiva dove far scoprire i propri prodotti, o i Tag shopping da inserire sia nel feed che nelle storie che, con un semplice tab, porteranno direttamente alla pagina di shopping del tuo profilo professionale.

E se oggi il mondo di Instagram è sempre più fatto di contenuti in real time e coinvolgenti come i Reel, le LIVE e le Storie, anche qui sarà possibile invitare all’acquisto dei propri prodotti semplicemente con un tap sul tag di shopping legato al prodotto.

Non manca poi il mondo delle Ads che anche per lo shopping ha sempre più importanza: da quelle nella Tab Shop, che compariranno come schede sulla home page e che indirizzeranno alla pagina prodotto, ma anche le Ads in Reels che appariranno nelle sezioni più popolari dei contenuti reel come la tab Reels, le Storie, tra i reel in Esplora e nel Feed.

Tutto è pronto per far conoscere la tua realtà imprenditoriale e acquisire nuovi clienti.