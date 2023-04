T utto l'anno o a cicli: vale la pena di inserire nel beauty case il siero alla vitamina C almeno nei cambi di stagione. Scopri perché

Ci sono tanti motivi per usare un siero viso alla Vitamina C. Illumina la pelle, ne rafforza le difese, tiene lontane le rughe, uniforma il colorito e la lista potrebbe continuare.

Quando usare un siero con vitamina C?

In genere, se ne consiglia l'uso a tutte le età, quando la pelle appare opaca e un po' spenta. È infatti il rimedio migliore per togliere quel velo di stanchezza dal viso che non va via nemmeno dopo tante ore di sonno.

Meglio su pelle grassa o secca? Su entrambe, ma secondo i dermatologi le pelli disidratate ne beneficiano maggiormente. Un altro vantaggio del siero con vitamina C? Il fatto che stimola la sintesi di collagene, la proteina responsabile della compattezza della pelle.

Siero Vitamin C STIM di Bionike Cosmeceutical

Un siero con vitamina C ultraconcentrata (30%) e altamente biodisponibile. Iideale per contrastare l’invecchiamento cutaneo anche foto-indotto. Neutralizza, inoltre, i radicali liberi generati da raggi UV e inquinamento, proteggendo epidermide dai danni ossidativi. Stimola la neosintesi di collagene ed elastina, rendendo la pelle più elastica. Le rughe risultano meno visibili e l'incarnato più uniforme.

C STIM, Concentrato Vitamina C Biodisponibile 30%, Bionike Cosmeceutical (120 euro in farmacia).

Il prodotto ideale per una pelle matura, asfittica e segnata dal photoaging.

Pure Vitamin C di La Roche Posay

Oltre alla vitamina C al 10%, questo siero contiene l'acido salicilico che esfolia la pelle, favorendo il distacco delle cellule morte. In più la neurosensine apporta un'azione lenitiva per il massimo confort.

Pure Vitamin C, siero viso, La Roche Posay (42 euro)

Il prodotto ideale per chi ha la pelle sensibile.

YUZU-C, siero di Shiseido WASO

La formula contiene due forme di Vitamina C associate all'estratto di Yuzu, un agrume che sostiene la naturale produzione di acido ialuronico. Il mix di oli vegetali (uva, rosa canina, sesamo e girasole lavorano insieme per nutrire e proteggere la pelle. Infine, l'estratto di Shikuwasa dal Giappone aiuta a rafforzare la barriera della pelle.

YUZU-C, Glow-on-shot, siero viso, Shiseido WASO (45 euro)

Il prodotto ideale per una luminosità abbagliante.

ADD GLOW, siero di Fresh Ringana

Un booster anti-inquinamento contro le stress e l’affaticamento della pelle. Oltre alla vitamina C, la formula è ricca di attivi:

bitamina B3, per un colorito uniforme;

marrubio comune, principio attivo anti-inquinamento

bioflavonoidi estratti dagli agrumi che stimolano la microcircolazione

ADD GLOW, siero viso di Ringna Fresh (46,90 euro)

Il prodotto ideale per chi ama i prodotti senza conservanti.

Booster Skincure Vitamina C di Somatoline SkinExpert

Un siero booster dall’azione antiossidante, fotoprotettiva ed energizzante che offre un trattamento concentrato alla Vitamina C stabilizzata al 3%. Aiuta a uniformare l'incarnato soprattutto in presenza di piccole discromie.

Il prodotto ideale quando ci si vede la pelle spenta e opaca.

Booster Skincure Vitamina C, siero viso, Somatoline SkinExpert (45 euro in farmacia)

Siero notte Vitamina C di Garnier Skinactive

La concentrazione di Vitamina C pura è del 10%) ed è di origine naturale. È, infatti, ottenuta dal mais attraverso un processo di green transformation. Unita alle proprietà dell’acido ialuronico, agisce sulla pelle spenta e stanca durante la notte, quando è maggiormente ricettiva.

Il prodotto ideale per chi vuole svegliarsi con un aspetto WOW, anzi glow!

Siero notte Vitamina C, Garnier Skinactive (13,99 euro)

Siero Vitamina C 20% di Jeu des Garçons

C20 è un siero con vitamina C al 20% e acido ialuronico a medio peso molecolare. Contiene, inoltre, vitamina E che aiuta a stabilizzare la vitamina C. Cosa vuol dire? Che è più resistente all'ossidazione, mantenendo la sua efficacia.

Il prodotto ideale per chi, oltre a illuminare, ha bisogno di idratare-

C20, siero Siero vitamina C, Jeu des Garçons (45 euro)

Vit C Drops di Rodial

Gocce concentrate di vitamina C al 6% da mescolare con altri sieri, meglio se all'acido ialuronico per non fare improbabili mix.

Il prodotto ideale per illuminare e proteggere l’incarnato.

Vit C Drops, siero viso, Rodial (90,99 euro da Douglas)

Vitamina C+ di Mediterranea

Un siero anti-macchia che stimola il processo di rigenerazione cutanea. La formula contiene il 96% di ingredienti biologici, come: aloe vera, olio di oliva, estratto da barbabietola, estratto di vigna aconitifolia, tutti attivi che aumentano la sintesi di collagene, rendendola più tonica e compatta. E nel frattempo o la pelle e contrastano la precoce formazione delle rughe. Infine, il bakuchiol, estratto vegetale che aiuta a prevenire e a rallentare l’invecchiamento cutaneo e combatte le discromie cutanee.

Il prodotto ideale per chi ha macchie scure evidenti.

Vitamina C+, siero anti-macchia, Mediterranea (28,30 euro).

Glow by Nature di Lavera

Olivello spinoso, arancia, lime, limone, kiwi e bacche di goji. Un mix di Vitamina C per ritrovare una pelle luminosa e compatta. I segni di stanchezza e le rughe sottili e stress ossidativo hanno le ore contate.

Il prodotto ideale per chi mostra segni di stanchezza, nonostante le ore di sonno sufficienti.

Glow By Nature, siero vitamina C, Lavera (21,79 euro).