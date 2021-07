L e tre ragazze più toste di Netflix stanno per tornare: ecco tutto quello che devi sapere per prepararti a Sky Rojo 2!

Ci siamo, Coral, Wendy e Gina stanno per tornare. Sky Rojo 2 è uno dei titoli che non puoi perderti nella programmazione del mese della piattaforma streaming Netflix.

La serie, ideata dal “papà” de La Casa di Carta Álex Pina, è una delle grandi novità dell’anno e a distanza di pochi mesi è pronta a tornare con gli episodi della seconda stagione.

La serie spagnola

Sky Rojo 2 è una delle serie tv più attese dell’anno. Per la precisione, lo show spagnolo ideato da Álex Pina (ideatore de La Casa di Carta e White Lines) con Esther Martinez Lobato (con cui aveva scritto anche Vis a Vis – Il prezzo del riscatto) era stato sviluppato come un’unica stagione composta da sedici episodi. La prima parte è stata pubblicata su Netflix – che ormai è la piattaforma streaming con cui l’autore spagnolo Pina ha firmato un accordo di esclusiva – lo scorso 19 marzo, riscuotendo un certo successo.



Certo, i temi affrontati (sfruttamento della prostituzione, traffico di essere umani) e il registro decisamente pulp, con scene di sesso e violenza molto esplicite, non sono così facili da digerire, ma vale davvero la pena vedere questa serie spagnola.

Lo stesso Pina aveva dichiarato che Sky Rojo intende esplorare «l'impunità, l'ambiguità e la brutale realtà della prostituzione, fornendo nel contempo un ritratto psicologico di coloro che si trovano all'interno e all'esterno di questo mondo».

La prima stagione è stata un’autentica bomba, e per come era finita, c’è da aspettarsi che anche Sky Rojo 2 sia il titolo da divorare con una bella maratona di binge watching.

Dove eravamo rimasti

Prima di cominciare questa parte, dobbiamo avvertirti del rischio spoiler: se non hai ancora visto la prima stagione, aspetta a leggere questa parte e salta direttamente al prossimo titolo.

La prima stagione di Sky Rojo vedeva tre protagoniste, le prostitute Coral, Wendy e Gina, alle prese con un piano studiato nel minimo dettaglio per liberarsi del loro aguzzino Romeo e dei suoi scagnozzi Moisès e Christian, che danno loro la caccia.

Le ragazze sono convinte di aver ideato il piano perfetto, che consiste nell'intrappolare gli inseguitori e seppellirli insieme alla loro stessa automobile in cui si trovano, mentre Coral deve eliminare e derubare Romeo. Sul più bello, però, le cose cominciano ad andare in maniera diversa da quanto pianificato e loro stesse si ritrovano in bilico tra la vita e la morte.

Wendy e Gina

Secondo il piano ideato da Coral, quando riaccende il cellulare tracciato dai sicari, Moises – che dopo un litigio ha lasciato a terra, letteralmente, il fratello Christian – insegue in macchina Gina e Wendy, finendo dritto dritto nella buca che le ragazze hanno scavato e nascosto. Il piano delle ragazze sembra riuscito e Wendy aziona la ruspa per seppellire l’auto in cui è intrappolato Moises, ma l’uomo fa in tempo a sparare alla ragazza.

Coral vs. Romeo

Intanto Coral, raggiunto il locale come progettato, affronta Romeo: dopo aver combattuto con Romeo, riesce a metterlo a terra, anche grazie alla droga di cui abusa. Dovrebbe lasciarlo morire e recuperare dalla cassaforte i documenti e i soldi che permetterebbero al trio di ragazze di rifarsi una vita fuori dal giro della prostituzione. All’ultimo momento, tuttavia, forse a causa del legame (ne era amante e dava lezioni alle figlie) che ha con lui, Coral rianima Romeo attraverso un massaggio cardiaco.

Peccato che Romeo non è altrettanto generoso e, una volta tornato in sé, le mette le mani intorno al collo per strangolarla.

La scena finale si conclude con le parole di Coral che afferma: «La partita era appena iniziata».

Cosa puoi aspettarti

Il trailer di Sky Rojo 2 riparte proprio da una frase di Coral, che si ricollega al finale della prima stagione.

«Dicono che quando stai per morire ti vedi passare davanti le immagini della tua vita. E quello che credevo fosse il finale, in realtà era il principio». Un modo perfetto per introdurre lo sviluppo della storia di Coral (Veronica Sánchez), Wendy (Lali Espósito) e Gina (Yany Prado), che ovviamente riparte da dove le avevamo lasciate.

La prima questione è cosa succederà a Coral con Romeo: la donna certo non muore, ma chissà come farà a cavarsela. Stringerà un finto patto con l’aguzzino?

La seconda domanda riguarda invece Wendy e Gina: le due ragazze si trovano in difficoltà. La prima, infatti, è stata ferita da un colpo di pistola sparato da Moises mentre lo seppelliva in auto con la ruspa. Bisogna vedere cosa farà Gina, se sceglierà di salvare l’uomo per costringerlo a soccorrere Wendy.

Un’altra incognita è rappresentata da Christian: il fratello minore di Moises è certo sulle tracce del fratello e farà di tutto per apparire al suo livello.

Il trailer

Queste sono le ipotesi di trama che si potevano fare anche prima di vedere il trailer di Sky Rojo 2. Il video, effettivamente, conferma le tesi del pubblico e sembra promettere episodi ancora più forti, come se il piede dello showrunner avesse premuto il pedale dell’acceleratore.

Nei pochi minuti del trailer, scopriamo un nuovo personaggio – un cliente? – alle prese con le ragazze.

Soprattutto, quello che era un piano di fuga di Coral, Wendy e Gina, sembra essere diventato una vendetta.

È proprio Coral a spiegare il sentimento che la muove: «Si chiama rancore. In pratica, consiste nel voler fare del male a chi ne ha fatto a te».

Quando esce

Proprio come per la prima stagione, anche Sky Rojo 2 sarà composta da otto episodi, tutti di durata breve (della durata di circa 25 minuti ciascuno) e dal ritmo incalzante. La seconda stagione sarà disponibile sulla piattaforma streaming Netflix da venerdì 23 luglio 2021.