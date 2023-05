Slob, il taglio cool che conquista anche star e reali

S e vuoi essere cool e sfoggiare un irresistibile fascino British, la moda del momento si chiama "slob cut": ecco di cosa si tratta

Se non ami i capelli lunghi ma fai dei tagli corti il tuo cavallo di battaglia, devi assolutamente provare lo "slob cut": per la primavera 2023 è già in tendenza e persino le star non possono farne a meno (reali incluse).

Slob, il caschetto del momento

Il fascino British, cool e minimalista al contempo, è sempre più in tendenza anche in fatto di capelli. Lo dimostra la moda del momento: il taglio capelli slob è amato dalle star e persino dalle reali. Il caschetto è uno stile intramontabile che negli anni si rinnova e per la primavera non puoi proprio farne a meno. Lo slob cut è un hair style di tendenza: in questo modo, il taglio pari viene rielaborato togliendo la spigolosità. È un taglio netto e deciso, ma glamour e semplice allo stesso tempo. E se con il pettine tra le mani fatichi a destreggiarti, sappi che il taglio slob è a bassa manutenzione e facile da gestire.

Dall'unione di liscio e caschetto nasce un taglio che è adatto in particolare alle donne che vogliono volumizzare la propria chioma e donarle un effetto di movimento. La classica forma geometrica appare così fresca e giovanile, composta ed elegante ma sbarazzina e dinamica al contempo. Lo styling è naturale e per questo amato proprio da tutte. Il taglio si addice bene soprattutto ai capelli lisci e fini, che non vengono lavorati ma semplicemente rimpolpati con un olio o una crema. Non devi optare per frange o ciuffi: bastano bordi smussati e altre piccole accortezze per perfezionare il taglio e renderlo adatto al tuo viso.

Insomma, Londra non è solo sede di Buckingham Palace e della corona: dalla metropoli britannica arrivano tendenze irresistibili anche in fatto di capelli.

Anche le star non possono farne a meno

Dall'unione di "slick" e "bob" arriva lo "slob" e le star hanno già deciso di sfoggiarlo. Non solo Hailey Bieber: anche la principessa Olimpia di Grecia ha optato per un incantevole slob biondo.

Un taglio non perfettamente geometrico ma totalmente naturale: grazie a impercettibili stratificazioni sulle lunghezze, il caschetto appare volumizzato e non richiede particolari attenzioni. Insomma, se nella tua routine quotidiana sei sempre indaffarata, lo slob cut è quello che ti ci vuole. È l'ideale per le donne con la chioma liscia, ma non devi rinunciarci neppure se hai i capelli mossi. In tal caso, armati di pazienza: la piastra diventerà la tua fedele compagna. Una cosa è certa: se ti piace un look casual e spontaneo, lo slob fa proprio al caso tuo.