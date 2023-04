Le Spa dove dimagrire e guadagnare benessere

D imagrire, eliminare le tossine e prepararsi all'estate per essere al top è possibile. Con i programmi delle top Spa dove puoi eliminare i chili di troppo, rimodellare la silhouette e recuperare il benessere di corpo e mente

Con il conto alla rovescia per la spiaggia parte anche il desiderio di ritrovare la forma. Per farlo ci sono Spa con programmi mirati, in grado di far scendere l'ago della bilancia e far salire il livello di benessere. Le trovi qui.

Detox stellato con trattamenti mirati



VILLA EDEN

Immerso in un bel parco secolare nel cuore di Merano, questo resort è definito Longevity Medical Center: promuove infatti la salute attraverso la medicina preventiva.

I punti di forza La Longevity Spa, propone protocolli medicali per rafforzare il sistema immunitario e contrastare lo stato infiammatorio a livello cellulare. Il programma è personalizzato: si viene sottoposte a un test di epigenetica. Attraverso il bulbo del capello vengono analizzati 800 biomarcatori che rivelano squilibri o infiammazioni e, in base al risultato, il medico mette a punto un regime alimentare e i trattamenti più indicati.

La dieta tipo Il protocollo Weight Care di una, settimana include trattamenti per riattivare il metabolismo, massaggi e fito-algheterapia. E una dieta specifica. I piatti, preparati da uno chef stellato, prevedono molte verdure, pochi carboidrati, meglio senza glutine e proteine del pesce. Un no deciso ai latticini e derivati, sostituiti da alternative vegane.

Per chi è ok Spa ideale quando, anche se cerchi di mangiare poco, l’ago della bilancia resta immobile: qui sanno, come dare una scossa al metabolismo.

Per saperne di più: villa-eden.com.

Silhouette più asciutta con la medicina cinese



LE FAY SPA&RESORT

A Gargnano, Brescia, in una posizione panoramica che domina il Lago di Garda, sorge un tempio del benessere premiato anche a livello internazionale: tra gli, altri, vanta il “Worldwide Health&Wellness Destination Award”, ottenuto più volte e il “Best Destination Spa Europe Award”.

I punti di forza L’obiettivo dei vari programmi benessere, da 5 o 10 notti, è il totale riequilibrio di corpo, mente e spirito, che si raggiunge seguendo il Lefay Spa Method, una combinazione dei principi di medicina classica cinese e ricerca scientifica occidentale. I percorsi, con massaggi, trattamenti olistici e attività wellness, sono preceduti dalla consulenza medica e seguiti da un programma con consigli utili al rientro a casa.

La dieta tipo Dimentica i regimi alimentari drastici, qui si segue una dieta detox e ipocalorica soft personalizzata che punta a modificare le abitudini alimentari sbagliate e a riequilibrare le energie Yin e Yang con cibi selezionati. Quali? Frutta e verdura, locali e di stagione, poco sale e olio, extra vergine d’oliva, zuccheri che non alterano l’indice glicemico come eritritolo, xilitolo e trealosio. Ci sono anche rimedi fitoterapici e integratori su misura.

Per chi è ok Se oltre a sgonfiarti, vivi sempre sotto stress, qui puoi trovare la soluzione.

Per saperne di più: lefayresort.com.

Fanghi mirati più dieta alcalinizzante



TERME DI RELILAX BOUTIQUE HOTEL & SPA

La beauty farm di Montegrotto, in provincia di Padova dal 1980 sfrutta le proprietà terapeutiche e benefiche delle acque termali della zona.

I punti di forza Il fango vivo delle Terme Euganee ha proprietà antinfiammatorie e depurative e viene utilizzato in molti trattamenti. Tra le novità per la remise en forme, c’è il programma Fattore D³: un percorso che aiuta l’organismo a liberarsi dalla “zavorra” di tossine accumulate, ripristinando l’equilibrio idro-elettrolitico, cioè lo stato ottimale di idratazione e l’apporto di minerali nell’organismo, fondamentale per il corretto funzionamento degli organi coinvolti nei processi detox: ovvero fegato, reni, sistema linfatico e circolatorio. Un obiettivo che si sviluppa in 3 passi (drenare, depurare, disintossicare), e che sfrutta terapie omotossicologiche, che eliminano appunto le scorie-tossine, e massoterapia. La dieta tipo È un regime alcalinizzante e ipocalorico per depurare l’organismo dall’acidità e dalle scorie, che favorisce una riduzione della massa liquida e la perdita di peso.

Per chi è ok È, consigliato se hai uno stile di vita intenso e tendi a mangiare in modo disordinato.

Per saperne di più: relilax.it.

Bagni rigeneranti e fitness su misura



ADLER SPA RESORT THERMAE

Tra le colline toscane della Val d’Orcia, nel borgo antico di Bagno Vignoni (località di San Quirico d’Orcia, Siena), c’è questo centro benessere per la remise en forme totale.

I punti di forza Qui trovi non solo una Spa all’avanguardia con trattamenti olistici e massaggi esclusivi, ma anche l’Adler Med, un reparto con team qualificato di medici e terapeuti e servizi specializzati, e il parco termale per la balneoterapia. L’acqua di Bagno Vignoni, ipertermica solfato-alcalino terrosa, è ricca di minerali e principi attivi rigeneranti: migliora la diuresi, decontrae i muscoli e stimola l’ossigenazione dei tessuti, contrastando ristagni di liquidi e cellulite.

La dieta tipo Le proposte, tante e tutte su misura, comprendono visita medica, esami del sangue e vademecum da seguire a casa. Per perdere 2-3 chili in altrettanti giorni (programma short stay) viene proposta la Detox Intensa, una dieta che punta su pesce e verdure, metodi di cottura light (griglia o vapore), condimenti salutari (come la salsa allo yogurt vivo con fermenti che migliorano la digestione e salsa olio, limone e capperi detox). Per chi è ok Questa è la meta giusta se vuoi dimagrire ma anche rimodellare la silhouette: qui hai a disposizione tante attività di fitness, yoga e pilates, anche personalizzate.

Per saperne di più: adler-resorts.com/it.

Altre mete wellness per...



...RIEQUILIBRARE CORPO & MENTE

Nella città delle acque, Montecatini Terme (Pistoia), c’è l'Hotel, spa & city retreat Palazzo BelVedere, meta ideale se, oltre alla forma, devi recuperare l’equilibrio psicofisico. Qui la proposta wellness legata alla Medicina Tradizionale Europea e Mediterranea si ispira al concetto olistico di circolarità: trattamenti e programmi sono studiati per bilanciare le quattro qualità della medicina ippocratica: caldo, freddo, umido e secco. I percorsi Vitaliter (da 3 fino a 21 giorni, su richiesta e disponibili anche per chi non soggiorna nella struttura), sono stati messi a punto in collaborazione con Lumen, scuola di naturopatia tra le più note del nostro paese. Il percorso inizia con una valutazione olistica che permette di stilare un programma su misura fatto non solo di massaggi, trattamenti e rituali, ma anche di un menù benessere creato ad hoc, di movimento, camminate, termalismo, respirazione, meditazione consapevole, canto e danza.

Per saperne di più: palazzobelvedere.com.



...DORMIRE MEGLIO

A Palazzo di Varignana, resort sui colli bolognesi a Castel San Pietro Terme, nutrizione personalizzata e sonno ristoratore sono 2 dei 5 pilastri della salute su cui punta la remise en forme. In particolare, se oltre a far scendere l'ago della bilancia vuoi recuperare il sonno ed eliminare le tracce di stanchezza, qui puoi approfittare di due programmi mirati: Slim Retreat, per rimetterti in linea e Retreat Deep Sleep per abbandonarti meglio nelle braccia di Morfeo. Entrambi i percorsi sono multidisciplinari e combinano trattamenti e piani alimentari su misura. Per esempio, per dormire meglio si mixano forest bathing, training ipnoinducente con onde theta, agopuntura e mindful eating. E per far scendere l'ago della bilancia? Si parte dalla scoperta del menù Longevity: un educational experience che aiuta a divenire consapevoli di quello che immettiamo nel nostro organismo. Il menù ha un potente effetto antinfiammatorio pensato per bilanciare l’apporto di antiossidanti e stimolare il metabolismo. Altri aiutini per contrastare l’emotional eating o “fame nervosa” sono agopuntura, nature therapy, biowalking nei vigneti ed esercizi di repirazione quadrata.

Per saperne di più: palazzodivarignana.com.

