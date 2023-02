Stile folk, il successo senza tempo di un look anni Settanta

A mato da Dior e non solo, lo stile folk tipicamente anni Settanta resta una moda dal fascino eterno e dal successo intramontabile. Ecco come abbinarlo per dare vita a un look memorabile

Lunga vita al folk: tipico stile anni Settanta, perché non sfoggiarlo anche nel nuovo millennio? Tagli fluidi, tessuti suntuosi e orli lunghi esaltano una femminilità lussuosa e bohémienne. È la moda dai tratti passati ma mai obsoleti, che sa rinnovarsi e ha il sapore di originalità. Nel 1970 Christian Dior ha realizzato un’intera collezione ispirata al folk russo, disegnata dallo stilista danese Jorn Langbergh. Anche le star di oggi non possono farne a meno. La cantante Florence Welch è da sempre amante dello stile bohemian. Puoi scegliere un total look gipsy, ispirato alle creazioni di fine anni Settanta firmate Thea Porter, ma anche lunghi abiti in chiffon con orlo asimmetrico, a fantasia patchwork paisley o in mussola di seta. Insomma, è impossibile resistere alle tentazioni di un trend che non passa mai di moda (anche dopo 50 anni).

Il nuovo successo dello stile folk

Anche le donne che fanno dello stile basic il proprio cavallo di battaglia non sanno resistere a così tanto incanto. Il folk, se sfoggiato su abiti e accessori, sprigiona tutta la nostra femminilità con il suo frusciare di orli, con le sue lunghezze avvolgenti e i tessuti cangianti, ma anche grazie alle sue fantasie più variegate e alle stampe più originali. Con il suo inconfondibile tocco, la designer Thea Porter è stata tra le pioniere della “bohemian rhapsody” londinese degli anni Settanta. Ha dato nuova vita a trasparenze e lunghezze, restando ancora oggi una vera musa ispiratrice.

Non importa se è già passato mezzo secolo: lo stile folk si reinventa e ancora oggi ottiene un nuovo, incontrastato, successo. Gli stilisti non possono dire di no e sono sempre pronti ad “aggiornare” uno stile senza tempo. Strizzano l’occhio all’allure folkeggiante tipicamente anni Settanta e danno vita a un new look irresistibile.

Diventa uno stile dai tratti fatati, quasi un travestimento principesco. Il segreto? Sfoggialo con disinvoltura e leggerezza, per sentirti una musa del rock o una poetessa d’altri tempi. Gli stilisti oggi non hanno dubbi: l’imperativo è coprire gambe, ginocchia e caviglie. Non solo: sono coperti braccia, schiena e seno, così che anche le donne più agé possano sentirsi sempre a proprio agio. Il tutto senza rinunciare a una vena sensuale tipica di uno stile elegante e a tratti selvaggio. Ecco quindi servita una tendenza che appare familiare ma che - al contempo - ha il sapore di nuovo. Comoda, fresca, elegante e grintosa: è la moda che le donne continuano ad amare.

Come sfoggiare lo stile folk

Se pensi che il folk sia una tendenza ormai superata, hai capito che devi ricrederti. Ma se vuoi essere al passo con i tempi, evitando di apparire un po’ “all’antica”, ecco come sfoggiare con successo il tuo outfit dai toni bohémienne.

Ripesca dall’armadio quella blusa ricamata che non ricordavi di avere. A quelle più semplici e raffinate, generalmente in bianco e con ricami in pizzo, puoi alternare quelle in crêpe de Chine, con colletto ricamato, con inserti folk o con ruches in vita e bottoni. Insomma, oggi c’è davvero l’imbarazzo della scelta.

E poi, inutile negarlo, tutte abbiamo nell’armadio un abito lungo un po’ hippie: se non vuoi passare inosservata, è arrivato il momento di indossarlo di nuovo. È perfetto per dare vita a un outfit memorabile. Anche le camicette con ricami sono un capo elegante dal gusto folk e dal fascino eterno. Promossi anche i vecchi long dress indiani e i gilet di mongolia. Quindi, se vuoi davvero sfoggiare look alla moda, è sufficiente rivitalizzare capi che per anni hai dimenticato nella tua (caotica) cabina armadio.

Le combinazioni di stile sono molteplici e variegate, ma semplici da creare. Se vuoi rendere più casual il tuo outfit, al long dress puoi aggiungere un gilet rock and roll o una giacca in pelle slim. Se temi il freddo, invece, puoi avvolgerti in mantelle o montoni rovesciati (assolutamente alla moda se al pelo si aggiunge una giacca in ecopelle). Per le donne più slanciate, inoltre, perché non valorizzare il punto vita? Per farlo, aggiungi una cintura al tuo vestito dai tratti hippie. Al contrario, se ti servi delle morbidezze tipiche del long dress in stile folk per nascondere la zona più “a rischio”, rinuncia alla fascia in vita.

Le combinazioni di styling non sono ancora finite. Se preferisci “spezzare” il tuo outfit, puoi indossare gonne lunghe, morbide e abbondanti insieme a camice più attillate.

Quando indossare i long dress per un bohemian look

I long dress sono un abito amatissimo dalle donne, perfetti tutti i giorni per dare un po’ di vigore alle giornate più grigie ma anche per le occasioni più speciali. Per indossarli non è necessario essere delle silhouette longilinea. Anzi, nascondono con classe le nostre imperfezioni. Le maniche lunghe si spingono fino alle mani, facendo felici le donne dai 45 in su che faticano a mostrare le braccia. La morbidezza dell’abito, inoltre, copre con grazia anche i centimetri di pelle in più. Non serve un corpo tonico: le donne di tutte le età possono indossare con charm e leggiadria lunghi abiti in stile folk (e il successo è assicurato). Quindi addio tagli netti e basta materiali rigidi: i tessuti sono piacevoli al tatto, tra velluto e seta ricamata, e il corpo appare libero e in movimento. Non solo: ricorda che le trasparenze sono ammesse. Ogni donna può mostrare ciò che vuole e deve sentirsi sempre a proprio agio con ciò che indossa.

Lo stile folk ti permette di essere sensuale ed elegante al punto giusto, a trent’anni come a cinquanta. Un abito lungo dai tratti bohemian è perfetto per una ragazza casual che si aggira per le vie della città. Meglio un tocco più country, invece, per le sessantenni. Ma è certo che i long dress donano proprio a tutte, basta scegliere il modello giusto per sé. La linea impero, per esempio, si addice meglio alle donne con un seno pronunciato.

Per un look che sia davvero completo, come rinunciare agli accessori? Anche le borse rispecchiano lo stile folk. Scegli una tracolla dalle fantasie hippie o una bucket bag con frange, ma anche una borsa con inseriti ricamati e pelliccia eco friendly.